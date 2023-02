Jizerská50 er et stort og populært renn i Tsjekkia, med god mediedekning, og det inngår i Ski Classics-serien som et av de store rennene, en såkalt Grand Classic. I dagens renn ble det en god norsk dag da fem av de seks som havnet på premiepallen var norske.

Kasper Stadaas fikk selskap på premiepallen av Andreas Nygård og Amund Riege, slik at det her ble en helnorsk pall.

Og i kvinneklassen vant Magni Smedås slik hun også gjorde i Marcialonga. Her kom svenske Karolina Hedenstrøm på andreplass, mens tredjeplassen ble norsk med Silje Øyre Slind.

Kasper Stadaas vant rennet på en solid og overbevisende måte. Etter at det gjennom løpet hadde vært flere som hadde forsøkt seg med å rykke fra, så var det en samlet gruppe fem kilometer før mål. Da benyttet Kasper Stadaas anledningen til å sette inn et skikkelig rykk, og klarte å dra ifra sine konkurrenter. På det meste hadde han 13 sekunders forsprang, som minsket inn mot mål. Men Kasper holdt forfølgerne unna og gikk i mål 2,2 sekunder foran Andreas Nygård og Amund Riege.

Magne Smedås vinner Jizerská50. (Foto: Raul/Jizerská50)

For kvinnene ble det etter hvert en kamp mellom Magni Smedås, Karolina Hedenstrøm og Silje Øyre Slind. De lå samlet etter det siste klatreetappen, og detter ble det en kamp dem i mellom. Men derfra viste Magni Smedås hva som gjorde at hun vant i Marcialonga, hun dro etter hvert ifra de to andre. I mål var det et minutt mellom henne og Karolina Hedenstrøm, og to minutter ned til Silje Øyre Slind. Disse to var her på premiepallen i Ski Classics for første gang.

Magni Smedås kan nå i prinsippet vinne den såkalte Grand Slam, altså vinne alle de fire store i Ski Classics: Marcialonga, Jizerská50, Vasaloppet og Birkenbeinerrennet. I tillegg til mye ære vil det drysse en del premiepenger over en slik vinner.



Dobbelt norsk i Jizerská50: Magin Smedås og Kasper Stadaas (Foto: Raul/Jizerská50)

15 BESTE MENN:

PLASS NAVN LAND LAG TID 1 KASPER STADAAS Norge TEAM RAGDE CHARGE 2:05:50.0 2 ANDREAS NYGAARD Norge TEAM RAGDE CHARGE 2:05:52.2 3 AMUND RIEGEY Norge TEAM RAMUDDEN 2:05:52.4 4 KARSTEIN JOHAUG Norge TEAM RAGDE CHARGE 2:05:52.8 5 MIKAEL GUNNULFSEN Norge TEAM AKER DÆHLIE 2:05:52.9 6 MAX NOVAK Sverige TEAM AKER DÆHLIE 2:05:53.3 7 OSKAR KARDIN Sverige TEAM RAGDE CHARGE 2:05:54.6 8 JOHAN HOEL Norge TEAM RAGDE CHARGE 2:05:54.7 9 MAGNUS VESTERHEIM Norge TEAM KAFFEBRYGGERIET 2:05:57.2 10 STIAN HOELGAARD Norge TEAM AKER DÆHLIE 2:05:57.4 11 EMIL PERSSON Sverige LAGER 157 SKI TEAM 2:06:01.3 12 THOMAS ØDEGAARDENY Norge TEAM XPND FUEL 2:06:03.0 13 TORLEIF SYRSTAD Norge LAGER 157 SKI TEAM 2:06:05.7 14 HERMAN PAUSY Norge TEAM RAMUDDEN 2:06:06.3 15 MORTEN EIDE PEDERSEN Norge TEAM EKSJÖHUS 2:07:57.4

15 BESTE KVINNER: