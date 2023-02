Thomas Wassberg var en av de virkelig store med fire OL-gull, tre VM-gull og sammenlagtseier i verdenscupen. Storhetstida hans var på 1980-tallet, og spørsmålet er om han – i likhet med ABBA – fremdeles har det i seg 40 år seinere.

Ifølge langrenn.com (bak betalingsmur) og kona skal Wassberg ha svart følgende da han pakka opp julegaven fra kona:

«Åh ja, Birken. Då får jag väl åka.»

Markeds- og kommunikasjonssjef i Birken, Randi Bolstad, har selvfølgelig ikke noe imot å få en legendarisk løper som Wassberg på startstreken.

– Det er veldig hyggelig – vi så ikke dette komme. Vi er kjempeglade. Thomas Wassberg er en av de virkelig store, uttalte Bolstad til Østlendingen (bak betalingsmur).

Thomas Wassberg ble kanskje aller mest kjent da han slo Juha Mieto med én hundredel og vant OL-gullet på 15 kilometeren i OL i Lake Placid i 1980. Etter det bestemte FIS at det bare skulle brukes tideler for å skille løperne på resultatlistene.

Vi får håpe at det ikke står om hundredeler dersom Wassberg skulle bli involvert i kampen om klasseseieren når han går over mål på Lillehammer om en drøy måned.



Thomas Wassberg vil nok ikke være helt i første rekke, verken ut fra start eller i mål, i årets Birkebeinerrenn, men forhåpentligvis vil han få en fin tur og synes at det var ok julegave han fikk fra sin kone. (Foto: Kjell Vigestad)