Menn 800 meter: Knall og fall da Ole Jakob Høsteland Solbu tok gullet



Dramatikk på 800 meter: En svensk og en dansk løper går ned i stor fart, og løperne som kommer bak må foreta en lynrask korrigering. (Foto: Vestpress)

Det ble et dramatisk fall i herrenes 800 meterfelt. Allerede i den andre svingen skjedde det noe som gjorde at to svenske og en dansk løper gikk i bakken. Det var stort fart og det virket dramatisk, og den ene svenske løperen ble transportert bort på båre. På falltidspunktet hadde allerede Ole Jakob Høsteland Solbu kommet seg frem i ryggen på fartsholderen, og var ikke involvert i uhellet. Kjetil Brenno Gagnås klart så vidt å løpe utenfor løperne som gikk i bakken.

På de siste rundene ble dette et oppgjør mellom Ole Jakob Høsteland Solbu og finske Joonas Rinne, med vår norske løper fremst hele veien. Og klarte å holde unna for den finske forfølgeren, og han tok seieren på en ny personlig bestetid.

Tiden 1:48.12 bringer ham langt opp på den norske statistikken.

Resultat menn 800 meter:

Rank St. nr. Navn Nasjon Resultater 1 33 Solbu, Ole Jakob Høsteland NOR 1:48.12 PB SB 2 32 Rinne, Joonas FIN 1:48.32 PB SB 3 29 Gagnås, Kjetil Brenno NOR 1:54.70 4 28 Viljola, Niko FIN 1:55.29 5 27 Lundkvist, Mathias DEN 1:56.28 PB SB 6 26 Lundskog, Alexander SWE 1:59.45 25 Waernulf, Mattias SWE DNF 30 Francois, Felix SWE DNF 31 Hansen, Kristian Uldbjerg DEN DNF



Kjetil Brenno Gagnås klarer akkurat så vidt å styre unna fallet og gjenomfører et godt løp. (Foto: Vestpress)

Kvinner 800 meter: Gull til Hedda Hynne

Hedda Hynne er et av de sterkeste norske kort i friidrettskonkurranser, og hun sviktet ikke denne gangen heller. Hun plasserte seg midt i feltet med nordiske 800-meterløpere, og da det ringte for siste runden lå hun i tredje posisjon. Foran henne løp danske Annemarie Nissen og svenske Wilma Nielsen, og det var tydelig at Hedda hadde et ekstra gir hun kunne sette inn. Det gjorde hun, og inn mot mål løp hun forbi de to og vant løpet. Den andre norske deltakeren i dette feltet var Malin Nyfors, hun løp inn til en femteplass.





En fornøyd Hedda Hynne med vinnerbuketten. (Foto: skjermprint streaming)

Resultat kvinner 800 meter:

Rank St. nr. Navn Nasjon Result 1 138 Hynne, Hedda NOR 2:03.96 SB 2 140 Nissen, Annemarie DEN 2:04.04 PB SB 3 141 Nielsen, Wilma SWE 2:04.18 4 137 Freij, Maria SWE 2:04.68 PB SB 5 134 Nyfors, Malin NOR 2:05.98 6 136 Diekema Jensen, Mathilde DEN 2:09.25 SB 7 135 Ikonen, Heini FIN 2:09.34 PB SB 133 Karlsson, Hanna SWE DNF 139 Westling, Viola FIN DNF

Kvinner 3000 meter: gull til Amalie Sæten.

Fra start av i kvinnenes 3000-meter var det Amalie Sæten som tok ryggen på den oppsatte fartsholderen, mens bak henne var det fire løpere som fulgte greit på. Dette var Kristine Eikrem Engeset, de to svenske jentene Sara Christiansson og Elin Brink, samt danske Nanna Bové. Det ble en avstand ned til resten av feltet.

Da fartsholderen gav seg halvveis i løpet, ble det Amalie Sæten som holdt fronten, men de andre fulgte greit på. Det var første da klokken ringte at det ble en posisjonskamp bak Amalie, både Kristine Eikrem Engeset og Sara Christiansson ville gjerne komme opp og forbi, men ingen av dem klarte å passere Amalie Sæten. Det ble dermed en spurt mellom disse to om andreplassen, som Kristine Eikrem Engeset kunne innkassere. Det var bare en hundredels margin til Sara Christiansson, etter en litt nonsjalant målpassering av Kristine.





