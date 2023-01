Det var reell konkurranse om medaljene på distanseløpene i de fleste klasser på herresiden, men det var heller tynt på damesiden med fem kvinner i fem forskjellige femårs-klasser. 1500 m gikk lørdag, mens 800 m innledet og 3000 m avsluttet programmet for de mest kondisjonssterke på søndag.

Kondis var til stede under den lengste distansen søndag ettermiddag, og her kan vi oppsummere prestasjonene for veteranene i alderen fra 35 opp til 85 år.

Kvinner 45-69 år

Bodil Hansen på den avsluttende 3000 m med Tone Fløttum og Dorte Foss i bakgrunnen. Løpet ble som tre sololøp å regne med god avstand mellom de tre fra den første av de 15 rundene. Bodil Hansen som hører hjemme i 50-54-årsklassen vant på 11.46,57.

KV 45-49 3000 m 1 Tone Fløttum Fet FIK 12,05,48 KV 50-54 800 m 1 Bodil Hansen Ask 2,47,34 1500 m 1 Bodil Hansen Ask 5,32,20 3000 m 1 Bodil Hansen Ask 11,46,57 KV 55-59 1500 m 1 Dorte Foss Raufoss IL 6,04,78 3000 m 1 Dorte Foss Raufoss IL 12,48,40 KV 60-64 1 Kate Alnes GTI FIK 4,05,35 KV 65-69 1500 m 1 Berit Karin Bjørge GTI FIK 7,18,25

Menn 35-54 år

Mathias Moen fra SK Vidar var klart raskeste 3000 m-løper og vant MV 35-39 år på 8.51,86.

Magnus Salberg fra Lillehammer IF inn til sølv i samme klasse på 8.26,54.

Hovedfeltet i klassene fra 35-54 år samlet bak Mathias Moen og Magnus Salberg tidlig på 3000 meteren. Roger Thompson (747) vant MV 45-49 og Endre Hjelseth (903) kunne spurte inn til seier i MV 50-54.

MV 35-39 800 m 1 Simen Nieuwlaat Rygge IL 2,12,90 2 Thomas Finshus Stegaberg IL 2,16,20 1500 m 1 Thomas Finshus Stegaberg IL 4,34,78 3000 m 1 Mathias Moen SK Vidar 8,51,86 2 Magnus Salberg Lillehammer IF 9,26,54 3 Thomas Finshus Stegaberg IL 9,49,23 4 Simen Nieuwlaat Rygge IL 10,04,13 MV 40-44 800 m 1 Stig Ketil Andersen IF Sturla 2,16,80 2 Grzegorz Bartosz Kosel Ullensaker/Kisa IL 2,18,82 3 Lasse Kverum Ullensaker/Kisa IL 2,22,21 1500 m 1 Stig Ketil Andersen IF Sturla 5,07,54 MV 45-49 800 m 1 Scott Gary Randall Drøbak-Frogn IL 2,41,59 3000 m 1 Roger Thompson Driv IL 10,09,05 MV 50-54 800 m 1 Reinert Emmerhoff IL Gular 2,29,60 2 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF 2,31,59 3 Jan Victor Ravnanger Ask 2,54,70 1500 m 1 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF 4,49,99 2 Knut Lium Nordre Land IL 4,55,91 3 Reinert Emmerhoff IL Gular 5,04,21 4 Jan Victor Ravnanger Ask 5,42,45 3000 m 1 Endre Hjelseth Ottestad IL 10,16,75 2 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF 10,29,46 3 Rune Hellem Aurskog-Høland FIL 10,58,83

Menn 55-64 år

Sju mann i MV 55-59 og 60-64 år klare for 15 runder der gullmedaljene til slutt gikk til Torstein Svendsen (814) i MV 55-59 og Børre Olsen (746) i MV 60-64.

MV 55-59 800 m 1 Torstein Svendsen IK Hind 2,22,50 2 Steinar Odberg Lien Oppegård IL 3,03,50 1500 m 1 Torstein Svendsen IK Hind 4,47,23 2 Steinar Nordvoll Egersunds IK 5,37,15 3000 m 1 Torstein Svendsen IK Hind 10,16,68 2 Jon Per Nygaard FIK Ren-Eng 10,18,16 3 Steinar Nordvoll Egersunds IK 12,05,15 4 Steinar Odberg Lien Oppegård IL 12,17,31 MV 60-64 800 m 1 Harald Andreas Holmefjord Førde IL 2,47,08 2 Asgeir Bøgeberg Strindheim IL 2,48,02 3 Jon Gunnar Benestad IL Skjalg 2,49,48 1500 m 1 Børre Olsen Driv IL 5,29,98 2 Asgeir Bøgeberg Strindheim IL 5,31,95 3 Bernt Egil Solvik IL Norodd 6,05,79 3000 m 1 Børre Olsen Driv IL 11,28,20 2 Asgeir Bøgeberg Strindheim IL 11,50,43 3 Bernt Egil Solvik IL Norodd 12,46,20

