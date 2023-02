At du i det hele tatt sitter og leser denne artikkelen betyr nok at du er opptatt av trening og løping. Det å løpe er fantastisk! Om man løper for å bli raskere og sterkere, eller om man løper for moro skyld eller naturopplevelser - det spiller ingen rolle. Uansett hva målet ditt er med løpingen, så kan det alltids være bra å ha god kunnskap om aktiviteten du bedriver. Kondis har utviklet et trenerkurs som gjennomgår det du trenger å vite for å bli en enda bedre løper, en bedre trener eller rett og slett bare få mer ut av løpingen og ta vare på kroppen.

Selv om deler av kurset omhandler trenerrollen er det absolutt ikke utviklet utelukket for deg som er, eller vil bli, trener. Dette er rett og slett en ressurs for alle som ønsker å lære mer om løping.







Litt om trenerutdanningen

Kurset er oppbygd i 9 kapitler og alt er nettbasert. Du finner kurset gjennom vår egen nettside for Kondistreninga. Kurset er hundre prosent nettbasert, og leksjonene blir presentert i form av tekst, bilder og video. Hvert kapittel har en avsluttende quiz.



Kursets kapitler

Anatomi og fysiologi

I kurset første kapittel får du lære om hjertet og kretsløpene, og om kroppens muskler. Treningslære

Her går vi gjennom treningsprinsipper, utholdenhetstrening, treningsmetoder, styrke- spenst og hurtighetstrening, restitusjon, treningsplanlegging med mer. Store deler av kapittelet er skrevet av professor Eystein Enoksen fra Norges idrettshøgskole. Løpeteknikk

Fredrik Zillén er teknikktreneren som snur alt du tidligere har lært på hodet. Treningsplanlegging

Under kapittelet treningsplanlegging skal vi se på hvordan man kan legge opp økter, hvordan man planlegger gjennom året og hvordan man sørger for god variasjon. En av Norges beste mellomdistanseløpere, Amalie Sæten, demonstrerer drilløvelser som er essensielle i en oppvarming. Treningsformidling

Hans Kristian Stadheim er en av de fremste trenerne vi har i langrenn. Han har mangeårig trenerbakgrunn fra Lyn Ski, og har de siste årene jobbet som hovedtrener for langløpslaget Team Leaseplan og Storbritannias langrennslandslag. Hele denne leksjonen består av et videointervju med Hans Kristian, om trenerrollen. Kondistreninga

Her får du informasjon om Kondistreninga og en innføring i det som er en treners ansvar. Ernæring

Et viktig kapittel hvor temaer som næringsstoffer, energiforbruk, kostvaner, næringsbehov og væskebehov står sentralt. Skader

Under kapittelet vårt om skader ser vi på de åtte mest vanlige løpeskadene. Hvordan gjenkjenner man ulike typer skader, og hva kan man gjøre? Vi ser også på noen andre typer skader, samt forebygging. Informasjonsarbeid og arrangementer

Kursets siste kapittel er for deg som ønsker å drive en egen treningsgruppe. Her får du en rekke tips om hvordan man kan starte opp og markedsføre en treningsgruppe.



Priser

Dette kurset er som nevnt for alle, om du er trener eller "bare" løper. Kurset er gratis for alle som er trenere på Kondistreninga. Ikke-medlemmer betaler kroner 1500 for hele kurset, mens du som er Kondismedlem kun betaler kroner 500. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her.

Trenerkurset vårt finner du her