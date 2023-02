På herrenes 1500-meter var det inndelt i tre heat. Ole-Kristian Kværner fra arrangørklubben Ull/Kisa vant det første, og satte ny pers innendørs med 4.11.14. Heatseieren holdt til 17. plass totalt.

Heat nummer 2 ble vunnet av Tjalves Mikkel Bakken. Også han forbedret sin pers med god margin. Fra 4.04,49 til 4.00,15. Snakk om å lukte på sub4. Bakkens løp var totalt det åttende beste denne helgen. Andreplassen i dette heatet gikk til Trym Fjøsne-Hexeberg fra Ull/Kisa, som løp på gode 4.00,32. Didrik Jensen fra Nittedal IL ble nummer tre, også han med forbedring av persen. 4.00.47 ble hans tid.



Sterk seier av Andreas Vangsnes

Best av alle i dag ble SK Vidars Andreas Vangsnes. Dette var hans første start innendørs siden 2017 (Vangsnes ble skadet under junior-EM i Borås i 2019). Tiden var såpass god at han var kun to tideler bak utendørspersen sin fra Bislett Games i 2019. Andreas Halvorsen fra Ull/Kisa tok andreplassen med 3.47,53, mens Sander Dybwad Mathiesen fra SK Vidar perset med 3.48,00 og ble nummer tre.



Se heat 3 her

Denne filmen fra Theodor Berre Jacobsens Youtubekanal viser herrenes beste heat.





Maiken Homlung Prøitz best av kvinnene

To heat var satt opp for kvinnene, og det var Linnea Låhne fra Tyrving IL som var best av de fire som løp i heat 1. Hun løp inn til en solid pers på 4.43,23. Det var en forbedring fra 4.59,36, og tiden holdt til fjerdeplass i totalen.

I det andre heatet var det Maiken Homlung Prøitz fra Sarpsborg AllianseIL som vant på 4.30,91. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa fulgte på andreplass med 4.31,17 og ny pers, mens Mali Søtorp Solberg fra Sarpsborg AllianseIL tok tredjeplassen med sitt løp på 4.41,64.



Mer informasjon

Se alle resultater her

Arrangementets hjemmeside