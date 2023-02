Sørlandsmesterskapet på ski på Øydnaheia var 11 km langt, og gikk i kortløypa, og det var 5 runder á 2,2 km på programmet. Sverre Solvei fra Agder Bedriftsidrettskrets var sjefen for arrangementet.

Det ble gøy på Øydnaheia i dag. Det var litt surt i været, og langløypa som deltakerne har gått tidligere år, hadde for mye is, og det var for lite snø på Toplandsheia, og da settes både liv og helse i fare, og det kan vi ikke være bekjente av. Det var kort løype med klassisk og fristil på programmet. Folk var positive og ønsket dette skirennet, og selv om ting ofte foregår ad-hoc når det gjelder forberedelser og gjennomføring, så var det tross alt lite vind, og sola skinte og varmet litt.

Nora Johansen (43) gikk forrige helg et skirenn i Birtedalen. Hun har gått lite på ski i år, men dagens skirenn tar hun som en fin tur, og hun går klassisk. Hun har store forventninger til rennet, og hun vil ta seg ut og være gåen og sliten etterpå!

Nora gikk skirennet sammen med noen av sine venner, og det var:



Venner til Nora Johansen sammen med Nora: Heidi Johansen (44), Georg Stensaas (43), Geir Jonny Ringvoll (51) og Nora Johansen (43).



Marius Thorvaldsen, vinner i herrer klassisk distanse

Det var Marius Thorvaldsen (32) som gikk til topps for herrer i klassisk distanse. Han har trent litt i år, og forsøkt seg på ski. Han likte dette rennet, det var gøy, og han løp med høy fart, og han har ikke gått dette skirennet tidligere.



Tove Frikstad

Tove Frikstad (53) vant det klassiske skirennet for damer:

– Løypa ble bedre og bedre jo lengre man kom ut i disse rundene, og så var det litt isete i begynnelsen, men rennet var ypperlig for skikkelig staking, sier Tove som likte løypa, og synes det var veldig artig å slå Ingrid Bøylestad Landa.

Det var flatt, og det var to motbakker, men Tove er flink med staking, og derfor vant hun!



Svein Inge Johnsen.

Svein Inge Johnsen (48) vant fristil for herrer. Han mener at arrangementet ble litt amputert, siden det kom endringer i programmet helt på slutten før skirennet gikk av stabelen.

– Det var greit å skøyte. Det var hardt med is i starten, men det ble mykere etter hvert. Og denne kortløypa var en god erstatning for langløypa.

De fleste deltakerne gikk klassisk, så det var ikke så mange i fristil, men det var konkurranse der også. Det var bra at det ble et arrangement her i dag, og arrangøren skal ha all ros og honnør for å finne muligheter, og for alltid å prøve å arrangere dette rennet, hvis forholdene er gode nok.



Heidi Johansen.

Heidi Johansen (44) vant skirennet i fristil for damer:

– Man kan ikke klage for dagens forhold. Kroppen er ikke alltid tilpasset underlaget overalt, men dette var kjempegøy og fantastisk, og det var tidvis veldig tungt. Det var gøy at mange ble med i dag, og det var virkelig mange som gikk klassisk, sier Heidi som anbefaler dette skirennet til dem som kunne tenke seg det.

– Slutt-tida som man får spiller ingen rolle. Og det er en bonus om du er alene i klassen din og får premie!

Snøforholdene var gode, og det har vært lite snøfokk på Øydnaheia i vinter. Heidi gir ros til løypemannskapene:

– De har kjørt opp løypa, og de gir aldri opp i håpet på å få til et skirenn. De er ildsjeler, og de står på dag og natt. De har mange følgere på Facebook, og mange er fornøyde med den jobben som de gjør, sier Heidi.

Resultater kvinner:

Nr Navn Gruppe Klasse Tilhørighet Tid 18 Heidi Johansen Fellesstart fristil 45-49 Egen 0:39:02 14 Ingrid Bøylestad Landa Fellestart klassisk 50-54 Froland IL 0:35:19 19 Margunn Haugenes Fellestart klassisk 50-54 Egen 0:39:48 10 Nora Johansen Fellestart klassisk 40-44 Arendal Triathlon 0:37:56 12 Tove Frikstad Fellestart klassisk 50-54 Varodd BIL 0:34:26

Resultater menn:

Nr Navn Gruppe Klasse Tilhørighet Tid 1 Ole-Tommy Andersen Fellestart klassisk 30-34 Imås IL 0:36:04 2 Georg Smedsaas Fellestart klassisk 40-44 Hisøy OK 0:31:58 3 Geir Jonny Ringvoll Fellesstart fristil 50-54 Ik Grane Arendal ... 0:35:14 4 Torstein Vehusheia Fellestart klassisk 45-49 Trollvegg Arkitek... 0:49:00 5 Glenn Ager-Wick Fellestart klassisk 65-69 Helseterapi 0:40:25 6 Svein Inge Johnsen Fellesstart fristil 45-49 Telenor Maritime 0:34:22 7 Magne Myhre Fellestart klassisk 60-64 Vegårshei il 0:32:15 8 Olav Tveiten Fellestart klassisk 50-54 Åmli skule 0:32:49 9 Frank Salvesen Fellestart klassisk 55-59 Politiet 0:34:27 13 Bjørn Kristensen Fellesstart fristil 60-64 kvadraturen vider... 0:37:38 16 John alfred Høyesen Fellestart klassisk 40-44 Byggmester Wiig o... 0:31:31 17 Simon Stulien Fellestart klassisk 30-34 Egen 0:35:17 20 Ragnar Andresen Fellestart klassisk 55-59 Egen 0:33:45 21 Kristoffer Bjørke Fellestart klassisk 30-34 Egen 0:31:25 22 Marius Thorvaldsen Fellestart klassisk 30-34 Egen 0:30:39 23 Jon Harald Skaarstad Fellestart klassisk 25-29 Egen 0:34:01 24 Rasmus Morvik Fellestart klassisk 75-79 Egen 0:40:24 25 Geir Brynhildsen Fellestart klassisk 55-59 Egen 0:31:51 26 Guttorm Kvestad Fellestart klassisk 50-54 Egen 0:36:14 27 Aleksander Lydersen Fellestart klassisk 50-54 Egen 0:37:28 28 Robin Narum Fellestart klassisk 25-29 Egen 0:33:14

Vi takker for et utmerket skiarrangement! Håper vi ses mye i framtiden også!

Resultatene er utlagt på timeservice.no!

Sverre Larsen, Kristiansand



