Nils Ingar Aadne har lagt vekk livet som toppidrettsutøver men holder likevel høyt nivå. På Sjusjøen gjorde han unna 43 km med festesmøring på 2.06 og ble 4. mann i klasse 41-45 år som for øvrig ble vunnet av Lars Berger. (Foto: Rolf Bakken)

Det store flertallet valgte også i år det klassiske seedingsrennet over drøye 43 km med 345 fullførende løpere. I tillegg var det 57 som valgte å skøyte full distanse slik at den reelle sammenlikningen med fjorårets nedskalerte utgave ble 402 mot fjorårets 270 registrerte målpasseringer.

På halvdistansen var det 62 fullførende, og her var det et flertall som valgte fristil hvor nivået også var aller høyest med mange av landets beste løpere rett under landslagsnivå på plass. Tilbud om fristil er generelt noe å tenke på for arrangører som ønsker å tiltrekke seg yngre løpere.

Klassisk maraton

På hoveddistansen ble det et tett oppgjør om seieren etter at tetgruppa gradvis ble redusert til tre mann, Henrik Haugland Syverinsen (Lyn Ski), Henrik Olimb (Jevnaker IF) og Henrik Vik Tolo (Asker Skiklubb) med Lyn-løperen hårfint foran over målstreken.

I kvinnenes maratonoppgjør ble arrangørklubbens Pernille Gullikstad en klar vinner med Amanda Borge Byrkjeland (Fiskebeinern SK) og Ragnhild Haukåen (Ringebu/Fåvang SK) som de to andre prisvinnerne.

Dagens neste sterkeste kvinne på den klassiske maratondistansen, Amanda Borge Byrkjeland, etter 2 km. (Foto: Rolf Bakken)

Fristil maraton

Fristil-løperne startet en halv time bak de beste klassikerne, og her imponerte de to klart beste i kvinneklassen. Skiskytteren Kirsten Daae Wiig fra Ullensaker SK knep seieren foran Tuva Toftdahl Staver fra Heming IL med bare to mann foran seg i mål. Fossum-løperen Didrik Smith var dagens aller raskeste med 1:50:29, fire minutter foran kominertstjernen Jarl Magnus Riber og fem minutter foran klassiskvinneren.

De tre beste kvinnene på 43 km i fristil (fra v.entre): Tuva Toftdahl Staver (2. plass), Kirsten Daae Wiig (1. plass) og Bodil Ryste (3. plass). (Foto: Rolf Bakken)

Halvmaraton

Halvmaraton-feltet, spesielt i fristil, var spekket med sterke skinavn og tette oppgjør. I kvinneklassen trakk Hedda Østberg Amundsen fra Asker Skiklubb det lengste strået til slutt med minst mulig margin til Karoline Simpson-Larsen fra Vargar IL. I herrenes fristiloppgjør fikk Gjøran Holstad Tefre, Førde IL en luke til forfølgerne vel halvveis og vant med ca. 20 sekunder på Gaute Kvåle, Røldal IL son var den sterkeste i kvartetten bak.

Maratonvinner Didrik Smith øverst på pallen, her i klasse 31-40 år sammen med Espen Aronsveen (til venstre) og Kristian Heggebø. (Foto: Rolf Bakken)

Karen Amalie Nordseth, Snertingdal IF Ski og Aron Åkre Rysstad, Valle IL var dagens klare klassisk-vinnere på halvdistansen.

Endelig fine forhold

Etter til dels sterk vind natt til lørdag løyet det utover dagen og ga både gode vær- og føreforhold, noe som ikke alltid har klaffet etter at Lillehammer-klubben valgte å legge sitt tradisjonsrike turrenn, Søre Ål-runden, til fjells og lanserte Sjusjøen Skimarathon i 2018. Med 2-3 kuldegrader og god glid i snøen var det nok mange av de faste deltakerne som satte løypepers i løypa som har vært uendret de fem siste årene.

