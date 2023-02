I et gateløp i Monaco søndag løp Abdullahi Dahir Rabi inn på sterke 13:49. Dette ga en 7. plass i løpet og var en fin opptur for Rabi etter kollapsen han hadde i EM terrengløp for to måneder siden.

Også Ine Bakken løp bra og kom på 2. plass totalt i kvinneklassen.

Artikkelen fortsetter under annonsen