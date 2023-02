Familien Kalsås dominerte stort på den korte distansen ved å legge beslag på begge førsteplassene for henholdvis gutter og jenter. Igjen var det Edvald Kalsås (183), Kristiansand løpeklubb, som var best med 11.41. Han ble relativt tett fulgt av søsteren Sanna Kalsås (185), Kristiansand løpeklubb som ble best av jentene. Hun løp i mål på 13.41.

På 10 kilometer var det heller uvisst hvem som ville stikke av med beste tid. Den som kom først inn ble Stig Andre Jansen (171), Kristiansand løpeklubb med tiden 38.29. Et helt kobbel av Kristiasand løpeklubb-løpere fulgte etter på rekke og rad, og hele åtte løpere kom i mål på under førti minutter.

Av damene var det Astrid Brodersen (257) Kristiansand løpeklubb, som ble best med tiden 49.36.



Neste løp i karusellen er i Kristiansand 11.februar med påmelding fra kl. 13.00 og start kl. 14.00.





Edvald Kalsås i god driv mot mål. (Foto: Ivar Gogstad)





Sanna Kalsås (185) i fullt driv mot mål med bror Audun Kalsås (182) på slep. (Foto: Ivar Gogstad)





Astrid Brodersen med kun få meter igjen til mål. (Foto: Ivar Gogstad)



3KM

Gutter 15 - 16 år

1. Edvald Kalsås - 183 - Kr.s løpkl. 11.41

2. Audun Kalsås - 182 - Kr.s løpkl. 13.49

3. Hans Kalsås - 184 - Kr.s løpkl. 17.27

Jenter 15 - 16 år

1. Sanna Kalsås - 185 - Kr.s løpkl. 13.41

Menn Junior/Senior

1. Johan Ystaas - 186 - 16.27

Kvinner mosjon

Heidi Bakke - 188 - 28.55

Menn mosjon

Matteus Høivik Enge - 172 - Vågsb.Run 12.02

Kalle Glomsaker MHI deltatt

Kristoffer Hunemo - 173 - KIF 16.45

Petter Hunemo - 174 - Kr.s løpkl. 16.51

Frode Jensen - 177 - TeamTemp 16.09

Sondre Jensen - 176 - Søgne Fri. 16.08

Markus N. Lea - 179 - Fløy IL 15.07

Stanley Olsen - 178 - 19.39

Marthel Pedersen - 13 - Maratonkl. 18.08

Kasper N. Sirevåg - 181 - Fløy IL 15.04

Petter N. Sirevåg - 180 - Fløy IL deltatt

Jan Terje Vikse - 175 - 13.15

Jonathan Ystaas - 189 - 16.27

Olivia Ystaas - 187 - 28.55

Arve Aakre - 190 - Vågsbygd 17.28

10KM

Menn vet. 35 - 39

1. Roger Lea - 256 - Fløy IL 38.35

2. Endre Lindtveit - 205 - Kr.s løpkl. 39.03

3. Tom Henrik Flaa - 206 - Kr.s løpkl. 39.12

4. Espen Hatlehol - 259 - Flekkerøy 45.59

Menn vet. 45 - 49

1. Johnny Hansen - 203 - Kr.s løpkl. 39.15

2. Marius Westgaard - 204 - Kr.s løpkl. 39.17

Menn vet. 50 - 54

1. Stig Andre Jansen - 171 - Kr.s løpkl. 38.29

2. Stefan Lundgren - 207 - Kr.s løpkl. 39.09

3. Ove Pollestad - 202 - Kr.s løpkl. 39.30

4. Jens Henrik Brodersen - 258 - TeamM 49.12

5. Sven Inge Nordby - 179 - 50.01

Damer vet. 55 - 59

1. Astrid Brodersen - 257 - Kr.s løpkl. 49.36