Det var bar asfalt uten is og snø i Frikarusellens femte løp for sesongen, men en kraftig motvind i første del av løypen skapte utfordringer for deltakerne. Men på siste delen ble de båret frem av medvinden.

Det var 36 løpere som hadde avsatt onsdagskvelden til en frisk løpetur i Frikarusellens femte løp.

Blant kvinnene klarte Marianne Nesbø Ådland fra arrangørklubb Fri IL å holde unna for Solveig Vannes, i mål var det en differanse på nærmere halvminuttet. Det var en god aldersspredning på de syv deltagende kvinnene, fra Oda Urdal i klasse Jenter 14 - 15 år til Bente Midtun i klasse Kvinner 65 - 69 år.

Blant herrene var det ringreven John Steinar Urne som etter hvert fikk initiativet sammen med Nils Tore Sæterdal, begge garvede løpere i klasse 55 - 59 år, men mot slutten måtte de gi tapt for innspurten til Espen Johan Ellefsen. I denne sammenheng er han en ungdom som løper i klasse 40 - 44 år. Alle tre noterte seg for tider under 20 minutter i den 5 kilometer lange løypen, noe som er veldig bra alder og vindforhold tatt i betraktning.

Resultater kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 120 Marianne Nesbø Ådland FRI IL Kvinner 50 - 54 år 22:23 2 1198 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 22:50 3 81 Linn Lohne FRI IL Kvinner 23 - 39 år 23:15 4 1195 Oda Urdal Haukeland Jenter 14 - 15 år 23:24 5 1190 Hanne Liland Varegg Fleridrett Kvinner 50 - 54 år 23:32 6 1196 Ann-Helen Dalen Straume Kvinner 23 - 39 år 25:48 7 1186 Bente Midtun Orkla Kvinner 65 - 69 år 27:17



Starten har gått og løperne svinger inn på Lonaleitet. De tre fremste her er Åsmund Skålevik, Nils Tore Sæterdal og Eirik Frøholm.



I mål har Espen Johan Ellefsen klart å spurte fra alle.



Tre beste menn: Nils Tore Sæterdal, Espen Johan Ellefsen og John Steinar Urne.

Resultater menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1200 Espen Johan Ellefsen FRI IL / Norconsult Menn 40 - 44 år 19:26 2 1191 John Steinar Urne Ask Friidrett Menn 55 - 59 år 19:33 3 101 Nils Tore Sæterdal FRI IL Menn 55 - 59 år 19:48 4 103 Eirik Frøholm FRI IL Menn 40 - 44 år 20:02 5 1197 Åsmund Skålevik Ask Friidrett Menn 45 - 49 år 20:05 5 1199 Øystein Eriksen Ask Friidrett Menn 65 - 69 år 20:05 7 1194 Jonas Urdal FRI IL Gutter 14 - 15 år 21:58 8 97 Sindre Bysheim Lohne FRI IL Menn 23 - 39 år 22:02 9 74 Ronny Reigstad Fri Menn 50 - 54 år 22:27 10 98 Marius Reigstad Eviny Menn 23 - 39 år 22:42 11 71 Ronny Førland FRI IL Menn 50 - 54 år 22:46 12 131 Rune Pedersen FRI IL Menn 45 - 49 år 23:07 12 70 Knut Arve Engesæt FRI IL Menn 55 - 59 år 23:07 14 104 Morten Heggertveit Røysen Bergen Menn 23 - 39 år 23:16 15 1188 Janos Kozma Asko Menn 40 - 44 år 23:18 16 102 Steinar Lohne FRI IL Menn 60 - 64 år 23:19 17 82 Helge Såtendal Espeland Menn 50 - 54 år 23:25 18 100 Rune Aadland Garnes Menn 50 - 54 år 23:39 19 118 Ole Magnus Høysæter Samnanger IL Menn 23 - 39 år 25:04 20 75 Knut-Erik Midttun FRI IL Menn 50 - 54 år 25:16 21 1189 Lars Johan Ulveseth BFG Bergen Løpeklubb Menn 50 - 54 år 25:48 22 1192 Frode Eikeland FRI IL Menn 65 - 69 år 27:41 23 67 Roger Angelvik FRI IL Menn 75 - 79 år 30:12 24 1187 Asbjørn Kvernrød Gular, IL / Team Sportsmanden Menn 75 - 79 år 31:21 25 130 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL Menn 75 - 79 år 31:23 26 124 Knut Erik Reigstad Valestrandsfossen Menn 23 - 39 år 32:34 27 108 Bjørn Kåre Hansen Equinor BIL Menn 65 - 69 år 34:22 28 1193 Arthur Lillefosse Gular, IL Menn 75 - 79 år 35:23 29 96 Egil Trosvik Rådal Menn 70 - 74 år 37:05



John Steinar Urne fra Ask Friidrett har mange gode gateløp på CV'en sin. Her får han enda et.



15 år gamle Oda Urdal løp seg inn til en fjerdeplass.



Lars Johan Ulveseth kan fortelle at han løper for BFG Bergen Løpeklubb for første gang, han har nettopp meldt seg inn der. Men klubbturen til Gran Canaria er han for sent ute til.



Bente Midtun hører til de eldste aldersklassene.