Jakob Ingebrigtsen var den eneste som tok ryggen på harene. 1000 m ble passert som bestilt – på 2.20,37 – og verdensrekorden på 3.30,60 var innen rekkevidde. Men på de to siste rundene merka nok Jakob at formen ikke var helt på topp etter sykdomsavbrekket i treninga. Likevel ble tida så god som 3.32,38, og det var nesten 3 sekunder ned til Azeddine Habz fra Frankrike på andreplass.

– Det er alltid stort å løpe her med et fantastisk publikum på en flott bane. Jeg elsker det, fortalte Jakob til stadionspeakeren i seiersintervjuet.

– I hvert løp ønsker jeg å løpe så fort som mulig. Dette var et tøft løp, men det var en fin opplevelse, og nå ser jeg fram imot EM. Det var godt å få en konkurranse før EM, og jeg er veldig fornøyd med dagens løp. Nå ser jeg fram til å kjempe om noen medaljer, sa en blid og fornøyd vinner.

Ferdinand Kvan Edman befant seg som forventa i motsatt ende av feltet. Til slutt ble han nummer 11 av 13 fullførende på 3.39,66. Det er drøye to sekunder bak persen, men like fullt en solid sesongåpning.

1500 m menn 1 INGEBRIGTSEN Jakob Norge 3:32.38 2 HABZ Azeddine Frankrike 3.35,27 3 MECHAAL Adel Spania 3:36.55 4 ROZMYS Michal Polen 3:36.96 5 LEMI Teddese Etiopia 3:37.42 6 GRETHEN Charles Storbritannia 3:37.45 7 RIVA Frederico Italia 3:37.74 8 AZIZE Melkeneh Etiopia 3:37.84 9 FONTES Ignacio Spania 3:37.91 10 DENISSEL Simon Frankrike 3:38.59 11 Edman Ferdinand Kvan EDMAN Norge 3:39.66 12 ZELEKE Samuel Etiopia 3:39.80 13 GIRMA Ermias Etiopia 3:42.07 RANC Julian Frankrike DNF (Pace) SOWINSKI Erik USA DNF (Pace)



Verdensrekord på 3000 m

Lamecha Girma fra Etiopia var den som tok over drajobben da harene gav seg like etter halvveis, og han ble belønnet for innsatsen med 7.23,81 og verdensrekord. Den gamle på 7.24,90 satte Daniel Komen helt tilbake i 1998. Også Mohamed Katir løp under den gamle rekorden, men måtte nøye seg med spansk og europeisk rekord på 7.24,68. Svenske Andreas Almgren brøt.

3000 meteren for kvinner ble vunnet av Diribe Welteji fra Etiopia på 8.34,84. Også på 1500 meteren for kvinner ble det etiopisk seier, til Gudaf Tsegay på sterke 3.57,47. Hun var over 4 sekunder foran resten av feltet.

På 800 m satte britiske Keely Hodgkinson årsbeste i verden med 1.57,71 og årsbeste i verden. Hun lå enda bedre an underveis, men stivna litt på sisterunden og måtte over 30 sekunder på den. Hodgkinson var eneste løper under 2 minutter.

Heimfavoritten Benjamin Robert vant A-heatet 800 meteren på 1.46,78 med en sterk siste 150 m. Svenske Andreas Kramer leda, men stivna på oppløpet og ble nummer fire. Kramer mista mye fart og rytme da han ble dytta ut i tredje bane i andre sving. Tony van Diepen fra Nederland hadde imidlertid dagens beste 800 m-tid da han vant B-heatet på 1.46,36.



Lamecha Girma fikk gleden av slå den 25 år gamle verdensrekorden til Daniel Komen. På ikke helt stødig engelsk fortalte han stadionspeakeren at det var en stor opplevelse. (Foto: World Athletics streaming)