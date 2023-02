(Bildet ovenfor: Sølvi Renate Nedreberg Askeland, Christina Ellefsen Hopland og Hannah Silgjerd)

Det var ganske brukbare løpsforhold da årets andre løp i Åsane Løpskarusell la ut fra IKEA-bygget, med 5-6 plussgrader, snøfritt og nesten oppholdsvær.

Med 107 deltagere på 5 km og 37 på 10 km begynner oppslutningen å likne på den man hadde før pandemien stakk kjepper i hjulene for alle idrettsarrangementer. Da var det gjerne over 200 deltakere på det meste i Åsane Løpskarusell. Januarløpet i 2020, to måneder før landet stengte ned, hadde 233 deltagere.

På dagens løp var det en løpssterk trio av Vareggjenter som var de aller beste på kvinnenes 10 km. Vinner ble denne gangen Christina Ellefsen Hopland, som hadde løpt i fra sine to klubbvenninner Sølvi Renate Nedreberg Askeland og Hannah Silgjerd. Etter disse fulgte Anne Alice Runner, som i forrige løp i denne karusellen vant 5 km. Da slo hun også henne som i dag ble en klar vinner av 10 km, unge Aurora Veen Torkildsen. Denne gangen forbedret hun sin egen bestetiid på distansen med 5 sekunder, og løp inn på 20:50. Etter henne fulgte Hildegunn Baravelli og Anette Alvær.

Blant mennene var det Stian Bråten Johannessen som løp først i mål på 5 km, på 17:00, men han ville helst sett 16-tallet. Deretter fulgte Leander Warncke-Wang og Arthur Havnen.

De tre beste på 10 km ble Bjørnar Hellerslien, Børge Langedal og Mikkel Aas.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1243 Christina Ellefsen Hopland Varegg Fleridrett K23-34 39:30 2 1256 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett K23-34 40:02 3 1242 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett K23-34 40:21 4 829 Anne Alice Runner Idrett Uten Alkohol K23-34 44:18 5 1245 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K35-39 45:14 6 805 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 51:30 7 847 Jeanett Flatøy Framo BIL K35-39 53:26 8 768 Lena Øyberg Ulset K23-34 54:04 9 762 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 54:26 10 792 siri brendeland Norna-Salhus IL K45-49 54:43 11 889 Lise Bergheim Mikkelsen Nyborg K50-54 57:11 12 799 Hanne Bjørke Mjølkeråen K45-49 57:45 13 872 Camilla Flatøy Frekhaug K45-49 1:06:43



Anne Alice Runner



5-kilometerfeltet er klar til start. Det er etter hvert en brukbar oppslutning rundt disse karuselløpene.



Ingen kunne true Aurora Veen Torkildsen på kvinnenes 5 km.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 873 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK K12-13 20:39 2 876 Hildegunn Baravelli Ulset K45-49 23:21 3 717 Anette Alvær Norna-Salhus IL K35-39 23:41 4 796 Ida Høsteng Flaktveit K50-54 24:59 5 764 Christine Bergvatn Åsane Løpegruppe K40-44 25:00 6 714 Sophia Leiva Morvik K23-34 25:17 7 771 Anne-Mai Wilberg DNB K35-39 25:19 8 803 Ingebjørg Hatletveit Nyborg K40-44 25:28 9 763 Kaja Daviknes Sørgard Eidsvåg I Åsane K23-34 25:30 10 843 Verena Stegelvik Midthun BFG Bergen Løpeklubb K40-44 25:34 11 810 Elisa Finne Haugsgjerd Ulset K23-34 25:36 12 855 Vibeke Lyngtu Svortevik Varegg Fleridrett K55-59 25:49 13 711 Desirée Hernebäck Flaktveit K40-44 26:11 14 815 Katrine Eidsheim Florvåg K35-39 26:15 15 765 Kari Lundekvam DNB K60-64 26:48



Hildegunn Baravelli tar andreplassen på 5 km.



Anette Alvær, 3. plass.



Stian Bråten Johannessen ble vinneren på menn 5 km.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1260 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M23-34 17:00 2 1223 Leander Warncke-Wang Norna-Salhus IL / ÅCK M18-19 17:40 3 1233 Arthur Havnen Sotra Sportsklubb M16-17 18:00 4 906 Helge Simmenes Tertnes M40-44 18:01 5 710 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL / Åsane Løpegruppe M45-49 18:17 6 1230 Eirik Alexander Håkansson Norna-Salhus IL / ÅCK M16-17 18:28 7 802 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 18:44 8 874 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK M12-13 19:13 9 813 Leif Nordland HSI M55-59 19:40 10 1231 Alexander Gaare Jansen Bergen M35-39 19:43 11 1249 Ove Vatne Bergen M55-59 20:00 12 833 Sondre Gjerde Aardal Norna-Salhus IL / ÅCK M18-19 20:02 13 823 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M14-15 20:49 14 884 Atle Haugen IL Kvernbit M23-34 21:45 15 1228 Olav Ottesen Sandsli M23-34 22:01



Bjørnar Hellerslien vinner 10 km på 38:46.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 892 Bjørnar Hellerslien Bergen M23-34 38:46 2 1255 Børge Langedal Oslo M35-39 39:41 3 904 Mikkel Aas Ulset M20-22 40:03 4 1248 Ivar Løtveit Eikangervåg M23-34 40:32 5 782 Stian Eide Nyborg M45-49 41:56 6 781 Raymond Eide Norwegian Electric Systems M45-49 42:13 7 1225 Richard Arnø Eidsvåg I Åsane M45-49 42:14 8 738 Frode Sørhøy Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-54 45:24 9 775 Sondre Michelsen Bergen M23-34 46:36 10 727 Idar Birkeland Alversund M50-54 46:50 11 750 John Mohus Morvik M60-64 47:48 12 817 Michal Rypalla Ågotnes M40-44 48:14 13 828 Oddbjørn Haugen Idrett Utan Alkohol M45-49 48:30 14 1253 Arnt Olav Langedal Nyborg M23-34 48:55 15 836 Karl Ove Aarbu Mjølkeråen M55-59 49:42



Tom Solberg og Eric Balcells Solberg var fartsholdere for hverandre.



Lina Marie Abrahamsen til høyre her var fornøyd, hun hadde klart å løpe hele veien.



DNBs løpegruppe hadde på seg sin egen merkevareriktige profilering: Eirik Skjælaaen, Janne Åsheim, Anne-Mai Wilberg, Per Inge Larsen, Jan Kårbø og Kari Lundekvam.