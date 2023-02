Norge har solide tradisjoner i vintertriatlon og har sanket flere internasjonale medaljer de siste årene. På NM er det både elitedeltagere og mosjonister på samme startstrek.

Under fjorårets NM vant Elisabeth Sveum og Hans Christian Tungesvik fra Royal Sportsklubb NM Elite. Elisabeth Sveum har en individuell bronse fra VM i vintertriatlon i 2021 og er naturlig nok favoritt til årets Norgesmesterskap.

– Jeg gleder meg veldig til NM på Skeikampen, som er bare et steinkast fra hjemstedet mitt Gjøvik. NM blir en viktig generalprøve før VM og jeg har absolutt mål om å vinne både NM og VM i år. Selv etter 18 år på toppnivå, så må jobben gjøres for å oppnå suksess i en konkurranse som stadig blir tøffere og nivået blir høyere, sier Elisabeth Sveum.

Håper å se flere langrennsløpere

Hans Christian Tungesvik er verdensmester i vintertriatlon fra 2021 og den tidligere langrennsløperen har en fordel når den avgjørende siste disiplinen foregår med ski på beina.

– Jeg håper å se flere langrennsløpere fra regionen på start på Skei, enten det er i elite, aldersklasse eller åpen klasse. Løypene er kuperte og jeg har lagt opp som profesjonell utøver, så jeg tror det blir tøft å forsvare tittelen som norgesmester i 2023. Men jeg skal gjøre mitt for å holde unna for alle utfordrere, sier Hans Christian Tungesvik.

Arrangøren jobber nå for fullt med løyper og planlegging til både NM og VM i vintertriatlon på Skeikampen.

– Follebu og Gausdal har lange tradisjoner for langrenn og på NM har faktisk lokale langrennsløpere en stor mulighet til å kvalifisere seg VM i vintertriatlon som arrangeres på Skeikampen 23. - 26. mars i år. Langrennsløpere har god utholdenhetskapasitet og løypa i NM og VM krever stor motor. Jeg tror åpen klasse i NM kan bli en skikkelig fest, der er det mulig å delta uten å løse helårslisens. Dette er en glimrende mulighet for å teste vintertriatlon for lokale langrennsentusiaster. Både løping og sykling foregår i skiløypene og det er actionfylt hele veien, sier løpsleder Tormod Bjerke fra Follebu Skiklubb.

Mesterskapsarena og stadion på Skeikampen. (Foto: arrangøren)

Program NM vintertriatlon

Søndag 19. februar

Kl. 10:00: Start Rekrutt/ungdom (13-16 år)

Kl. 11:00: Start Junior (17-19 år)

Kl. 13:00: Start Elite, Age group og Åpen klasse

Distanser NM

Rekrutt/ungdom: 2 km løp - 3,1 km sykkel - 3 km langrenn

Junior: 4 km løp - 6,2 km sykkel - 6 km langrenn

Elite, aldersklasser og åpen klasse: 5,4 km løp - 10 km sykkel - 10,4 km langrenn

Påmelding og mer informasjon