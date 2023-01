Menn: norsk verdensmester i U-23

Det ble en norsk verdensmester i sprintøvelsen i U-23-klassen under junior-VM i langrenn, som nå foregår i Whistler, Canada. Ansgar Evensen avgjorde egentlig finalen cirka ett minutt etter start. På toppen av den første bakken satte han inn et kraftfullt rykk, og fikk med det et godt forsprang både på to svensker, to italienerne og lagkamerat Jonas Vika. Da hjalp det ikke at svenskene prøvde å spurte ham inn på stadion, forspranget var rett og slett for stort. Det ble svensk sølv og bronse til George Ersson og Emil Danielsson.

Det var fire norske gutter som prøvde å komme seg til finalen. I tillegg til Ansgar Evensen og Jonas Vika, som faktisk kom seg til finalen, kom Lars Agnar Hjelmeset og Amund Korsæth kun til semifinalen. Spesielt Agnar Hjelmeset overbeviste i sin kvartfinale der han tok seieren med et godt forsprang på konkurrentene, men i semifinalen røk han ut på noen litt dårlige taktiske valg og ble sperret inne da spurten mot mål startet. Amund Korsæth falt for eget grep i semifinalen, han gikk i bakken da han plasserte staven mellom skiene sine.

I finalen kunne ingen gjøre noe med Ansgar Evensen som tok gullet og VM-tittelen hjem til Norge.



En premiepall med et stort norsk innslag: Kristin Austgulen Fosnæs, Jasmin Kahara og Sigrid Leseth Føyen. (Foto: skjermprint fra NRK)

Sølv- og bronseplass for kvinnene

Det ble solide norske prestasjoner også blant jentene i U-23-klassen. Av de fire norske deltakerne kom tre av dem til finalen, som hadde plass til seks deltagere. Både Kristin Austgulen Fosnæs, Sigrid Leseth Føyen og Ingrid Gulbrandsen gikk finaleløpet, mens Hedda Bakkemo ble utslått i semifinalen.

I finalen var det finske Jasmin Kahara som tok initiativet fra start til mål. Hun åpnet sterkest og klarte å holde seg noen meter foran Kristin Austgulen Fosnæs og Sigrid Leseth Føyen som jaget etter henne. Ingrid Gulbrandsen og en svensk og en italiensk løper ble hektet av. Jasmin Kahara tok VM-tittelen foran de to norske jentene.

Les også om hva som skjedde i U20-klassen på sprinten i det samme mesterskapet:

Sølv til Milla Grosberghaugen Andreassen i VM langrenn for juniorer