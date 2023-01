Foreløpig er 9 lag (to eller tre løpere) påmeldt til den andre utgaven av Oslo Bergen Traiil (OBT), og en hyggelig nyhet for mange er at maksimaltiden er utøkt med ett døgn - noe som gir bedre tid til hvile/søvn underveis. I førsteutgaven for to år siden kom "bare" 7 av 32 startende lag i mål.

Det som felte mange lag i 2021 var sperrefristene for å klare makstiden i Bergen på 200 timer. Mange ble nok også overrumplet over hvor tøff løypa var allerede før de kom i fjellene. I år kan man altså ta det litt roligere i starten, og tillate seg litt mer hvile underveis - og likevel klare maksimaltiden.

Nye kortere distanser i tillegg til OBT:

📍100 km Oslo-Noresund

📍200 km Oslo-Vasstulan

Den andre utgaven av det 500 km lange ultraløpet Oslo Bergen Trail (OBT) starter 6. juli klokken 08:00 med seneste målgang 224 timer senere. Samtidig med OBT-løpet starter to kortere løp på henholdsvis 100 og 200 kilometer med målgang på Noresund og Vasstulan i Uvdal. Disse to kortere løpene er single-løp, mens man i OBT må være to eller tre på teamet.

Dette er flotte ultradistanser - og gode utfordringer - for de som er usikre på om de kan klare hele OBT, og vil teste seg litt før de eventuelt stiller opp i tredjeutgaven av Oslo Bergen Trail i 2025. Påmeldingen til de nye distansene åpner 1. februar.



I en oppdatering på facebook i går skriver løpsleder Mona Kjeldsberg bl.a. :

Alle distanser følger samme løyper. 100 km står av ved første sjekkpunkt; Noresund, mens 200 km står av ved tredje sjekkpunkt Vasstulan. Deltakere på 200 km vil få tilgang til drop-bag i Noresund. Ingen drop-bag på 100 km.

Nytt av året er omlegging av løypa ut fra start. Med en mer direkte linje til Sundvolden er løypa ca 10 km kortere til CP1 enn i 2023. Videre er CP3 flyttet fra Torsetlia til Vasstulan. Det gjør at et langt, tuete myrparti blir erstattet med nydelig flytsti.

Maksimaltiden totalt er også utvidet med 24 timer til 224 timer. Dette for at vi ønsker at flere skal klare sperretidene og få oppleve mestringsfølelsen det et å stå hele distansen.

Det er mulighet for å sove/hvile og spise varm mat innendørs på 7 av de 8 sjekkpunktene, og dusj på 5 av dem. To stalltips for å høyne oddsene for gjennomføring: Pakk nødvendig utstyr, men unngå alt for tung sekk. Vær også nøye med fotstell både i god tid FØR og også UNDER løpet.

Løpet skal være tøft og krevende. Men i et så langt løp er det vel så mye snakk om disponeringer underveis, godt lagarbeid og jevn fremdrift, som rå styrke eller fart. De fullførende lagene i 2021 fortalte at de gikk mye i rask gange store deler av veien.

Vi håper flere tar utfordringen og gir seg selv muligheten til å oppleve «Norge på tvers» sammen med likesinnede gjennom lyse sommernetter og dager! Løypa går over Norefjell, Dagalifjell, Hardangervidda m/Finse og Rallarvegen til Vatnahalsen, Vossefjellene og med «innspurten» over selveste Vidden, via Fløyen og ned til mål i Meyermarken i Sandviken. Garantert en uforglemmelig opplevelse.

Løpere som evt gir seg etter 100 eller 200 km, vil få godkjent løp for disse distansene, men blir da uplassert på resultatlista.

Løpet arrangeres hvert 2. år fremover.



Gunnar Næss: Vel verdt å bruke ei drøy ferieuke på til sommeren.



Seigmenn: Samuel Fredriksson - med caps - og Gunnar Næss etter målgang i Bergen 2021. (Arrangørfoto)



Vi har tatt en liten prat med Gunnar Næss, som i 2021 kom på 2. plass i OBT i par med Samuel Fredriksson i team "Seigmenn" - ett team som fra start også inneholdt en tredje løper: Jesper Fägersten.

- Det at bare 7 lag kom til mål i 2021 er kanskje en av grunnene til at folk kvier seg litt for å ta skrittet og melde seg på i år, sier Gunnar.

- 500 km er ganske langt (red.anm; enig!), men jeg vil påstå at 100 miles løp kan være vel så harde. Faktumet at hver deltaker er nødt til å bære med seg både mat, klær og utstyr gjør dette mer til en ekspedisjon enn til et tradisjonelt løp. Med såpass last er de aller fleste nødt til å ta det rolig, utdyper Harestua-karen.

- Flere lag opplevde nok i 2021 at de ikke rakk å komme seg til CP før fristene gikk ut. I årets utgave er løpstida utvidet med ett døgn. Dermed vil mange flere unngå å "få tauet". En annen sak som i år gjør løpet lettere å gjennomføre er fravær av covid-restriksjoner og dermed åpne DNT hytter der en kan legge inn kortere eller lengre hvilepauser. Atskillig mer behagelig enn å legge seg rett ned på bakken ute i terrenget som vi måtte gjøre i 2021.

- Uten litt søvn innimellom langhvilene på CP så vil de fleste lagene få store problemer. Regelmessig fotstell er også en nøkkel for å ha effektiv framdrift. Og det som dreper føtter er for høy fart og for lite vedlikehold. Visst var vi til tider rimelig utslitte på tampen av hver etappe, men etter noen timer på CP var vi klare for nye 10 mil. Jo lengre vest vi kom jo finere ble terreng og landskap. Et par mindre unntak kanskje der Einar (red. anm; arrangør og løypelegger) hadde lagt løypa på skikkelig orienteringsvis. Men vi kom oss gjennom det og.

-I ettertid bare gode minner, sier Gunnar.

- Første gang vi så vestlandsfjordene var det magisk. Når Bergen by til slutt lå foran oss var mestringsfølelsen enorm. Den følelsen unner jeg flere å få kjenne på. OBT er en fin mulighet til det uten at det innebærer særlig risiko. Skal riktignok opp i fjellet, men aldri særlig høyt eller bratt. Bare fint. Og litt slitsomt... Vel verdt å bruke ei drøy ferieuke på til sommeren.

Til slutt understerker Gunnar at; - på tross av at det er litt langt, er aller mest gøy. Først mye gøy planlegging, her må en ha minst plan A, B og C. Så mye artig testing og trening før det hele topper seg med ei uke og vel så det med det vi liker aller best - terrengløping blandet med vandring i den norske fjellheimen.



"She-Unit" med Cecilie Longva Igesund, Henriette Brynthe og Liss Johansen Vallestrand var eneste rene kvinnelag som fullførte OBT i 2021. (Arrangørfoto)