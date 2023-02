Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Emelie Forsberg er for mange mest kjent som samboeren til Kilian Jornet. Men Emelie står godt på – og løper fort med – egne bein. Emelie er svensk, men har i snart sju år har bodd i Måndalen i Møre og Romsdal der hun fostrer neste generasjon, dyrker grønnsaker, løper og går på ski i fjella. Kondis har slått av en prat med 36-åringen som fremdeles satser for fullt som terrengultraløper. Her får vi innblikk i både treningsfilosofi, motivasjon, livet med en verdensstjerne og mye mer.

Maren Halle Haugen kommer fra en virkelig løpefamilie med storløpere i tre generasjoner. Sjøl satser hun like mye på langrenn som løping, og hun benekter at det ligger noe opprørsk i det:

– Jeg er den eneste av søsknene som satser like mye på langrenn og løping, men vi ble alle tatt med på ski og skirenn da vi var små, og Per August er fremdeles med på skirenn. Mamma og pappa synes at det bare er gøy at en av oss også driver med noe annet enn løping, forteller 19 år gamle Maren som i fjor høst ble nummer fem i nordisk mesterskap i terrengløping og i januar tok tredjeplassen i et norgescuprenn i langrenn.

Glad i både løping og langrenn er også historieforteller Thor Gotaas. Kondis har vært på heimebesøk hos 56-åringen som skriver og trimmer i skjønn forening. I intervjuet uttaler han seg om det meste, og her er forklaringen hans på hvorfor han ikke stiller opp i konkurranser:



– Jeg liker ikke å gå skirenn, for da må man møte opp til et bestemt tidspunkt. Jeg vil utøve idretten mest mulig fritt.



Kondis har også slått av en prat med en av dem som Thor Gotaas har skrevet bok om, nemlig Arne Kvalheim. "Leppa fra Grorud" har fremdeles replikkene klare og gir oss et godt innblikk i hvordan han sjøl trente for å bli så god at han kunne løpe 1500 meteren på 3.38,5 på grusbane helt tilbake i 1968.



Ernæringsfysiolog Ane Korsvold tar denne gangen for seg temaet kramper. Hva er årsakene til at mange sliter med slike, og hva kan gøres for å forebygge?

Mona Kjeldsberg lot sist sommer en drøm gå i oppfyllelse. Hun løp Norge på langs – fra Nordkapp til Lindesnes – på sti. I Kondis får vi høre om både hennes "tre urolige episoder" og hva turen gjorde med henne. Vi tar her med et av punktene i oppsummeringen hennes: "Har du et prosjekt du drømmer om, så ikke vent for lenge. Livet går fortere enn du tror!"

Kondis nr. 1 inneholder også et stort statistikkbilag - "Løpsåret 2022 oppsummert". Her kan du se statistikker på distansene fra 5 km til 24-timersløp og se hvem som er blitt kåret til årets norske langdistanseløpere i kategoriene junior, senior, veteran og ultra.

I februar-nummeret finner du også teststoff, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

