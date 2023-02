Stort galleri med bilder fra tre steder i løypa kommer søndag!

Det var ved matstasjonen ved Stensætra etter 17 km der kort og lang løype skiller lag at de fire i front fulgte det rød skiltet i stedet for det gule (se kart og bilde nedenfor) og kuttet den 3,5 km lange runden rundt Gråberget. Det var Team Ragde-duoen Kasper Stadaas/Karstein Johaug samt Lyn-løperen Henrik Syverinsen og Fossum IFs Thomas Bucher-Johannessen som med ca. ett minutts ledelse var kollektivt uoppmerksomme i løypekrysset og endte med DSQ i resultatlista.

Uten å vite at de kjempet om seieren ble det en duell mellom Marius Borge Heir fra Fossum IF og Halvor Korbøl Thoner fra Slåstad IL/Team Næringsbanken etter at de hadde fulgt hverandre som skygger i den strålende vintersola gjennom 42 km. Vinnermarginen ble på 6 sekunder i Fossum-løperens fordel som brukte 1:58:30 på maratondistansen. Gustav Heldal, Team Kaffebryggeriet duellerte med Henrik Olimb, Jevnaker IF og tok på den siste plassen på pallen to og et halvt minutt bak vinneren.

Marius Heir med en liten luke til Halvor Korbøl Thoner ved Målia etter 27 km. (Foto: Rolf Bakken)

I kvinneklassen var det verken dramatikk eller spenning. Til det var tynsetingen Hilde Landheim med 2:17:28 for suveren med tolv og et halvt minutter ned til Sigrid Bye fra Eidsvold Værks Skiklubb med Eline Bergundhaugen fra Mesnali Skilag inn til 3. plass ytterligere tre og et halvt minutt minutter senere.

Hilde Landheim kunne juble for seier på Gåsbu langrennsenter. (Foto: Stein Arne Negård)

Truls Tollersrud van der Lippe fra Nittedal IL knep seieren på kortdistansen foran fjorårsvinner Henrik Gullikstad fra Søre Ål IL. (Foto: Stein Arne Negård)

Mathilde Skoglund Østvold fra arrangørklubben Vang Skiløperforening tok en klar seier på 23 km. (Foto: Stein Arne Negård)



Med en økning fra fjorårets 351 påmeldte, 321 startende og 319 fullførende til 412 på startlista, 378 på startsreken og 367 som nådde målstreken er Vang Skiløperforening på riktig vei igjen med en økning på vel 15%. Rennet som hadde sin storhetstid for vel 10 år siden med 1350 deltakere som topp i 2011, hadde før pandemenien ca. 450 deltakere. Med årets solfylte opplevelse er det grunn til å håpe på at Stenfjellrunden er tilbake på samme nivå igjen neste år.



Med unntak av at de siste dagers nysnø gjorde turen i ca. 10 minusgrader litt tråere og tyngre enn fjorårets, var det et hvitt og rent vintereventyr med sol fra skyfri himmel som ventet turløperne på Hedmarksvidda denne februardagen.

De beste pr distanse i den 45. Stenfjellrunden:

42 km - Kvinner (43 deltagere) Pl Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Hilde Landheim Tynset IF - Ski K30-34 02:17:28 +0:00 2 Sigrid BYE Eidsvold Værks Skiklub K20-24 02:29:54 +12:26 3 Eline Bergundhaugen Mesnali Skilag K20-24 02:33:21 +15:53 4 Maren Aaberg Lørenskog SK K20-24 02:33:25 +15:57 5 Marianne Byfuglien MjøsSki K30-34 02:33:28 +16:00 6 Siri Ulvestad Nydalens SK K35-39 02:36:25 +18:57 7 Marthe Kristine Hafsahl KARSET Vang Skiløperforening K35-39 02:36:32 +19:04 8 Ingrid Damgaard Toftegaard Hosle K35-39 02:37:13 +19:45 9 Carina Sveen Strandbygda ski K20-24 02:37:33 +20:05 10 Hanne Rønningen Team Bull Aktiv K25-29 02:45:22 +27:54 42,5 km - Menn (296 deltagere) 1 Marius Borge HEIR Fossum IF M25-29 01:58:30 +0:00 2 Halvor Korbøl Thoner Slåstad IL M30-34 01:58:36 +0:06 3 Gustav J. Heldal Team Kaffebryggeriet M30-34 02:01:06 +2:36 4 Henrik OLIMB Jevnaker IF Ski M40-44 02:01:07 +2:37 5 Magnus Bleken Rudsbygd IL M35-39 02:01:17 +2:47 6 Oskar Lockert Skjold Åsen IL/Team AF Håndverk M20-24 02:01:20 +2:50 7 Eirik Sendstad Åsen IL M20-24 02:02:54 +4:24 8 Ole Eirik Fuglehaug EKREM Lillehammer Skiklub M25-29 02:02:54 +4:24 9 Sondre Selberg Gjelleråsen IF M20-24 02:02:54 +4:24 10 Øystein Sendstad Åsen IL M20-24 02:02:55 +4:25 11 Eskil Frøisland Vang Skiløperforening M20-24 02:03:03 +4:33 12 Amund Vold Oslo Kajakklubb M25-29 02:03:14 +4:44 13 Hans-Marius Strømsjordet Klevmoen Torpa Ski M25-29 02:03:31 +5:01 14 Bård Eskil Bjørndalen Magnor UL M20-24 02:04:36 +6:06 15 Eirik Fosnæs Team Cereal Killers M30-34 02:04:40 +6:10 16 Espen Aakervik Fet SK M20-24 02:05:12 +6:42 17 Lasse Leth-Olsen Lyn Ski M35-39 02:05:16 +6:46 18 Sjur Obrestad Gabrielsen Sandnes IL M30-34 02:06:23 +7:53 19 Iver Andreas Svarstad HANSLIEN Lillehammer Skiklub M25-29 02:06:32 +8:02 20 Martin Hallberg Fossum If/ M30-34 02:06:48 +8:18 23 km - Kvinner (16 deltagere) 1 Mathilde Skoglund Østvold Vang Skiløperforening K20-24 01:18:28 +0:00 2 Synne Selberg Gjelleråsen IF K20-24 01:21:04 +2:36 3 Lin Iren Sætre Nybergsund K50-54 01:22:28 +4:00 4 Pernille Gullikstad Søre Ål IL K20-24 01:22:45 +4:17 5 Liv Tone Heramb Sørskogbygda IL K20-24 01:26:27 +7:59 23 km - Menn (19 deltagere) 1 Truls Tollersrud van der Lippe Nittedal IL M16-17 01:12:50 +0:00 2 Henrik Gullikstad Søre Ål IL M25-29 01:12:58 +0:08 3 Mikkel Breie Nystuen Rendalen IL M16-17 01:18:03 +5:13 4 Rune Hansen Snertingdal IF SKI M50-54 01:24:01 +11:11 5 Kjetil Jordet Sparebank1 BIL M40-44 01:25:39 +12:49

