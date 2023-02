Alle foto fra Bislett: Samuel Hafsahl

Bislett 50 kilometer ble avsluttet med 109 fullførende deltakere i det som er det første løpet etter to års koronapause. Dette var litt færre enn før pandemien.

Kvinnene

Etter at alle de 92 passeringene rundt innendørsbanen på Bislett var fullført for alle deltakerne, var status at det ble en favorittseier i kvinneklassen. Rita Nordsveen de Flon fra Ilseng IL løp inn til seier på tiden 3:36:44, som er to og et halv minutt etter hennes egen norske bestenotering på 50 km fra Bislett i 2017.



Kristine Beate Walhovd, som også var vurdert som en av favorittene, tok andreplassen, men måtte se at det ble en differanse på 11:33 frem til Rita Nordsveen de Flon. Tredjeplassen ble kapret av Ingrid Lid, med en god forbedring av hennes egen bestetid på distansen. Ida Slorafoss må også nevnes her, hun tok fjerdeplassen på 3:51:37, som den siste som kom seg under fire timer. Hun står oppført i statistikken for 50 km med tiden 4:30, så her har hun altså tatt en solid forbedring av sin egen bestetid.

24-timersspesialisten Ranveig Hansen stilte ikke.

Mennene

I herreklassen falt en norsk rekord da Ebrahim Abdulaziz løp i mål på 2:48:48, som er en forbedring av hans egen norske bestenotering. I følge European Athletcs er bestenoteringen på denne distansen i europa 2:47:42, så Ebrahim var bare minuttet bak denne. (Rettelse foretatt)

Ebrahim Abdulaziz er fire ganger norsk mester på maraton, så han var nok en favoritt på 50 km.

Kondis erklærte også Alla Hovda som en av favorittene. Dette var hans debutløp på 50 kilometer, og han løp inn på en 5. plass, 22 minutter etter vinneren.



Starten går på Bislett 50 km. Petter Rypdal går først ut, men han må gi seg etter 14 kilometer. Siden han hele veien løp sammen med Ebrahim Abdulaziz så antar vi at han hadde en jobb som fartsholder for vinneren.

Resultater, de beste menn:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Ebrahim Abdulaziz Strindheim il M45-49 2:48:48 2 40 Andreas Torsvik Bjarg IL M23-34 3:02:56 3 166 Markus Lysaker Høgne Aurskog Høland Friidrett M23-34 3:07:47 4 42 Håkon Urdal Rygge IL M40-44 3:11:09 5 16 Allan Hovda OI Triatlon / Equinor BIL M35-39 3:11:22 6 2 Torstein Bjerland M40-44 3:13:32 7 3 Dag Einar Bøtun IL Modig M23-34 3:17:08 8 11 Morten Grønneberg Strand Løbe Club M50-54 3:28:18 9 151 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL - Landløperne M35-39 3:28:46 10 29 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis M35-39 3:29:38 11 13 Brage Haugen Samnanger IL M23-34 3:29:55 12 9 Lars Martin Falck Romerike Ultraløperklubb M23-34 3:37:09 13 25 Arild Moen Hell Ultraløperklubb M40-44 3:39:51 14 159 Knut Arne Hundal Romerike Ultraløperklubb M40-44 3:50:52 15 164 Espen Berg Kampen mot hodet / Multiconsult BIL M23-34 3:53:10 16 22 Erlend Leinan Lund Oslo Pirate Rønners M23-34 3:55:25 17 17 Kestutis Janusonis M23-34 3:56:49 18 30 Espen Skaufel Oslofjord Triatlon M40-44 3:57:37 19 6 Tommy Christensen M50-54 3:57:43 20 41 Bjørnar Tyberg Modum FIK M45-49 3:59:00 21 7 Marius Eggerud M50-54 4:02:06 22 33 Halvor Steinsholt Romerike Ultraløpeklubb M23-34 4:09:46 23 14 Bjørn Holmvik Byåsen IL/ Team Superba Krill M50-54 4:12:09 24 167 Christoffer Baksvær Kampen mot hodet/Bake me up M23-34 5:58:14



Andreas Torsvik fra Bjarg IL løper seg inn til en andreplass.



Markus Lysaker Høgne fra Aurskog Høland Friidrett sikrer seg tredjeplassen. Ved siden av ham løper Bjørnar Tyberg fra Modum IL.



Håkon Urdal



Allan Hovda tar en femteplass denne gangen. Han har jo god erfaring med deisse rundturene under Bislett: det var har han satte ny norsk bestenotering på 24-timers løp, men ble akutt syk på slutten.

Kvinner

Resultat, de beste kvinner:

Plass Start Nr Navn Klubb Klasse Tid 1 27 Rita Nordsveen De Flon FIK Orion K50-54 3:36:44 2 43 Kristine Beate Walhovd BUL K45-49 3:48:16 3 21 Ingrid Lid BFG Bergen Løpeklubb / Salomon Norge K23-34 3:49:29 4 31 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K35-39 3:51:37 5 34 Rita Steinsvik Løpegruppa Jessheim K50-54 4:01:24 6 20 Marit Ann Laulo Romerike Ultraløperklubb/Equinor BIL K55-59 4:10:55 7 32 Tone Solberg Trondheim & Omegn Sportsklubb K23-34 4:15:18 8 156 Jeanette Bergersen Team Dynamitt K35-39 4:20:06



Kristine Beate Walhovd beholder tydeligvis det gode humøret inn til sin andreplass.



Ingrid Lid, tredjeplass.



Ida Slorafoss ser absolutt ut til å beholde humøret, nesten på pallen, inn til fjerdeplass.