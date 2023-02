Denne gangen var løypen justert og målt korrekt. Starten gikk fra trappene ned til stadion og en var ikke sikker hvem som ville ha størst fart på 3km, 10km var forsåvidt avgjort da Erik Udø Pedersen, Ull/Kisa, stilte til start der.

Forholdene kunne ikke ha vært bedre med et tosifret antall plussgrader som fikk flere løpere til å ta på seg kortbukse, lite vind og ikke stekende sol.

På den korte distansen var det Henrik Vik, (22) Triathlon best med 11.04, av kvinnene var det Karen Drivdal (29) best med 19.27.

Som sagt på den lange var det ingen tvil om hvem som løp raskest, Erik Udø Pedersen (97) Ull/Kisa 30.56, av kvinnene var det Synny Groufh-Jacobsen (99), Kristiansand løpeklubb, best med 43.36.

(Bildet: Erik Udø Pedersen, Ull/Kisa)

Da gjenstår det bare et løp i vinterkarusellen 2023 som går av stabelen i Mandal 4.mars. Påmelding fra kl. 13.00 og start 14.00. Vel møtt.

Det blir premieutdeling til de som har deltatt i minst fire løp i årets vinterkarusell.

Resultater 5. løp

3 kilometer:

Gutter 15 - 16 år 1. Edvald Kalsås 28 Kr.s løpekl. 12.20 2. Erik Elias Fiskvik 3 KIF 12.45 3. Audun Kalsås 15 Kr.s løpekl. 15.15 4. Hans Kalsås 26 Kr.s løpekl 25.10 Junior/Senior 1. Johan Ystaas 39 19.03 Damer mosjon Heidi Bakke 32 30.56 Karen Drivdal 29 19.27 Olivia Ystaas 35 30.56 Herrer mosjon Morten Bentsen 8 Herreklipp. 13.16 Edgard Ellertsen 2 Nikkelverket 13.28 Kalle Glomsaker MHI delt. Tore Hansen 25 Lillesand 15.05 Christer Holte 27 19.41 Kristoffer Hunemo 4 KIF 18.01 Petter Hunemo 82 Kr.s løpekl. 18.14 Stanley Olsen 7 19.21 Marthel Pedersen 13 Maratonkl. 18.50 Bjørn Sandtvedt 9 19.41 Henrik Vik 22 Triathlon 11.04 Jonathan Ystaas 21 19.26 Arve Aakre 23 Vågsbygd 18.07



Espen Grundetjern og Synny Groufh-Jacobsen.

10 kilometer: