Jeg har ikke mange konkrete planer for året, og det kjennes fint ut at ikke mye er bestemt ennå. Men noen planer/mål har jeg tross alt lagt:

Skader : Planen er helt klart å kunne løpe skadefritt gjennom hele 2023. Jeg skal innrømme at det virker mer som en drøm enn noe annet, men det er likevel planen. I år har det vært i overkant mye, jeg har faktisk kommet ut av tellinga. Men det begynte vel i vår med belastningsskade øverst i lårbeinet, og så gikk det slag i slag med nye skavanker ettersom jeg nok ikke var særlig smart i opptreningen. Det er helt sikkert masse å lære her….



Styrketrening : Ja, jeg skal være veldig flink med styrken i 2023. Jeg har vært flink i mer enn halve 2022, og det var ikke nok. Jeg vet det fungerer, så det gjelder å være streng med seg selv og følge planen HELE tiden. Det skal være 2 dager hver uke med styrke. Det behøver ikke være en lang økt med alle de "riktige" øvelsene, men det skal være noe, og særlig for bekken/hofte, hamstring, kjerne og legg.



Kontinuitet : Kan det være så vanskelig da?



Løping : Jeg fikk til drøyt 2300 løpte kilometer i 2022, og i 2023 håper jeg å kunne logge ca 3000. Men, vi får se - det kan hende det er smart å bytte noen løpekilometer med litt sykkel og ski også. Så det er ikke et viktig mål å nå 3000, hvis kroppen ikke tåler det.



Kosthold : Det må helt klart gjøres noe her. Forbrenningen blir ikke bedre med åra, og alle avbrekkene i 2022 har gjort noe med kroppen. Her skulle jeg gjerne hatt en partner in crime, for dette er skikkelig vanskelig. Det har ikke stått på forsøkene, men gjennomføringen og tålmodigheten. Så om du har noe å vinne/tilføre, ta kontakt:)



Løpskonkurranser : Med alt det over på plass skal det kunne bli et normalt konkurranseår igjen håper jeg. Det er faktisk 3 år siden jeg var i god form og det var morsomt å løpe konkurranser. De siste tre årene har det vært ganske begredelig sånn løpemessig, og innimellom direkte pinlig å stille opp på konkurranser. Det har jeg veldig lyst til å få en ende på! Jeg vil konkurrere mye og jeg vil at det skal være gøy igjen!



Maraton : Ja, jeg vil veldig gjerne løpe maraton i 2023. Punktum. Maraton er noe eget altså.



Sosialt : Jeg skal fortsette å vektlegge det sosiale med løpingen. Avtale intervalløkter, langturer og ikke minst holde på fredags early birden! Anbefaler virkelig å gjøre avtaler med andre, og man behøver ikke være på samme nivå. De som er raskere enn deg kan kjøre de rolige turene med deg, og du kan kjøre dine rolige turer med de du er raskere enn. Og intervalløkter der man løper rundt og rundt, eller frem og tilbake, der spiller jo ikke nivåforskjellene så stor rolle. Så ikke vær redd for å bli med andre på tur eller å spørre om noen vil trene med deg.



Mål: Målet for 2023 er først og fremst å komme tilbake til nivået jeg var på i 2023, det kan hende det er urealistisk, særlig på maraton. Det er kun halvmaraton det kan gå an å perse, for det var vel eneste distanse jeg ikke fikk løpt det året:-) Men jeg skal i alle fall jobbe for å komme betraktelig nærmere 2019 nivået.





Løpetur Portugal Kondisuka, her kan man blant annet se Anne-Grethe Lindeberg og Geir Bjerkestrand. Vigdis fra kondistreninga Trondheim og meg.



Løpsåret 2022 oppsummert i tall og harde fakta

Strava sier jeg har løpt 2330 km. Det er egentlig ikke så galt gitt at jeg mista 6-8 uker mai-juli, og fikk 4-5 uker ødelagt også på høsten. Det er sånn jeg husker det i alle fall. Kan være jeg overdriver, eller at jeg har fortrengt noe. Det har blitt mange morgenøkter, alt for få intervalløkter og ganske ok med langturer. Mye sosial løping, kretsen utvides stadig med flere hyggelige løpere! Early Bird “klubben” som løper ca kl 6 hver fredag morgen på Sognsvann er blitt veldig utvidet i år - og det er positivt etter pandemien!

Av løpskonkurranser har det blitt noen parkrun, 3 i vår før skaden og 3 i høst. Det ble også en halvmaraton i Drammen i september, 10 for Grete i Oslo, Hytteplanmila og til sist ny halvmaraton i Malaga. Totalt gir det altså hele (!) 10 løpskonkurranser. Det er jo ikke så lite, men jeg var vel kun “påskrudd” på de trer parkrun i vår.

I 2023 har jeg en plan om å være påskrudd hele veien - og få løpt intervaller jevnlig. Og det innebærer jo da også at jeg får løpt generelt også uten avbrekk.



Løpetur Sognsvann: Thine Wilkens og Asta Ellingvåg og meg



Løpskonkurranser i 2023

Jeg er kun påmeldt Hytteplanmila i oktober, så vidt jeg vet da. Men jeg vet også at Kristin har reservert en plass i Berlin til meg, og jeg har veldig lyst til å være med på det selvsagt. Jeg har også lyst til å løpe halv eller hel i Trondheim. Nordmarkstravern har jeg også lyst til å løpe, samt Birken - men tror begge de blir vanskelige å få til på grunn av logistikk. Holmestrand er på blokka, det samme er selvsagt Sentrumsløpet og Oslo Maraton. Blomstermila og Kristinaløpet hadde vært gøy å være med på igjen også, og kanskje Schjonsfemmern på Hønefoss.

Parkrun må det bli mer av i 2023, det er en fin måte å få opp pulsen uten for mye logistikk og styr. I tillegg drømmer jeg om en ny runde i Københavnsgater i mai, men også om Gøteborgsvarvet som sikkert går samme helgen eller i alle fall tett på hverandre. Problemet er jo at det er altfor mange fine løp!

Og Gaustadløpet da! Det skal arrangeres også i 2023. Oslos hyggeligste løp, garantert! Dato kommer etter påske:-)

Takk for 2022, på godt og vondt! Det har vært veldig mange fine timer med trening og skravling. Håper å se mange flere av dere i 2023. Kommenter gjerne hvilke løp du har på blokka di - og hva du gleder deg mest til.



Portugal og løpeuke. Meg og Irene.





Kolleger (Yngvild og Karoline) på løpetur på Norefjell (jobbsamling).







Løpetur på Sognsvann, NIH med Kristin og Martine.