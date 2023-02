3000 meter avsluttet den første dagen av Pingvinlekene i Leikvanghallen i Bergen. I seniorenes øvelse var de aller fleste av deltakerne fra Gular.

Kvinnene

Det var mest Gular-løpere i feltet som la ut fra start på 3000 meter.

I kvinnenes felt ble det først veteranen Ragnhild Anderson fra Bjarg som satte farten og tok føringen, men ganske raskt overtok Synne Amundsgård. Hun fikk med seg sine lagvenninner fra Gular, og det ble etter hvert en kvartett med henne og Anzu Lovise Kvam, Ingrid Havre og Amalie Joensen. Inn mot mål ble dette til en spurtduell mellom Synne Amundsgård og Amalie Joensen, en duell som endte med en knapp seier til Synne. Men det var en godt fornøyd Amalie Joensen som tapte duellen, hun kunne nemlig glede seg over at hun var tilbake med konkurransesko på en løpebane etter en barnefødsel. Forrige konkurranse var NM i september 2021 kunne en smilende og fornøyd Amalie Joensen fortelle etter målpassering, i visshet om at løpsformen ikke har forsvunnet under mammapermisjonen.

Synne Amundsgård er ganske fersk som Gularmedlem. Vi så henne først i Gulardrakt under NM terrengløp i Bergen i fjor høst. Hun var godt fornøyd med å klare å vinne i et sterkt Gularfelt:

– Det var veldig kjekt å vinne, til tross for en del sykdom i oppladningen til stevnet, sier Synne.

Hun kommer ikke fra noen annen løpeklubb kan hun fortelle, hun har bare drevet løpetrening for seg selv, og trent litt fotball.

– Planen var egentlig å ta NM-kravet her og løpe under 10:15, men oppladningen har ikke vært så bra. Men jeg skal løpe neste helg så får vi se om jeg klarer å forbedre meg, sier den ferske Gularløperen.

Synne Amundsgård dro mesteparten av løpet. Her er det Anzu Lovise Kvam og Amalie Joensen som henger på.



Synne Amundsgård vinner spurtduellen mot Amalie Joensen, men Amalie er strålende fornøyd med å gjøre et så godt comeback etter sin barnefødsel..

Resultat kvinner 3000 meter

Plass Startnr. Navn Kategori KatPlas Klubb Tid 1 458 Synne AMUNDSGÅRD KS 1 GULA 10:32.65 2 466 Amalie JOENSEN KS 2 GULA 10:32.72 3 469 Anzu Lovise KVAM KS 3 GULA 10:36.24 4 462 Synne FJELDBERG KS 4 GULA 10:45.79 5 463 Ingrid HAVRE J18/19 1 GULA 10:46.22 6 459 Mia BØ J16 1 GULA 10:51.01 7 617 Marit FJELD KS 5 None 10:54.97 8 468 Astrid Emilsen KRISTIANSEN U23K 1 GULA 11:25.29 9 205 Ragnhild ANDERSON W50 1 BJARG 11:32.47 10 472 Hedda SKATVEDT KS 6 GULA 11:41.69 11 324 Ragnhild Guri KORNELIUSSEN W70 1 FRI 13:28.19 685 Betina EIDE J15 1 SKOIL DNS

Mennene

Eivind Trym Wikshåland hadde fått jobben som fartsholder på de første rundene. Bak følger Tore Akerlie, Eldar Fagerbakke og Daniel Jacobsen.

I mennenes felt ble det tidlig satt fart av Eivind Trym Wikshåland som hadde fått jobben med å få opp farten på de første rundene, før han stod av. Eldar Fagerbakke og Tore Akerlie hengte seg i ryggen på fartsholderen, alle tre Gularløpere. Inn gjennom sisterunden var det Eldar Fagerbakke som hadde mest saft i beina og vant oppgjøret med Tore Akerlie. Nærmest disse to kom Jonas Skjerven fra Mjøsdalen IL. Deretter fulgte Robert Hisdal som med tiden 9:01.24 tok en norgesrekord i sin aldersklasse.

Eldar Fagerbakke var godt fornøyd med løpsopplegget:

– Det var et veldig bra opptrekk med Eivind Trym Wikshåland, det var helt nydelig. Hvis jeg hadde vært i form så skulle jeg klart å løpe under 8.20. Men så god er jeg ikke, det var veldig tydelig.

– Men jeg er kjempefornøyd, det er jo midt på vinteren, konstaterer Eldar Fagerbakke.

Resultat menn 3000 meter

Plass Startnr. Navn Kategori KatPlas Klubb Tid 1 461 Eldar FAGERBAKKE MS 1 GULA 8:23.52 2 457 Tore AKERLIE MS 2 GULA 8:24.54 3 562 Jonas SKJERVEN G18/19 1 MJSD 8:51.90 4 202 Robert HISDAL M45 1 BFGL 9:01.24 5 464 Ådne Nesje HERNES U23M 1 GULA 9:11.34 6 467 Ken Tony JOHANSEN MS 3 GULA 9:24.33 475 Eivind Trym WIKSHÅLAND MS 4 GULA DNF 465 Daniel JACOBSEN MS 5 GULA DNF 473 Olav SPIKKELAND MS 6 GULA DNF 364 Sebastian SKOGE-NILSEN G17 1 FYLL DNF 460 Daniel FADNES G18/19 2 GULA DNS 253 Eivind LANGØY G18/19 3 FA77 DNS



Mange Gular-løpere også i herreklassen.



Jonas Skjerven, Mjøsdalen IL, inn til en tredjeplass.



Sebastian Skoge-Nilsen fra Fyllingen IL fikk prøvd seg mot et barskt felt av litt for gode løpere.



Robert Hisdal løp inn til ny norgesrekord i klasse M45.



Hele Gular-familien, minus Amalie Joensen (som antagelig måtte foreta noe babystell).