Dagens siste heat på 3000 m talte hele 11 mann fra 65 år og oppover der de fire klassevinneren ble Øyvind Bernes (nr. 3 fra høyre) i MV 65-69, Harald Nygård (773) i MV 70-79, Axel Henrik Staib (914) i MV 75-79 og Hagbart Vebostad (943) i MV 80-84.

Øivind Bernes imponerte med sitt fjærlette steg i Stangehallen. Her er han i gang med sitt tredje gulløp for helga med treningskameraten Harald Nygård i rygg.

MV 65-69 800 m 1 Øivind Bernes Mjøsdalen IL 2,40,16 2 Hans Schwencke IF Kamp/Vestheim 2,52,23 3 Frans Stenersen Kfum-kameratene Oslo 2,58,54 4 Eldar Bjørge GTI FIK 3,06,67 1500 m 1 Øivind Bernes Mjøsdalen IL 5,24,53 2 Eldar Bjørge GTI FIK 6,10,86 3 Erland Birger Eggum GTI FIK 6,16,74 3000 m 1 Øivind Bernes Mjøsdalen IL 11,38,70 2 Hans Schwencke IF Kamp/Vestheim 12,50,49 3 Erland Birger Eggum GTI FIK 13,33,71 4 Eldar Bjørge GTI FIK 13,38,12 5 Ove Aastorp Ullensaker/Kisa IL 14,56,51 MV 70-74 800 m 1 Hjalmar August Schiøtz Tønsberg FIK 3,05,81 2 Leif Martin Reknes Gloppen FIL 3,13,37 1500 m 1 Harald Nygård FIL AKS-77 5,51,33 2 Hjalmar August Schiøtz Tønsberg FIK 6,02,76 3 Rolf Meek Romerike Friidrett 6,33,11 3000 m 1 Harald Nygård FIL AKS-77 12,41,95 2 Hjalmar August Schiøtz Tønsberg FIK 13,07,49 3 Rolf Meek Romerike Friidrett 13,43,07 MV 75-79 800 m 1 Bror Peder Smedsrud Hadeland FIK 3,23,72 2 Ole Kristian Lindbæk Jægervatnet IL 4,39,99 1500 m 1 Ole Kristian Lindbæk Jægervatnet IL 9,26,45 3000 m 1 Axel Henrik Staib Rygge IL 14,28,88 MV 80-84 800 m 1 Hagbart Vebostad Strindheim IL 3,39,77 2 Arvid Johannes Bjørsvik IL Gular 4,09,61 1500 m 1 Hagbart Vebostad Strindheim IL 7,40,96 3000 m 1 Hagbart Vebostad Strindheim IL 16,54,93 2 Arvid Johannes Bjørsvik IL Gular 17,28,20

KM for Innlandet hadde 800 m og 1500 m på programmet og her var Hamar ILs 18-åring Ivar Plukkerud best på 800 m med 2.05,98 og Lillehammer-senioren Kristoffer Skonnord vant 1500 m på 4.05,82.

Innlandet Friidrettskrets nettsider

Innlandet Friidrettskrets på Facebook

G-15 800 m 1 Johan Engelien Andresen Søndre Land IL 2,17,05 2 Pär Christian Magnusson Kongsvinger IL 2,48,80 1500 m 1 Johan Engelien Andresen Søndre Land IL 4,52,99 2 Pär Christian Magnusson Kongsvinger IL 5,34,34 3 Tor Gundersen Gausdal FIK 5,45,21 G-17 800 m 1 Skjalg Kongssund Moelven IL 2,14,63 MU20 800 m 1 Ivar Plukkerud Hamar IL 2,05,98 MS 800 m 1 Tesfay Brahne Moelven IL 2,07,66 1500 m 1 Kristoffer Skonnord Lillehammer IF 4,05,82 2 Tesfay Brahne Moelven IL 4,42,41 3 Marcus Danielsen Hamar IL 4,46,92

Alle resulatater lørdag

Alle resultater søndag