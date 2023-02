Arrangøren la ut følgende melding på sin facebook-side fredag 10. februar, 14 dager før rennet skulle vært avviklet i en utvidet og forbedret trasé på 40 km:

Årets Trysil-Knut rennet er avlyst grunnet manglende forhåndspåmelding. Vi beklager de ulemper dette medfører. Det er med tungt hjerte vi velger å avlyse årets renn, da vi har utvidet traseen med en ny sløyfe, samt gjort store utbedringer på løypa i sin helhet. Vi mener at årets renn kunne blitt en av de beste skiopplevelsene for deltagerne i tråd med enormt gode snø- og skiforhold. Samtidig håper vi å kunne komme tilbake allerede neste år hvis det viser seg at interessen for turrenn øker.

Trysil-Knut rennet er Trysils eldste turrenn med historie helt tilbake1930-tallet. Rennet satte så sent som i 2019 ny deltakerrekord med 349 fullførende og fikk etter et års utsettelse pga. korona avviklet sitt 60-års jubileum med 210 startende og 179 fullførende løpere under krevende forhold i reservetraséen på Flishøgda.

De tre raskeste i fjorårets utgave (fra venstre): Erling Stølen, Matias Sølvsberg Noren og Vinjar Skogsholm. (Foto: Øyvind Larsen)

