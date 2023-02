Det var 44 løpere som i helgen sto på startstreken til Ekeberg Backyard Ultra - Last One Standing. Der skal det løpes en runde på 6,7 km hver time. De som ikke stiller til ny start hver time er ute av løpet. Slik fortsetter det til siste løper er igjen. I helgen tok det 29 timer før det kunne kåres en vinner.

Det er mange på startstreken de første rundene, så blir det færre og færre. Her ser vi feltet på den første runden mens alle var spreke og sola skinte. (Foto: Håvard Huru Bergene)

Løperen som stod igjen til slutt var en entusiastisk og erfaren ultraløper fra Romania, som hadde kommet i ens ærend til Oslo for å løpe backyard-løpet på Ekeberg. Florin Simion er en 43 år gammel engelsklærer som har som mål å løpe et backyardløp i alle de nordiske landene. Han valgte Ekeberg Backyard Ultra fordi han var fascinert av de vinterlige forholdene vi har i februar.

Og vinterlige forhold er det i Oslo. Vær og føreforhold har forandret seg fra dag til dag, så arrangøren måtte legge om løypa flere ganger før løpet. Noen dager før løpet ble det klart at det ville bli umulig å løpe i Ekebergparken eller over Brannfjell siden alle stier og gangveier var dekket i speilblank is. Derfor måtte løypa legges på veier og fortau rundt hele parkområdet. Det fungerte fint, og mange av deltakerne valgte å løpe "piggfritt".

Hovedsponsor Altra hadde forøvrig stilt opp med telt hvor deltakerne kunne prøve ut nye modeller av løpesko på rundene. Vinnerne av herre- og kvinneklassen vant et skopar som en av premiene.

Løpet startet med at arrangør og norsk mester i backyard ultra Jon Asphjell ønsket velkommen og sang en live-versjon av den egenkomponerte sangen "Last One Standing". Denne ble også sunget for vinneren til slutt.



Jon Asphjell (Jonny Aspen) var både arrangør og deltaker - og åpnet løpet med å synge hans egenkomponerte Backyardsang. Han deltok i løpet de første 12 timene / 80 km. (Arrangørfoto)

Alle løperne som fullførte minst en runde fikk medalje. Det var fint vær under løpet, men noen varmegrader og til og med en del sol midt på dagen. Nesten vårstemning. Men utover kvelden og mørket ble det kaldt og rått igjen, og en del glattere.

Løperne kunne ta hvilen mellom rundene i lokalene til Øvre Bekkelaget Tennisklubb. Det var også mulig å sitte i telt utendørs, hvor det også var bålpanne. Som alltid på et backyardløp var stemningen god og sosial.

Yngste deltaker var forøvrig 13 år gamle Julia Meland-Tangen som løp fire runder. Hun bor i området og er datteren til fjorårets assist (andreplass) Håkon Meland-Tangen.

Noen tok pausene i teltet utenfor tennishallen. (Arrangørfoto)



...mens andre foretrakk å vente innendørs. (Arrangørfoto)

Mange av løperne var med veldig lenge, men utover vinternatten ble det færre. Når dagslyset sakte kom tilbake på søndag morgen var det bare en håndfull løpere igjen. Flere av disse var også med da løpet ble avholdt første gang i fjor.

Til slutt var det 26 år gamle Ida Steiro som holdt ut lengst sammen med Florin Simion. De løp sammen i noen timer før Ida måtte kaste inn håndkleet. Begge var slitne, men Ida hadde litt ekstra press på seg siden hun hadde bilskyss tilbake til Trondheim og skulle på jobb mandags morra.

En veldig glad rumener kunne løpe siste runde alene og ble dermed Last One Standing.



Last One Standing, ​Florin Simion, sammen med beste kvinne, Ida Steiro. (Foto: Jon Asphjell)



De som løp lengst:

Plass Navn F.år Kjønn Klubb/Lag Snitt Runder 1. Simion, Florin [17] 1980 M TIME TRIAL RUNNING 51:08 29 DNF Steiro, Ida [27] 1996 K Hell Ultraløperklubb 44:05 28 DNF Bergene, Håvard Huru [41] 1978 M Romerike Ultraløperklubb 48:01 25 DNF Razukiene, Deimante [7] 1982 K Romerike Ultraløperklubb 49:37 22 DNF Bjerke, Harald [19] 1974 M Romerike Ultraløperklubb 47:30 21 DNF Solbakken, Kristin [20] 1991 K Hell Ultraløperklubb 41:42 16 DNF Olsen, Tor Erik [32] 1974 M Team Kikkoman 46:26 16 DNF Sørbø, John Egon [5] 1986 M Gjerstad IL 46:48 16 DNF Hjorthaug, Asgeir [30] 1974 M Romerike Ultraløperklubb 44:45 15 DNF Repsjø, Petter [21] 1986 M BAMFORD 1869 45:50 15 DNF Sandbakken, Emil [14] 1990 M PUP 49:44 15



Did not finish på alle utenom én

Det ser litt slemt ut at alle andre enn vinneren får registrert DNF (ikke fullført), men slik er det altså i Last One Standing der hverken kjønn eller alder teller, og der bare en eneste løper fullfører - den som holdt ut lengst.

Men, arrangøren på Ekeberg var hyggelig - og utropte likevel Ida Steiro til vinner av kvinneklassen.

Imponerende løpslogo i neonlys. (Arrangørfoto)



Arenaområdet der vi ser Ida Steiro sammen med leder av Hell Ultraløperklubb, Lars Erik Gylland. Lars Erik hadde kommet som "vikariende" race director, og sørget for at løperne ble varslet 3, 2 og 1 minutt før start og at alle løperne stod klare før start. (Arrangørfoto)

Jørgen Steen har akkurat fullført 13 runder, litt før klokka 8 på kvelden. (Foto: Jørgen Steen)

Neste år vurderer Jon Asphjell å arrangere backyardløpet 4-6 uker senere i håp om mer forutsigbare og bedre løpsforhold i terrenget.