Det var lenge tvil om Jakob Ingebrigtsen rakk å bli bra nok til å stille i stevnet siden han har slitt med sykdom siden EM terrengløp. Nå har han fått trent bra i noen uker og er klar for sin fjerde opptreden i det årlige stevnet i Lievin i Frankrike.

– Det har vært i planene i lengre tid å løpe her sjøl om jeg ikke har fått trent slik jeg hadde håpt på grunn av et virus som hindra meg i å gjøre det arbeidet jeg ønska etter at jeg kom heim fra EM i terrengløp i desember. Så jeg håper på et bra løp. Målet mitt er å finne hvor jeg står etter å ha mista mer enn en måned med trening. Avhengig av hvordan jeg føler meg, så vil jeg bestemme meg for om jeg blir med på EM innendørs i Istanbul der jeg gjerne skulle forsvart titlene mine på 1500 og 3000 m, uttaler Jakob Ingebrigtsen til World Athletics i forkant av stevnet i Lievin.

Til tross for sykdomsavbrekket må Jakob sies å være favoritt i feltet. Han har 3 sekunder bedre pers enn nestemann, Tadesse Lemi fra Etiopia. I og med at harenes fart er satt til 1000 m-passering på 2.20, så tyder det på at Jakob ønsker å løpe fort. Med jevn fart gir det 3.30 i sluttid, og verdensrekorden til Jakob er på 3.30,60.

De fleste i feltet har perser mellom 3.35 og 3.38. Slik sett passer Ferdinand Kvan Edman fint inn som har 3.37,39 som sin bestetid. Det blir spennende til å se også hva han kan få til.

Startliste 1500 m A-heat 1 DENISSEL Simon Frankrike PB 3:37.70 SB 3:42.55 2 RIVA Frederico Italia PB 3:37.36 SB 3:37.36 3 GIRMA Ermias Etiopia PB 3:39.77 4 FONTES Ignacio Spania PB 3:36.89 SB 3:38.22 5 AZIZE Melkeneh Etiopia PB 3:37.61 6 ZELEKE Samuel Etiopia PB 3:36.23 SB 3:37.94 7 LEMI Teddese Etiopia PB 3:33.59 SB 3:39.34 8 ROZMYS Michal Polen PB 3:36.10 SB 3:36.54 9 MECHAAL Adel Spania PB 3:35.30 SB 3:38.85 10 HABZ Azeddine Frankrike PB 3:35.59 SB 3:35.59 11 Edman Ferdinand Kvan EDMAN Norge PB 3:37.39 12 SOWINSKI Erik USA PACE 1000 m - 2:20.00 13 RANC Julian Frankrike PB 3:39.95 SB 3:40.22 PACE 1000 m - 2:20.00 14 INGEBRIGTSEN Jakob Norge PB 3:30.60 15 GRETHEN Charles PB 3:37.38



Alle startlister

Mange andre godbiter

Stevnet i Lievin byr på flere godbiter. Gudaf Tsegay løper 1500 m, og med en toppdag kan hun slå sin egen verdensrekord på 3.53,09.

7Begge 3000 m-felta er spekka med gode løpere. Amerikanske Grant Fischer møter Girma Lamecha fra Etiopia, Thierry Ndikumwenayo fra Burundi, Mohamed Katir fra Spania, Jakob Krop fra Kenya, Andreas Almgren fra Sverige og mange andre sterke løpere. Også her kan verdensrekorden på 7.24,90 være i fare. Den tilhører Daniel Komen og ble satt for 25 år siden.

I kvinnefeltet på 3000 m stiller hele elleve etiopiske jenter til start. To av dem er harer, og de vil nok sørge for at farten blir stor og tidene gode. Ejgayehu Taye og Hailu Lemlem er de to som har perser under 8.30 med henholdsvis 8.26,77 og 8.29.28. Et spennende europeisk innslag er italienske Nadia Battocletti som vant U23-klassen i EM terrengløp i desember.

Norske friidrettsinteresserte gleder seg også til å se Karsten Warholm prøve å forbedre sin egen europeiske rekord på 400 m. Den er på 45,05, og Karsten deler den med tyske Thomas Schönlebe. Kan det være duka for ei tid under 45 sekunder?

Stevnet sendes på VG+, men streames også på World Athletics Youtube-kanal. Denne vil imidlertid være geoblokkert i Norge. Sendingen begynner klokka 20.50, og 1500 meteren for menn går klokka 21.40



Se oversikt over TV- og streamingmuligheter her.





Sist Jakob Ingebrigtsen løp sju og en halv runde på innendørsbanen i Lievin, gikk det slik. (Foto: Hauts-de-France Pas-de-Calais)