På 1500 meter i Pingvinlekene stilte Bjørnar Sandnes Lillefosse med startnummer for første gang siden han løp EM-finale på 10.000 meter i august i fjor. Han har siden det startet på sin praksis som turnuskandidat som lege, men uten å droppe treningen:

– Jeg har jo trent, men det var et lite sjokk å løpe konkurranse igjen. Jeg fikk kjenne på syren, fortalte han etter løpet sitt.

Bjørnar løp inn på tiden 3:50.54, som er en forbedring av hans egen innendørspers fra NM i fjor med to sekunder, så dette var absolutt godkjent. Det var en klar seier i Pingvinlekenes 1500-meterfelt, som hadde aldersklasser fra 18 år og oppover.

Etter Bjørnar Lillefosse fulgte juniorene Tobias Allers-Hansen, Daniel Fadnes og Jonas Skjerven, alle med tider rundt 4:11. Ådne Nesje Hernes kom inn på 4:16. Han har denne sesongen gått fra Fana IL til Gular, så nå har han kommet inn i et godt og dedikert miljø for mellomdistanseløping.

Her må også nevnes at Øyvind Loftås løp inn til 4:31 i klasse M40. Øyvind er egentlig maratonløper, men han benyttet anledningen til en innendørs 1500 meter når han først var der med ungene sine. Han får her navnet sitt inn på aldersstatistikken for distansen i hvert fall.



Bjørnar Sandnes Lillefosse tar føringen fra start, kun Tobias Allers-Hansen prøver seg med å ta ryggen hans.

Resultat 1500 meter, menn senior, G18/19 og U23M

MS 1500 meter Plass Startnr. Navn Kat KatPlas Klubb/Lag Tid 1 470 Bjørnar LILLEFOSSE MS 1 GULA 3:50.54 2 390 Tobias ALLERS-HANSEN U23M 1 GNE 4:10.99 3 460 Daniel FADNES G18/19 1 GULA 4:11.10 4 562 Jonas SKJERVEN G18/19 2 MJSD 4:11.67 5 464 Ådne Nesje HERNES U23M 2 GULA 4:16.23 6 325 Øyvind LOFTÅS M40 1 FRI 4:31.55



Tobias Allers-Hansen må slippe Bjørnar Lillefosse, men gjennomfører et godt løp uten drahjelp.

Fremst i denne trioen er Jonas Skjerven, han følges av Daniel Fadnes og Ådne Nesje Hernes.

Kvinner senior og yngre

I et felles felt med jenter fra aldersklassene fra 16 år og til om med seniorer var det fem deltakere. Her var det Gular-løperne Ida Forsmo og Synne Fjeldberg som tok initiativet, med Synne i front. Et stykke bak dem løp trioen Mia Bø, Siri Gamst Glittenberg og Julia Helene Rosenberg.

Synne Fjeldberg brøt etter hvert, mulig det var en avtalt fartsholderjobb for Ida Forsmo. Og det ble et veldig bra løp for Ida, hun gikk i mål på 4:44, som er en kraftig forbedring av persen hennes fra Pingvinlekene i 2020, som var på 5:08.

Ida Forsmo kunne etter løpet fortelle at hun siden i fjor har satset mer dedikert på løpingen:

– Tidligere kombinerte jeg løping med håndball, men nå driver jeg kun med løping, sier Ida Forsmo.

Nå ser Ida Forsmo frem mot innendørs-NM i friidrett neste helg, der skal hun prøve seg på 800 meter og 1500 meter.



Synne Fjeldberg tar jobben som fartsholder for Ida Forsmo, og de to Gularjentene drar i fra resten av feltet.

Resultater J15-16, KS 1500 meter

Plass Startnr. Navn Kat KatPlas Klubb/Lag Tid 1 618 Ida FORSMO J18/19 1 None 4:44.85 2 459 Mia BØ J16 1 GULA 5:14.49 3 504 Siri Gamst GLITTENBERG U23K 1 LAKS 5:16.29 4 718 Julia Helene ROSENBERG J17 1 VAR 5:32.30 462 Synne FJELDBERG KS 1 GULA DNF



Denne trioen jaget et stykke bak de to i front: fremst ligger Siri Gamst Glittenberg, deretter Julia Helene Rosenberg og Mia Bø.

Gutter 15 – 17 år

I en felles start for gutter mellom 15 og 17 år var det to av de yngste som tok initiativet fra start. Endre Haugen fra Fyllingen IL og Bjørnar Risa Taksdal fra Undheim er begge i 15-årsklassen, men de dro kjapt fra alle de andre. De fulgte hverandre helt til innspurten mot mål der Endre dro ifra Bjørnar. Begge fikk tider på 4:10, noe som er veldig bra. På den norske aldersstatistikken har de nå kun tre andre gutter foran seg, så dette var løp i toppklasse.



"Å vinne en 1500 meter på 4:10.05 er ikke noe problem" virker det som Endre Haugen sier etter målgang.

Resultater G15-17 1500 meter

Plass Startnr. Navn Kat KatPlas Klubb/Lag Tid 1 353 Endre HAUGEN G15 1 FYLL 4:10.05 2 705 Bjørnar Risa TAKSDAL G15 2 UND 4:10.69 3 297 Nils August RUSTAD G16 1 FANA 4:22.76 4 414 Didrik HATLELID G16 2 GNE 4:26.53 5 427 Martin MJELDE G15 3 GNE 4:29.85 6 409 Eskil HAGENES G16 3 GNE 4:39.07 7 357 Eirik MARKUSSEN G15 4 FYLL 4:41.62 8 449 Daniel WASBØ G15 5 GNE 4:45.00 9 432 Håvard NØTTESTAD G16 4 GNE 4:47.10 10 506 Christopher Torset KÅRBØ G17 1 LAKS 4:57.85 575 Andreas Hannevik FYHN G15 6 NORSA DNS

Årets Pingvinleker markerte at det er er lagt et nytt banedekke i Leikvanghellen. Det viste seg at det gamle var blitt for hardt til å løpe på. Trond Mohn er her en sentral sponsor. Han står her i midten sammen med Sverre Sørnes. (Foto: Tom Roger Johansen)