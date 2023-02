Februarløpet ble på flere måter en kopi av fjorårets utgave, dog med en økning i deltakelsen fra 25 til 34, inkludert 3 trimmere uten tidtaking.

Yngstemann i feltet, Marcus Danielsen, trakk det lengste strået i herreklassen etter et realt spurtoppgjør med Henning Mortensen. Selv om den siste svingen inn mot mål bød på enkelte utfordringer for Hamar IL-løperen uten pigger under skoene, klarte han å holde svingradien tilstrekkelig til å komme først ut på oppløpet og i mål.

Også i kvinneklassen ble det samme vinner som for et år siden, men Orions Heidi Syversen løp over minuttet raskere enn den gang og ble en klar vinner med 21:24. Jevnt var det imidlertid mellom de to neste i mål, Magnhild Volden og Hanne Westerheim Danielsen som klokket inn på 23:03 og 23:07.

Denne tirsdagen var det realt vinterføre, men tåka gjorde forholdene hustrige - i alle fall for heiagjengen. Også denne gang var nye fjes på start, og det var både aktive og trimmere som testet løypa for første gang. Som alltid var det deilig bakst som premie til alle i form av sjokoladekake signert den trofaste karusell-løperen Ingrid Robøle.

Siste løp i vinterutgaven av Hamarkarusellen finner som alltid sted om fire uker, altså 14. mars. Da er det dags for å oppdatere status og kåre sammenlagtvinnerne for sesongen 2022/2023!

Bedriftidrettskretsens nettsider

Hamarkarusellen på Facebook

Samleside for Hamarkarusellen Vinter