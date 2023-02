På programmet i årets utgave av Halden Byløp står 5 og 10 km (to runder i 5 km-løypa). I tillegg blir det ungdomsløp (12-15 år) på 1500 m og barneløp på 800 m (8-11 år) og 400 m (0-7 år) på stadion. 5 og 10 km er åpen for alle fra og med 12 år. Så dermed skulle det være noe for enhver alder og fysiske form.

Nytt av året er at 5 km-traseen (som løpes to ganger for 10 km-løperne) er noe endret og forbedret. Dette mener arrangør Halden IL skal gi en raskere løype enn tilfellet har vært tidligere år. I helga var løypemåler Samuel Hafsahl i Halden og kontrollmålte løypene. Han er AIMS-sertifisert nasjonal løypemåler. Du kan lese mer om kontrollmåling av løyper her.



Kontrollmåling: Samuel Hafsahl er sertifisert løypemåler og var i helga i Halden for å kontrollmåle de forbedrede løypene i Halden Byløp. Kontrollmålingen gjøres med en sykkel utstyrt med Jones Counter. (Foto: Gjermund Tønnesen / Halden IL)

Arrangør Halden Idrettslag lover flotte premier. Det blir dessuten pengepremier til de som løper aller raskest i årets Byløp.

Videre beskriver arrangøren årets løype slik:

"Det startes nå med å løpe en lengre distanse på banen enn tidligere. Ved ca. 3 km, er distansen man før løp bak Thon hotell fjernet og det samme er distansen ute på Sauøya. Fra enden av langbrygga løper man rett over i Jernbanegata og utover Mølen. Under jernbanebrua følger løypa mot Riis Elektro, Clas Ohlson rundt og mot stadionbakken, så samme retning man løper ut fra stadion. For 10 km-løperne blir denne traseen løpt to ganger. Totalt blir distansen ca. 750-800 m på banen for 5 km-traseen. Årsaken til endring er tilbakemeldinger fra mange løpere og forhåpentligvis blir nå løypa enda mer lettløpt og enda raskere."

Løypene på 5 og 10 km er kontrollmålt av Kondis.



Påmelding og all informasjon om Halden Byløp finner du på arrangementets nettside



Se også arrangementets Facebook-side



Raskere: Nytt av året er at løypetraseen er noe endret og forbedret. Dette skal gi en raskere løype enn tilfellet har vært tidligere år. (Foto: Bjørn Johannessen)

Løpets historie

Halden Byløp er en direkte videreføring av Halden Bruløp som ble arrangert 10 ganger i Halden sentrum i årene 2004 til 2013.

Bruløpet var i sin tur en etterfølger av HaldenMila som ble arrangert i årene 1983 til 2003 (21 ganger). Halden Byløp har blitt arrangert siden 2014, men med unntak av 2016 og 2022. I 2020 ble løpet kun arrangert virtuelt. I 2017 ble det ny løype og startsted lagt til Halden Stadion. Løypa ble justert og forbedret i 2023. Løypene er kontrollmålt av Kondis.

Løyperekorder i Halden Byløp

5 km

Tessa Frenay (Halden IL) 17.18 (2019)

Ulrik Lolland (Rygge IL) 15.09 (2018)



10 km

Heidi Pharo (Bøler IF Friidrett) 36.05 (2019)

Trym Tønnesen (Halden IL) 32.24 (2018)