Amalie Sæten har mottatt vinnerbuketten, og diskuterer løpet med Kristine Eikrem Engeset. (Foto: skjermprint streaming)

Resultat kvinner 3000 meter:

Rank St. nr. Navn Nasjon Result 1 157 Sæten, Amalie M. NOR 9:13.92 2 153 Engeset, Kristine Eikrem NOR 9:14.71 3 158 Christiansson, Sara SWE 9:14.72 4 159 Bové, Nanna DEN 9:15.33 5 154 Brink, Elin SWE 9:19.29 6 152 Nordlund, Nelli FIN 9:31.71 7 155 Hvid, Juliane DEN 9:35.32 8 156 Vänttinen, Janette FIN 9:44.40 151 Lillemo, Emilia SWE DNF

Menn 3000 meter: Oppvisning av danske Joel Ibler Lillesø

Her var det satt opp med to fartsholdere. Etter rundt 1000 meter hadde de to norske løperne, Per Svela og Kristoffer Sagli, begynt å slippe teten som besto av de to fartsholderne og danske Joel Ibler Lillesø og de to svenske løperne Simon Sundström og Jonathan Grahn. Og da den siste fartshoderen ga seg etter 2000 meter var det kun Joel Ibler Lillesø og Simon Sundström som klarte å fortsette i samme farten. Resten av løpet ble en kamp mellom disse to, som byttet på å dra. Og det ble en kamp helt til døren: i mål skilte det kun et tiendels sekund i favør av Joel Ibler Lillesø.

Bak dem ble det en duell som liknet på den vi hadde i fjorårets Nordenkamp på denne distansen, nemlig mellom Per Svela og Jonathan Grahn. Og akkurat som i fjor var det svensken somvant akkurat den duellen, bare et i år ble det en bronsemedalje, ikke gull som i fjor. Begge to hadde da også nesten 10 sekunder svakere tid i år. Kristoffer Sagli fulgte like bak.

Resultat menn 3000 meter:

Rank St. nr. Navn Nasjon Resultater 1 49 Lillesø, Joel Ibler DEN 7:51.41 2 50 Sundström, Simon SWE 7:51.48 3 46 Grahn, Jonathan SWE 8:03.53 4 51 Svela, Per NOR 8:03.60 5 47 Sagli, Kristoffer NOR 8:03.77 6 52 Saleva, Eero FIN 8:09.11 7 45 Bjørnsen, Andreas Bock DEN 8:37.24 43 Ahlberg, Olle SWE DNF/pace 44 Nilsson, Alexander SWE DNF/pace

Kvinner 1500 meter: Rå maktdemonstrasjon av finske Nathalie Blomqvist

Allerede ut fra start var det klart at her var den noen som hadde planer om å løpe fortere enn andre: Nathalie Blomqvist fulgte rett etter fartsholderen som satte av gårde i stort tempo. Det ble med en luke til resten av feltet, der Malin Edland og Sigrid Alvik hadde de norske trøyene. Og da fartsholderen ga seg etter 500 meter fortsatte Nathalie Blomqvist det samme hardkjøret på egen hånd. Resten av feltet var nå en halv runde bak henne. Der tok etter hvert Malin Edland et initiativ for å holde farten oppe.

Nathalie Blomqvist vant på den gode tiden 4:10.70, som er ny mesterskapsrekord. I feltet bak henne ble det et spurtoppgjør som gav en andreplass til svenske Olivia Weslien, mens Malin Edland sikret seg den siste pallplassen.

Resultat kvinner 1500 meter:

Rank St. nr. Navn Resultater 1 150 Blomqvist, Nathalie FIN 4:10.70 MR AR PB 2 148 Weslien, Olivia SWE 4:28.11 3 149 Edland, Malin NOR 4:28.41 4 145 Alvik, Sigrid NOR 4:28.87 SB 5 146 Mensonen, Veera FIN 4:30.28 6 143 Schulz, Line K DEN 4:30.53 7 144 Provci, Saga SWE 4:32.91 8 147 Hvid, Juliane DEN 4:35.40 PB SB 142 Perman, Lova SWE DNF

Menn 1500 meter: Et godt løp gav seier og pers for Narve Gilje Nordås

Både Narve Gilje Nordås og Moa Abounnachat Bollerød plasserte seg fint i midten av et litt langstrakt felt, og fulgte greit med. Da det gjenstod to runder satte Narve Gilje Nordås inn en spurtmotor som bragte ham raskt opp i ryggen på Emil Danielsson som tok initiativet til å trekke opp en solid sluttspurt. Og på de siste meterne inn mot mål kom Narve Gilje Nordås seg tilsynelatende greit forbi svensken og vant løpet. Tiden hans ble ny personlig bestetid, 3:41.81. Det bringer ham så langt opp på den norske innendørsstatistikken at det nesten bare er Ingebrigtsen-familien foran ham. Moa Abounnachat Bollerød løp seg inn på en 7. plass.

Resultat menn 1500 meter: