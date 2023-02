Det gjøres oppmerksom på at denne artikkelen er produsert av Asics.

En studie gjennnomført av Asics viser at trening kan forbedre kognitiv funksjon og fremme mental ytelse betydelig. Fra økt korttidshukommelse til bedre konsentrasjonsnivåer – trening forbedrer hjernekapasiteten og kan derfor være løsningen som hjelper oss å bestå eksamen eller utmerke oss på jobb.

"Mind games"

I dette eksperimentet inviterte Asics konkurranseutøvere fra hele verden som driver med såkalte “mind games” som sjakk og gaming, og som er avhengig av sin kognitive funksjon, til å starte et treningsprogram. Etter fire måneder med regelmessig trening var hjernene deres betydelig skjerpet, og de presterte enda bedre enn tidligere i konkurranser.

Deltagerne forbedret i gjennomsnitt sin internasjonale ranking med utrolige 75 prosent, noe som nok en gang beviser det nære samspillet mellom sinn og kropp. Utøvernes kognitive funksjon økte med 10 prosent, problemløsningsevnene med 9 prosent, korttidshukommelsen økte med 12 prosent, mens reaksjonstid og oppmerksomhet ble forbedret med 10 prosent. Gruppens selvtillit økte med 44 prosent, konsentrasjonen forbedret seg med 33 prosent og angstnivåene sank med 43 prosent. Forskningen viser at trening kan være like effektivt for å øke hjernens funksjon som å lære seg et nytt språk, daglig lesing, lære å spille et musikkinstrument eller fullføre et daglig puslespill. [i]



Sjakkspilleren Kassa Korley er blant de profesjonelle mind games-utøverne som har deltatt i eksperimentet.

Forbedret kognitiv funksjon

Professor Brendon Stubbs, en anerkjent forsker innen bevegelse og hjernen, utviklet og ledet eksperimentet. Hver utøver fulgte et treningsprogram designet av den tidligere løperen og internasjonale treneren, Andrew Kastor. Programmet bestod av kondisjonstrening og styrketrening på moderat nivå, og sørget for at utøverne trente 150 minutter i uka. I løpet av den fire måneder lange forskningsperioden målte professor Stubbs deltagernes mentale forbedring basert på hvordan de presterte i mind games, kognitive tester og spørreskjema fokusert på velvære.

– Vi vet allerede at trening er bra for den mentale og fysiske helsen vår, men innvirkningen trening har på kognitiv funksjon er mindre utforsket. Vi ønsket å undersøke effekten av trening på mennesker som er avhengige av sine kognitive evner – utøvere som driver med mind games på konkurransenivå. Resultatene viser betydelige forbedringer i deres kognitive funksjon, inkludert konsentrasjonsnivåer og problemløsningsevner, sier professor Brendon Stubbs.

– Trening stimulerer cellevekst i hjernen og øker raskt blodstrømmen til hippocampus og prefrontal cortex, mekanismer som gjør oss i stand til å bevare minner, behandle informasjon og løse problemer raskt. Hvis trening kan øke den mentale ytelsen til profesjonelle mind games-utøvere betraktelig, se for deg hva det kan gjøre for resten av oss. Fra økt fokus når du leser til eksamen eller forbedret oppmerksomhet før en presentasjon på jobb – trening kan virkelig forbedre hjernekapasiteten vår.

Bedre mentalt velvære

I tillegg til å demonstrere at trening forbedret deltagernes kognitive funksjon og spillevne, fant professor Stubbs også at utøverne opplevde et betydelig løft i mental velvære, med en forbedring på 31 prosent[ii] i State of Mind-score, en måleskala for sinnstilstand utviklet av Asics . Utøvernes State of Mind-score ved starten av studien var på 58, noe som er under gjennomsnittet, mens scoren på slutten var så høy som 76[iii]. Dette demonstrerer den enorme effekten trening også kan ha på mental velvære.

– Disse resultatene er forbløffende og taler til treningens kraft. Mange av spillerne kunne ikke jogge mer enn ett minutt ved starten av studien, noe som betydde at treningsprogrammene deres måtte ha et moderat nivå. 150 minutter i uken høres mye ut, men når du bryter det ned kan det for eksempel være fem økter med 30 minutters trening. De mentale fordelene trening tilbyr er tilgjengelig for alle, uansett kondisjonsnivå, sier Andrew Kastor, studiens hovedtrener, som også utviklet utøvernes treningsprogram.

Lagde dokumentarfilm

Under eksperimentet fulgte et kamerateam fire av utøvere idet de starter det regelmessige treningsprogrammet, med mål om å forbedre sin rangeringene i internasjonale konkurranser.

Resultatet er en ny banebrytende dokumentar «Mind Games – Et Eksperiment», fortalt av den verdenskjente skuespilleren og forkjemperen for mental helse, Stephen Fry. Spillefilmen er tilgjengelig på Prime Video og følger sjakkspilleren Kassa Korley, mahjongutøveren Ryoei Hirano, hukommelsesmesteren Ben Pridmore og esport-gameren Sherry Nhan når de konkurrerer i profesjonelle turneringer rundt om i verden.

Se "Mind Games - The Experiment" på Prime Video.



Esport-gameren Sherry Nhan er blant utøverne som følges i dokumentarfilmen "Mind Games - The Experiment".

[i] Sammenligning hentet fra: https://journals.sagepub.com/ og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ og https://www.frontiersin.org/

[ii] ASICS proprietære State of Mind-score er en skala på 100 som består av 10 emosjonelle og kognitive beregninger, inkludert: fattethet, motstandsdyktighet, positivitet, tilfredshet, avslappethet, selvtillit, oppmerksomhet, ro, fokus og energi.

[iii] Etter fire måneder økte gruppens state of mind score til topp 10 prosent globalt.