De beste i Sjusjøen Skimarathon 11.02.2023: 42,2 km klassisk kvinner (43 deltagere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Pernille Gullikstad Søre Ål IL K21-25 2:23:02.6 0:00.0 2 Amanda Borge BYRKJELAND Fiskebeinern SK K26-30 2:31:34.1 8:31.5 3 Ragnhild Haukåen Ringebu/Fåvang SK K26-30 2:33:32.8 10:30.2 4 Ilona Jambor Team Driv Trening K46-50 2:37:02.1 13:59.5 5 Guro Ørbeck Oslo K26-30 2:37:02.2 13:59.6 6 Anna Johansson SK Hylte K26-30 2:38:59.8 15:57.2 7 Tina Rusten Bækkelagets SK K21-25 2:39:06.8 16:04.2 8 Kari Øvsthus OPIL K56-60 2:39:11.7 16:09.1 9 Ane Sandaker Kvittingen Geilo K31-35 2:39:14.7 16:12.1 10 Anne STORSLETT Moelven IL K36-40 2:40:18.2 17:15.6 42,2 km klassisk menn (302 deltagere): 1 Henrik Haugland Syverinsen Lyn Ski M26-30 1:55:27.5 0:00.0 2 Henrik OLIMB Jevnaker IF Ski M36-40 1:55:28.2 0:00.7 3 Henrik Vik Tolo Asker Skiklubb M21-25 1:55:32.4 0:04.9 4 Amund HOEL Åsen IL M26-30 1:56:41.0 1:13.5 5 Ole Sollien Hulbak Fiskebeinern SK M26-30 1:57:56.9 2:29.4 6 Magnus Bleken Rudsbygd IL M36-40 1:57:58.6 2:31.1 7 Henrik Sørlie Haug Lyn Ski M26-30 1:58:01.7 2:34.2 8 Christian Melsom Myhre Heming, IL M36-40 1:58:27.8 3:00.3 9 Vinjar Skogsholm Moelven IL M26-30 2:00:28.4 5:00.9 10 Jens ANDERSEN Gjerdrum IL M26-30 2:00:34.4 5:06.9 11 Lars BERGER Dombås IL M41-45 2:00:39.9 5:12.4 12 Tarjei Bakken Kamp/Vestheim IF M26-30 2:00:41.0 5:13.5 13 André Haugsbø Gaular IL M41-45 2:00:52.7 5:25.2 14 Stian Roti SVENDBY Lyn Ski M31-35 2:01:01.9 5:34.4 15 Tobias Holter Lillehammer M31-35 2:01:07.6 5:40.1 16 Vetle Leander Johansen Drammens Ballklubb M21-25 2:01:15.9 5:48.4 17 Andreas Ruud-Tronsmoen Alvdal IL M26-30 2:02:32.3 7:04.8 18 Eskil Frøisland Vang Skiløperforening M21-25 2:02:57.5 7:30.0 19 Ola Nygård Snellingen Svea Skilag M26-30 2:03:18.2 7:50.7 20 Roy-Arne Tollefsen Kongsberg M41-45 2:03:19.5 7:52.0 42,2 km fri kvinner (11 deltagere): 1 Kirsten Daae Wiig Ullensaker SK K21-30 2:05:50.8 0:00.0 2 Tuva Toftdahl STAVER Heming IL K31-40 2:05:51.0 0:00.2 3 Bodil Ryste Gaular IL K41-50 2:16:17.2 10:26.4 4 Merethe Braathen Sinnes Lillehammer Skiklub K41-50 2:18:34.5 12:43.7 5 Randi Damgaard Ivrig, IL K31-40 2:23:07.2 17:16.4 42,2 km fri menn (46 deltagere): 1 Didrik SMITH Fossum IF M31-40 1:50:29.8 0:00.0 2 Jarl Riiber Lillehammer M21-30 1:54:38.5 4:08.7 3 Sindre Weydahl Båstad IL Ski M41-50 2:04:39.6 14:09.8 4 Espen Aronsveen EY Bil M31-40 2:06:02.9 15:33.1 5 Kristian Heggebø Vindafjord IL M31-40 2:06:27.3 15:57.5 6 August Marendor Hauger Åsen IL M17-18 2:08:36.2 18:06.4 7 Daniel Larsen Njård M41-50 2:08:36.6 18:06.8 8 Øyvind Hasli Eina Sportsklubb M31-40 2:12:06.1 21:36.3 9 Stian Lund Kjelsås IL M21-30 2:13:38.7 23:08.9 10 Sveinung GROV Rælingen SK M51-60 2:14:35.6 24:05.8 21,1 km klassisk kvinner (11 deltagere): 1 Karen Amalie Nordseth Snertingdal IF Ski K21-30 1:09:58.4 0:00.0 2 Ellen Søhol Lie Heming, IL K21-30 1:11:55.9 1:57.5 3 Torhild Garen OUS BIL K61-70 1:27:16.6 17:18.2 4 Marthe Sand Lillehammer K21-30 1:29:35.1 19:36.7 5 Helene Gunnulfsen Crayon K31-40 1:35:50.9 25:52.5 21,1 km klassisk menn (16 deltagere): 1 Aron Åkre Rysstad Valle IL M21-30 1:00:51.9 0:00.0 2 Henrik Gullikstad Søre Ål IL M21-30 1:08:20.4 7:28.5 3 Thomas Grønnern Trømborg IL M41-50 1:11:15.8 10:23.9 4 Inge Pedersen Nordea Active M41-50 1:22:38.8 21:46.9 5 Mons Bottel Mølstad MjøsSki M15-20 1:33:29.8 32:37.9 21,1 km fri kvinner (16 deltagere): 1 Hedda Østberg Amundsen Asker Skiklubb K21-30 59:19.2 0:00.0 2 Karoline Simpson-Larsen Vargar IL K21-30 59:20.4 0:01.2 3 Elena Rise Johnsen Asker SK K21-30 1:01:01.9 1:42.7 4 Maren Wangensteen Øystre Slidre IL K31-40 1:03:48.9 4:29.7 5 Julie Kvale Støstad Krokstadelva K21-30 1:05:52.6 6:33.4 21,1 km fri menn (19 deltagere): 1 Gjøran Holstad Tefre Førde IL M21-30 53:14.5 0:00.0 2 Gaute Kvåle Røldal IL M21-30 53:34.2 0:19.7 3 Thomas Qvist Bucher-Johannessen Fossum IF M21-30 53:40.6 0:26.1 4 Henrik Husdal Bækkelagets SK M21-30 53:41.4 0:26.9 5 Jon Rolf Skamo Hope Hyen IL M21-30 53:47.3 0:32.8

