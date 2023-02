Badwater 135 er et 217 kilometer langt "non-stop"-løp i California (USA). Traséen strekker seg fra beryktede Death Valley og helt til Mt. Whitney. Starten går på det laveste punktet i Nord-Amerika (85 meter under havet) og avsluttes ved det høyeste punktet på Whitney Portal, 2530 meter over havet. Underveis passerer man kjente steder som Mushroom Rock, Furnace Creek, Salt Creek, Devil’s Cornfield, Devil’s Golf Course, Stovepipe Wells, Panamint Springs, Darwin, Keeler, Lone Pine, Alabama Hills, og Sierra Nevada.

4. juli står Simen Holvik altså klar til å gyve løs på løpet. Bekreftelsen på deltakelsen kom fra arrangøren lørdag, og det er en meget fornøyd løper vi er i kontakt med søndag formiddag.





Simen Holvik fra Brazil135 i januar 2023. (Foto: Privat)



Hvordan blir man akeseptert til dette løpet?

- Det er ekstremt vanskelig å komme med. De har tøffe kvalifiseringskrav, og en lang og veldig omstendelig søknadsprosess med mange spørsmål om "hvorfor?". Et styre på fem personer rangerer alle søknadene som har kommet inn, og velger deretter ut totalt 105 løpere, hvorav 70 nye og 35 som har løpt løpet før, svarer Holvik.

Men du kom deg med!?

- Ja. I min søknad brukte jeg min nylige 2. plass fra Brazil 135 (januar), samt mine to Spartathlonløp fra 2021 og 2022, North Downs Way 100 fra 2022, og mine to 24-timersresultat på 253 kilometer. Jeg nevnte også rekorden min fra "Norge på langs" (og innsamlingen), samt sommeren "Fastest Known Time" i Hellas. Jeg brukte god tid på søknaden og fikk god hjelp av andre til å presisere og spesifisere mine svar. Badwater135 er et ekstremt løp. Ikke bare er det verdens varmeste løp (ofte over 50 grader), men det er også mye bakker og kun asfalt, forteller han.

Hva kan du si om løypa og det som venter deg fra start til mål?

- Løpet begynner på det laveste punktet i nord-amerika og avsluttes etter 217 kilometer ved foten av Mount Whitney. Første store stigning er etter 65 kilometer, og er på over 5% i nesten 30 kilometer konstant. Deretter er det nedover i 13 km med - 8% fall. Og så er det rett opp igjen i 25 km med 4% stigning. Den siste stigningen er på nesten 7% i over en halv maraton. Det er ingen support fra arrangøren underveis. Her er man totalt avhengig av sitt crew. Man må ha bil og man må ha et crew på minst to personer, men ikke mer enn fire. Og av disse bør helst en være sykepleier eller lege, forteller Holvik.





Simen Holviks skisse over høydeprofilen. (Foto: Simen Holvik)



- Videre er det ekstremt viktig med rapportering av hva man spiser og hvor mye, og hvor mye man veier. Helse og sikkerhet står i høysete. I mitt crew så blir Andreas Gossner min "Crew Chief". Han har erfaring som BW135-support tidligere og kan mye om logistikken, løpet og utfordringene. I tillegg tar jeg med Sondre Amdahl som er ekstremt flink til å få ut det maksimale. Jeg kommer også til å leie inn en sykepleier eller tilsvarende lokalt, samt en ekstra person som sjåfør. Crewet spiller en enormt viktig rolle under dette løpet, fortsetter han.

Men hva med varmen? Dette området er beryktet for ekstrem hete.

- Ja. Man ser ofte bilder av crew som løper bak sin løper og spruter vann. Den ekstreme varmen gjør noe med alle. Det er mange historier om at man må løpe på de hvite stripene for at ikke skoene skal brenne opp. At man kan steke bacon på asfalten. Uansett, dette er et episk løp. Med mange historier. Nordmannen Bjarte Furnes deltok som første nordmann i 1997, og deretter igjen i 2008. Dessverre kom han ikke til mål. Ingen nordmann har siden deltatt. Gregor Gucwa, bosatt i Fredrikstad, deltok i 2018 og fullførte løpet på 44:58:20 Ingen nordmann har noensinne fullført. Her kan vi skape historier.



Løperne skal gjennom områder kjent for en ekstrem hete. (Foto: Ian Parker / Badwater135)



Og helt gratis blir det vel ikke?

- Dette er et ekstremt dyrt løp. Bare deltakeravgiften koster over 16.000 kroner. Så kommer reiser, hotell, leiebil, utstyr og lignende i tillegg. Totalbudsjettet for et slik løp som dette ligger omkring 200.000 og 300.000 kroner, svarer han.

Selve løpet starter 4. juli, men innen den tid er det ekstremt mye logistikk og planlegging, både fra Simen Holvik og arrangørens side. Du kan lese mer om dette på arrangørens nettside.



Se video fra Badwater

©AdventureCORPS®, Inc har laget en reportasje fra Badwater 135 i 2018.









Relevante linker

Løpets hjemmeside

Simen Holvik gjorde som Feidippides

Simen Holvik skal jakte ny ultrarekord

Simen Holvik på 2. plass i krevende Brazil135 Ultramarathon

Simen Holvik løp 2600 km fra Nordkapp til Lindesnes