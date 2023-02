Mye ble avgjort da Didrik Hermansen sikra seg et 22 minutters forsprang på canadiske Mathieu Blanchard på femteetappen. Mye skulle gå galt dersom Didrik skulle miste ledelsen på den 35,7 km lange sisteetappen. Det gjorde det ikke, og i stedet for å gi jernet løp de tre beste kontrollert i lag og fikk en fin avslutning på en stor løpsopplevelse på Costa Rica. Didrik Hermansen oppsummerte det hele slik:



"En fantastisk start på sesongen. Mitt første etappeløp og alt gikk etter planen. Jeg hadde en veldig tett kamp med Mathieu Blanchard til etappe 5 da jeg lyktes med å få en stor luke. Så på etappe 6, seiersrunden, tok vi det rolig og løp i lag, også med Dani Jung på tredjeplass. Hvilket vakkert løp med så mange typer underlag dette er. Nå er det tid for å nyte de siste dagene på stranda."



Vi kan supplere med at The Coastal Challenge ikke var Didriks aller første etappeløp. Helt i starten av løpskarrieren, i 2010, sprang han inn til en femteplass i Rallarvegsløpet som har to etapper.



Men et løp med seks etapper på seks dager er noe helt annet. Snittlengden på etappene lå nå på i underkant av 40 km, og alle bød på variert og vakkert terreng.



Katie Shide fra USA vant kvinneklassen med klar margin. 17 av 23 kvinner fullførte alle etappene, mens 22 av 31 menn gjorde det samme. I tillegg til den lange utgaven på til sammen 236 km er det også en kortversjon på 155 km. Der fullførte 15 løpere hvorav 7 var kvinner.



Les reportasjen etter de to første etappene

Les reportasjen etter de fem første etappene



I stedet for å tyne ut de siste kreftene løp de beste herreløperne i samla flokk på den siste etappen. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)



Menn lang løype sammenlagt 1 Didrik Hermansen NOR 24:26:33.7 - 2 Mathieu Blanchard CAN 24:48:27.6 +21:53.9 3 Daniel Jung ITA 27:04:50.8 +2:38:17.1 4 Antonio Segovia Alias ESP 30:50:18.4 +6:23:44.7 5 Bruno Toubale FRA 33:50:10.2 +9:23:36.5



Alle resultat



Også den siste etappen bød på våte utfordringer. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)





Didrik Hermansen fikk en fin start på 2023-sesongen, både sportslig og opplevelsesmessig. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)