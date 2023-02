De har fulgt hverandre som skygger i flere dager, gjennom jungel og over fjell, langs strender og på tvers av bekker og elver. På de tre første etappene var Mathieu Blanchard 1-2 minutter foran. Den fjerde etappen vant Didrik Hermansen med 3 minutter, men han lå fremdeles marginalt bak i sammendraget.

Så skjedde det som kan skje når en har løpt lange etapper (i dette tilfellet på ca. fire mil) flere dager på rad. En løper får en dårlig dag. Det gjorde Mathieu Blanchard på den femte etappen, og i mål var han 22 og et halvt minutt bak. Det skal noe til for å snu denne trenden, men er det Didrik som brått har den dårlige dagen, kan det ble spennende helt til siste målstrek.

Didrik Hermansen var ikke overraskende godt fornøyd med femteetappen:

– Etter i går (da Didrik vant fjerdeetappen med 3 minutter, red. anm.) ville jeg ikke vært fornøyd med andreplass. Så planen var å pushe farten. Mathieu hadde en dårlig dag og lot meg gå tidlig. Luka økte med stadig flere minutter. Det var motiverende. Jeg hadde vurdert å ta det pent for å spare noe til sjette-etappen, men siden Mathieu hadde en dårlig dag, bestemte jeg meg for å gi på for å øke forspranget. Det er ennå ikke avgjort, vi har fremdeles en dag igjen, fortalte Didrik til iancoreless.com etter målgang.

Mathieu Blanchard på sin side mente at løpet var avgjort.

– I går var jeg vitne til at Didrik pressa på nedover i en utrolig fart ... I dag hadde vi en ny nedstigning lik den i går. Han tok på nytt mange minutter, og det er ikke mulig for meg å ta igjen det tapte når han løper så bra. Jeg kom hit for eventyret og for å ha det gøy, og jeg forventa ikke at det skulle løpes så fort på de første fire etappene. Jeg er veldig godt fornøyd.



Tredjemann i sammendraget, Daniel Jung, ligger over 2 timer bak, så andreplassen bør være trygg for Blanchard. Katie Shide fra USA leder kvinneklassen med klar margin. 17 av 23 kvinner har fullført alle etappene, mens 22 av 31 menn har gjort det samme. I tillegg til den lange utgaven på til sammen 236 km er det også en kortversjon på 155 km.



Didrik Hermansen ser ut til å ha disponert kreftene på beste vis og har en klar ledelse før siste etappe. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)

Menn lang løype etter 5 av 6 etapper 1 Didrik Hermansen NOR 20:48:53.0 - 2 Mathieu Blanchard CAN 21:10:46.8 +21:53.8 3 Daniel Jung ITA 23:27:09.9 +2:38:16.9 4 Antonio Segovia Alias ESP 26:54:05.6 +6:05:12.6 5 Bruno Toubale FRA 29:41:34.8 +8:52:41.8



The Coastal Challenge byr som navnet indikerer på en utfordringer av ymse slag. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)