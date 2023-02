Kvinnene var i klart mindretall med 13 av de 139 deltakerne, men det gikk radig unna med Karine Røstad som gjorde unna 10 km i klassisk stil på 34.47. Strava-oppdateringen hennes etter rennet så slik ut:

"Supre ski - 30 hundredeler saktere enn forrige onsdag .. men 1. plass🤩"

Røstad hadde et halvminutts forsprang til Elin Farestveit på andreplass. Imponerende også av Unni Moseby i klasse 55-59 år som ble nummer fire med 38.18.

I herreklassen var det atskillig jevnere der bare drøye minuttet skilte de fem første. Raskest var Erlend Nydal som brukte 27.29 med Erling Moseby like bak på 27.33.

Av gode veteranprestasjoner på herresida kan vi trekke fram Ola G. Bustad som vant klasse 55-59 år på 30.18, og Tom Morten Kristiansen som var best i klassen for de over 70 år med 35.59. Hele seks løpere var med i den eldste klassen, og sist av dem var "allestedsnærværende" Rolf Meek, som beskrev rennet sitt slik på Facebook:

"Deltok for moro skyld på OBIKs Skirarusell i Holmenkollen i kveld. Mangler jo skitrening, så resultatmessig gikk det rett vest 🙈 Hadde ikke nubbe-sjans mot fullblods-racere som Tom Morten Kristiansen & co. i klassen. Til overmål hadde jeg et uvakkert fall i bunnen av den bratteste bakken😅 Rimelig brutal løype dette🙃"

Det sjette og siste OBIK-rennet denne vinteren går onsdag 15. februar, og i motsetning til de fem første renna, går det i fristil.



73 år gamle Rolf Meek fant fram skiene og kom seg velberga gjennom den kuperte 10 km-løypa i Holmenkollen. (Foto: privat)



Alle resultat