Deltakelsen og forhold

Det var rundt 4 grader, regn og til tider litt vind for de totalt 17 deltakerne, derav 3 stk i trimklassa. Det er bra oppmøte i vått sunnmørsvær.

Herreklassen

Sverre Hoggen, Tartanmandag vant med tiden 22:12. Nummer to ble Bjørn Ole Vassbotn, VTI med tiden 23:51. Nummer tre ble Martin Hauge-Nilsen, Kondismed tiden 24:47.



Dameklassen

Johanne Wessel, Hoka Runclub vant med tiden 23:20. Andre dame ble Linn Rise Johnsen, Tartanmandag på tiden 26:32. Tredjeplassen tok Erika Kolehmainen, Vasa IS med tiden 27:42.

Premier for deltakelse

Bjørn Ole Vassbotn for 45 løp, Webjørn og Erik Bergmann for 5 løp, Martin Hauge-Nilsen for 40 løp og Per Ernst Lundberg for 55 løp. Kondis gratulerer.



Neste utgave

Neste utgave Rotevatnet er søndag 26.februar kl. 12.00. Med forbehold om evt mye snø. Følge med på facebooksiden til Volda i Vinden IL.



Resultater

ROTEVATNET RUNDT 29. januar 2023 KVINNER Under 18 år 10 Olava Bergmann Løvold Trimklasse 18 - 29 år 15 Johanne Wessel, Hoka Runclub 23:20 6 Erika Kolehmainen, Vasa IS 27:42 3 Hilde Årthun Dahlseng 27:29 2 Vibeke Beitnes Moe 31:50 8 Sandra Wiklund 39:11 30 - 39 år 14 Linn Rise Johnsen, Tartanmandag 26:32 Karin Bergmann Trimklasse MENN Under 18 år 9 Erik Bergmann Løvold 35:16 18 - 29 år 12 Vitor Piha 29:21 1 Anders Holst Samuelsen 32:05 30 - 39 år 5 Sverre Hoggen, Tartanmandag 22:12 13 Martin Hauge-Nilsen, Kondis 24:47 Webjørn Bergmann, Ørsta IL Trimklasse 50 - 59 år 4 Bjørn Ole Vassbotn, VTI 23:51 7 Frode Riise 28:18 60 - 69 år 11 Per Sigvald Hoggen, VTI 32:40 16 Per Ernst Lundberg, 3H 38:07



Flere bilder her Foto Jan Sylte og Martin Hauge-Nilsen





Sverre Hoggen og Johanne Wessel. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Fra venstre Bjørn Ole Vassbotn for 45 løp, Webjørn og Erik Bergmann for 5 løp, Martin Hauge-Nilsen for 40 løp og Per Ernst Lundberg for 55 løp. Foto: Jan Sylte.