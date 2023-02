I snitt har Candice Burt løpt drøye 52 kilometer på disse 100 dagene. Den gamle uoffisielle verdensrekorden for ultrastrike for kvinner var 11 dager på rad, så slik sett kunne Candice gitt seg for lenge siden. Men til tross for en kald vinter i Boulder der hun på en tur forfrøs tærne, har hun holdt seg løpende dag etter dag, og alt i alt er formen blitt bedre. Etter at hun hadde gjort unna etappe nummer 98, fortalte hun at "roligfarten" hennes hadde økt betydelig siden første etappe. På samme intensitet trengte hun nå 1 time mindre på å gjennomføre dagsverket på 50 km.

Og det har ikke skjedd fordi hun var dårlig trent i utgangspunktet. Candice Burt hadde løpt jevnlig i 26 år og var allerede en ivrig ultraløper, eventyrer og arrangør av fjelløp. Hun har vunnet flere terrengultraløp, blant annet Delirious WEST 200 miles i Australia, og hun har satt Fastest Known Times på flere klassiske ruter i USA. Hun har også løpet 400 miles på 10 dager, noe som vil si drøye 64 km i snitt per dag. Men til vanlig løp hun gjerne mellom 8 og 19 kilometer per dag med en eller to fridager i uka. Før hun starta striken 5. november (tre dager før 41-årsdagen sin), hadde hun ikke løpt så langt som 50 km på tre måneder.

– Jeg ville bare ha en morsom utfordring. Vanligvis drar jeg ut på et eller annet eventyr i november fordi det er da bursdagen min er. Jeg vurderte å gå for maratonstrike-rekorden, for det hørtes ganske kult ut. Men da jeg oppdaga at det fantes en ultrastrike, ble jeg ganske fascinert. Dermed bestemte jeg meg, for å starte en slik, helt etter innfallsmetoden, noe som kan være til min fordel, men også være litt problematisk. Når jeg finner noe som høres interessant ut, går jeg vanligvis for det og tar konsekvensene seinere, forteller Burt i et større intervju med Outside.

Vi kan også ta med at underveis i ultrastriken la hun inn terrengultraløpet HURThawaii 100 mile som utgjorde etappe 71 og 72 i striken hennes. Dagsverkene etter dette 161 km lange løpet var de tyngste, for for Candice var det ikke snakk om å legge inn noen fridag. Etappene skal heller ikke deles opp i flere økter, og alle løpes utendørs, for en stor del i terrenget i Boulder i Colorado.

Candice Burt er mor til to tenåringer, og hun har også fire hunder og ei katt i huset.





Filmen og teksten er fra Candice Burts Facebook-side