Deltagerne fikk en 5 kilometers runde gjennom Nordnes og vending på Nygårdshøyden, med valg om å løpe den en eller to ganger. Løypen var nok ikke helt lett, løperne fikk nok merke det i svingene opp Østre Muralmenning. Det var lett regn og mildt vær, som er ganske gode løpsforhold, men brosteinene kunne være glatte enkelte steder.

Men de aller raskeste løp gjennom løypen på imponerende gode tider. Beste mann på 10-kilometer var samme mann som vant Winterrun i Oslo også, Marius Sørli. Tiden han brukte var også noenlunde identisk i de to løpene, her ble den 32:29. De neste to i mål, Daniel Bruvik og Ole Strand, måtte se at det ble flere minutter opp til Marius Sørlie, som tydeligvis vinner alle gateløp han deltar i for tiden.

De tre beste menn på 5 km hadde også gode løp, alle tre med tider på 16-tallet: Robert Zakrzewski, Heine Fjellhaug, Robert Hisdal. Robert Hisdal for øvrig dagen etter at han satte aldersrekord på 3000 meter. Travel konkurransehelg der altså.

På kvinnenes 5 km ble det Eli Anne Dvergsdal som fikk stå øverst på premiepallen. De tre beste kvinner på 10 kilometer ble Silje Sperrevik, Oda Barth Vedøy og Bahereh Ganji.



Røyk og musikk hører til på en start i Winterrun.



Cecilie Eide og Therese Tepstad Jensen har funnet frem det fineste løpsantrekket.



Det blir litt trangt på premiepallen når Oda Barth Vedøy henter andrepremien sin. Vinner her ble Silje Sperrevik med Bahereh Ganji på tredjeplass.

15 beste kvinner på 10 km:

Plass Navn Fødselsår min/km Bak Tid 1 Sperrevik, Silje [308] 1997 04:04 +8:18 40:47 2 Barth Vedøy, Oda [161] 1986 04:09 +9:02 41:31 3 Ganji, Bahereh [4] 1978 04:23 +11:23 43:52 4 Hansen, Bodil [183] 1971 04:31 +12:47 45:16 5 Haugland, Kjersti Lyssand [375] 1975 04:41 +14:26 46:55 6 Amble, Nora [331] 1995 04:43 +14:44 47:13 7 Holdhus, Rita [233] 1979 04:51 +16:09 48:38 8 Engebråten, Camilla [274] 1984 04:55 +16:43 49:12 9 Falnes, Nora [292] 1999 04:55 +16:46 49:15 10 Garmann, Hermine [357] 2005 04:56 +17:01 49:30 11 Daland, Hilde [356] 1971 04:57 +17:06 49:35 12 Toppe Liland, Mariell [353] 1997 05:08 +18:55 51:24 13 Torsvik, Charlotte Foldnes [324] 1993 05:10 +19:12 51:41 14 Ask, Anette [370] 1986 05:11 +19:31 52:00 15 Hjelset Kalnes, Noi [47] 1978 05:13 +19:45 52:14



Arrangørene hadde satt opp løpet med fartsholdere. En av dem var Trond Pedersen som i følge flagget sitt skal holde en fart på 5:30 per kilometer. I resultatlisten kan vi lese at han løp i mål på tiden 55:18, som gir en kilometertid på 5:32. Snakk om å treffe blink!



5 kilometer menn ble vunnet av Robert Zakrzewski, med Heine Fjellhaug på tredjeplass og Robert Hisdal på andre. Vanligvis er premipallen satt opp slik at nummer to står ved vinnerens høyre hånd, men arrangøren Springtime har tydeligvis sin egen vri her.

15 beste menn 5 km:

Plass Navn Fødselsår min/km Bak Tid 1 Zakrzewski, Robert [3243] 1990 03:18 -- 16:33 2 Fjellhaug, Heine [3227] 1989 03:18 2 16:35 3 Hisdal, Robert [3115] 1978 03:23 25 16:58 4 Evenstad, Victor [3292] 1995 03:51 +2:47 19:20 5 Mo, Kristian [3000] 1982 03:54 +2:59 19:32 6 Nilsen, Martin [3287] 2000 03:57 +3:14 19:47 7 McFarland, Dorian [3239] 1972 04:30 +5:58 22:31 8 Mo, Nikolai [3116] 2007 04:30 +5:59 22:32 9 Gullaksen, Daniel [3182] 1987 04:37 +6:33 23:06 10 Landsvik, Arne Christian [3219] 1972 04:46 +7:18 23:51 11 Ravnanger, Jan Victor Bratten [3223] 1972 04:56 +8:12 24:45 12 Sikorski, Dominik [3162] 2008 05:00 +8:29 25:02 13 Fjellhaug, Ola [3285] 1993 05:06 +9:02 25:35 14 Høyte, Tore [3222] 1962 05:11 +9:26 25:59 15 Kleppe, Jonas [3293] 1992 05:14 +9:39 26:12



Nordnesparken med sine høye trær var en flott ramme rundt starten på Winterrun.



Ingen kan hamle opp med Marius Sørlie for tiden. her på toppen av premiepallen for 10 km. Her sammen med Ole Strand og Daniel Bruvik.

15 beste menn 10 km:

Plass Navn Fødselsår min/km Bak Tid 1. Sørli, Marius Garmann [389] 1997 03:14 -- 32:29 2. Bruvik, Daniel [387] 1996 03:35 +3:25 35:54 3. Strand, Ole [367] 1998 03:44 +5:00 37:29 4. N.n, [77] 1984 03:52 +6:20 38:49 5. N.n, [278] 1983 03:56 +6:52 39:21 8. Gunnarsson, Michael [253] 1970 04:09 +9:11 41:40 9. Mong, Tollak Hetland [368] 1997 04:16 +10:21 42:50 10. N.n, [315] 1984 04:19 +10:46 43:15 11. Machul, Przemek [122] 1991 04:21 +11:07 43:36 13. Falnes, Magnus [296] 1995 04:23 +11:29 43:58 14. Szczotka, Lukasz [243] 1993 04:24 +11:41 44:10 15. Landrain, Malo [285] 2002 04:26 +11:55 44:24





En selfievegg hører naturlighvis med.



Resultatlisten for kvinner 5 km stemmer ikke helt med hvem som står på pallen. I følge denne ble Ann-Helen Dalen nummer 6, men det er jo også verd å juble for. Det som er helt sikkert er at Eli Anne Dvergsdal vant. Og hun har stått på en premiepall før.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Navn Fødselsår min/km Bak Tid 1. Dvergsdal, Eli Anne [3269] 1991 03:32 +1:10 17:43 2. Minko, Marta [3242] 1991 03:36 +1:29 18:02 3. Minko, Gosia [3241] 1995 03:36 +1:29 18:02 4. Berle-Østraat, Saskia [3048] 1995 04:32 +6:10 22:43 5. Sandal, Karoline [3286] 2000 04:42 +7:02 23:35 8. Dalen, Ann-Helen [3118] 1988 05:05 +8:55 25:28 9. Mikkelsen, Elisabeth [3211] 1963 05:15 +9:44 26:17 10. Sølversen, Julie [3283] 2001 05:19 +10:07 26:40 11. Løberg, Marianne [3059] 05:20 +10:09 26:42 13. Nordahl-Olsen, Mathilde [3236] 1998 05:28 +10:48 27:21 14. Strand, Thyra [3295] 2000 05:29 +10:56 27:29 15. Trygg-Andersen, kari-Anne [3274] 1969 05:40 +11:49 28:22

Løypekart for den 5 kilometer lange løypen som ble sprunget en eller to ganger.