Nå gikk ikke statsministeren den samme distansen som Nygaard og Møller Endresen altså, men vi tenker allikevel at han mest sannsynlig måtte ha gi tapt mot de nevnte.



Andreas Nygaard og Fanny Møller Endresen best

Det var ingen som kunne slå de to på den lengste distansen (50 km) denne dagen. Andreas Nygaard, som stilte i sitt første Hauern-renn, vant både klassen sin (31-35) og totalt. Henrik Vik Tolo fra Asker Skiklubb ble klassevinner i alder 21 til 25 år, og tok andreplassen totalt. Han hadde fattige to sekunder til gode på Vegard Kjølhamar fra Fossum IF, som ble nummer tre totalt. Sistnevnte tok soleklar seier i klasse 36 til 40 år.



Andreas Nygaard ligger bak Jørgen Betram Dyrdal. (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)



Fanny Møller Endresen gikk Hauern for femte gang i år, og tok sin tredje strake seier. Julie Kvale Støstad tok klasseseieren i 21 til 25 år, og ble nummer to totalt. På tredjeplass kom Maria Rolke.





Fanny Møller Endresen fra Straye Flammekaster tok sin tredje strake seier i Hauern. (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)



Erfarne Hauern-deltakere

Mange gikk sitt første Hauern i år, for eksempel statsminister Støre. Men det er også veldig mange som har lang erfaring med dette rennet. Morten Kløvstad og Jan Tore Jørgensen, begge to fra Lier Skiløberforening, gikk denne gangen sitt 31. renn. De stilte i henholdsvis klasse 51-55 år og 61-65 år.

Jan Otterstad Endresen fra Sturla Ski (klasse 66-70) gikk sitt 33. renn i helgen, mens Espen Skar er løperen med flest deltakelser. Dette ble hans 34. Hauern. Hos kvinnene er det Ann Kristin Land som har lengst erfaring med Hauern. Hun gikk nå sitt 20 renn.



Arild Jansen (nr. 283) stilte i klasse 76-80 år og gikk sitt første Hauern. For første gang gikk også Jonas Gahr Støre (nr, 291). (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)



Halvhauern

Raskeste herre på halvdistansen ble Adrian Orellana Hellerud fra Hokksund IL/Ski (klasse 21-25). Han gikk i mål på 1.15.15. Harman Wille fra Oseberg Skilag (Klasse G16) tok andreplassen med 1.19.53, mens Frode Lindblom fra Vindbjart Ski (klasse 51-55) tok tredjeplassen med 1.21.12.

Beste kvinne ble Runa Nykkelmo Ulvang fra Kjelsås IL (klasse 21-25). Hun vant på 1.21.12. Andrea Fjæstad Amundsen (klasse 31-35) ble nummer to med 1.32.28 og Anna Aukland, en av dagens yngste (14 år), tok tredjeplassen med 1.36.47.



Brynhild Børtnes og Gunnila Melaaen trives med å gå turrenn på ski. (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)



Eivind Kjennerud er inne til runding og har 25 km igjen. (Foto: Gjermund Sørstad​ / Lierposten)



NRKs Emil Gukild hadde på forhånd blitt advart om noen lange bakker. (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)





Julie Kvale Støstad ble nummer to totalt på den lengste distansen. (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)





Vegard Kjølhamar, Erik Ola Jorde og Erik Øfstedal kom samlet inn til runding etter 25 kilometer. Førstnevnte var raskest av disse til slutt, og ble nummer to totalt. (Foto: Gjermund Sørstad / Lierposten)





Mer informasjon

Se alle resultater her

Se flere bilder hos Lierposten (+)

Hauerns nettside