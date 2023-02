Kondis har lenge hatt som ambisjon å gjøre dette, og da både det internasjonale og det norske friidrettsforbundet i fjor begynte å føre rekorder på 3 km gateløp, ble det ikke noe mindre aktuelt.

Friidrettsforbundet fører statistikk for 3000 m på bane, både innendørs og utendørs, i løp der det elektronisk tidtaking og krav om å følge World Athletics’ skoregler.

Kondis’ 3 km-statistikk dekker hovedsakelig 3 km-løp utenfor bane, men tar også med tider fra mosjonsløp på bane der tidene ikke kommer med på Friidrettsforbundets banestatistikk (fordi baneløpsregler for sko og tidtaking ikke er fulgt). Det samme har Kondis gjort for 5 og 10 km-løp som har hatt mosjonsklasser på bane, f.eks. Kvalheimmila i Oslo og Stadionmila i Kristiansand.

De to som foreløpig står med den norske rekorden på 3 km, er Kristine Lande Dommersnes og Even Brøndbo Dahl som i fjor løp på 9.20 og 8.18.

Siden 3 km gateløp foreløpig er en forholdsvis lite løpt distanse, vil Kondis vente med å registrere klasserekorder for ungdommer og veteraner til 2023-sesongen er over.

I fjor ble det notert 16 tider under 9 minutter for menn og 7 tider under 10 minutter for kvinner. Forhåpentligvis vil det bli en god del flere både i toppen av lista og lenger ned før årets sesong er over.

3 km er en klassisk distanse som har vært brukt mye i både skole og forsvar, og nå når det er blitt rekord- og statistikkdistanse blir det forhåpentligvis også flere løpsarrangører som setter den på programmet. Ikke minst for de unge kan det være en fin innfallsport til gateløp, og Kondis har egne statistikker for både ungdommer og veteraner også på 3 km.

Fra før av har Kondis i en årrekke ført statistikker på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton samt ultradistansene 50 km, 100 km, 6-timersløp og 24-timersløp.



En god del av tidene på fjorårets 3 km-statistikk kom fra Oslo Maraton som i år ikke har 3 km på programmet. (Foto: Tom-Arild Hansen)