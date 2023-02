(Bildet: Narve Gilje Nordås, Malin Edland, Amalie Sæten, Per Svela, Kristine Eikrem Engeset og Ole Jakob Solbu er noen av favorittene til NM Friidrett innendørs i helgen. Foto: Kondis)

Som vanlig skal Kondis følge med på de lengste løpsøvelsene, og det er store og gode felt som skal løpe i den flotte innendørshallen i Bærum.

Det er foretatt en rangering av alle deltagerne til de lengste løpene, og finaleheatet vil inneholde de med den høyeste rangeringen. Det vil altså ikke være kvalifiseringsheat der man kan kvalifisere seg for en finale. Det er derfor disse finaleheatene som vil være de mest interessante med tanke på hvem som kan kalle seg norgesmester etter helgen.

Se NMs egen side: NM Friidrett Innendørs Bærum

Her finner du komplette startlister.

Tidsskjema

De lengste løpsøvelsene er satt opp slik:

Lørdag:

18:25 KS 1500 m A-heat 18:46 MS 1500 m A-heat 19:00 KS 1500 m B-heat 19:10 MS 1500 m B, C og D-heat

Søndag:

11:00 KS 3000M B-heat 11:17 MS 3000M B og C-heat 11:50 KS 800m B-heat 12:00 MS 800m B, C og D-heat 13:57 KS 800m A-heat 14:06 MS 800m A-heat 14:16 KS 3000m A-heat 14:31 MS 3000m A-heat

A-heatene er her uthevet. De vil i praksis være finaleheat.

Slik ser finaleheatene ut:

800 meter kvinner

1 Malin Ingeborg Nyfors 2 Sara Busic 3 Line Al-saiddi 4 Josefin Victoria Heier 5 Mari Skraastad 6 Erle Lyng 7 Selma Alison Boesen Skisaker 8 Margrete Jørgensen Baustad

Denne gangen deltar ikke Hedda Hynne, som er den desidert beste kvinnelige 800-meterløperen her i landet. Kampen om NM-tittelen er dermed mer åpen, men som du ser så er Malin Ingeborg Nyfors rangert på topp av arrangørene. Hun har startet sesongen svært bra, og hun forbedret persen sin på distansen med over to sekunder i Folksam Grand Prix i Stockholm i januar.

800 meter menn

1 Ole Jakob Solbu 2 Tobias Grønstad 3 Kjetil Gagnås 4 Andreas Vangsnes 5 Luca Thompson 6 Phillip Morken 7 Kristoffer Sagli 8 Håkon Moe Berg

Forrige helg ble Ole Jakob Solbu nordisk mester på distansen i Nordenkampen. Det er derfor enkelt å sette ham opp som favoritt. Men Kjetil Gangnås var med i det samme mesterskapet der han ble hindret av et fall. Tobias Grønstad har også pleid å levere solide 800 meterløp. Sigurd Tveit er en annen av våre toppløpere på 800 meter. Han er satt opp på statlisten, men ikke rangert. Det kan tyde på at han ikke stiller.

1500 meter kvinner

1 Amalie Sæten 2 Malin Edland 3 Sara Busic 4 Kristine Dommersnes 5 Sigrid Alvik 6 Maiken Homlung Prøitz 7 Malin Søtorp Solberg 8 Hedda Leirvik 9 Nora Jakobsen 10 Oda Gjerstad

I Nordenkampen vant Amalie Sæten 3000 meter, men hun hadde der Kristine Eikrem Engeset like i hælene. Malin Edland var beste norske på 1500 meter i Nordenkamep, men med Sigrid Alvik like bak. Vi tipper at denne 15000-meteren kan bli en spennende kamp mellom de som er rangert øverst på startlisten i A-heatet her. I NM løper Kristine Kristine Eikrem Engeset kun 3000 meter.

1500 meter menn

1 Narve Gilje Nordås 2 Ferdinand Kvan Edman 3 Even Dahl 4 Moa Bollerød 5 Bjørnar Lillefosse 6 Eivind Trym Wikshåland 7 Andreas Halvorsen 8 Kristoffer Sagli 9 Andreas Vangsnes 10 Håkon Moe Berg

Verdens nest beste 1500-meterløper, Jakob Ingebrigtsen, stiller ikke i NM. I Nordenkampen tok Narve Gilje Nordås hånd om gullmedaljen, så her har vi en favoritt, men Ferdinand Kvan Edman har også vist gode takter på distansen. Even Dahl er fjorårets norgesmester på 1500 meter.

(Bilde: Ferdinand Kvan Edman)

3000 meter kvinner

1 Amalie Sæten 2 Malin Edland 3 Kristine Eikrem Engeset 4 Ine Bakken 5 Selma Engdahl 6 Kristine Dommersnes 7 Mari Roligheten Ruud 8 Hanne Maridal 9 Sigrid Alvik 10 Synne Marie Engebretsen 11 Hedda Leirvik 12 Sigrun Gjølberg

Dette kan bli et spennende oppgjør mellom Amalie Sæten og Kristine Eikrem Engeset, som kjempet jevnt på distansen i Nordenkampen. Malin Edland og Ine Bakken kan også blande seg inn i kampen her.

3000 meter menn

1 Narve Gilje Nordås 2 Per Svela 3 Bjørnar Lillefosse 4 Kristoffer Sagli 5 Even Dahl 6 Mathias Flak 7 Ibrahim Buras 8 Eivind Trym Wikshåland 9 Halvor Nymoen Winberg 10 Eivind Øygard 11 Vebjørn Hovdejord 12 Jesper Andreas Lundin

Per Svela og Kristoffer Sagli løp ganske likt i Nordenkampen, uten at de truet beste danske og svenske. Og Narve Gilje Nordås har helt sikkert tenkt å skaffe seg et NM-gull på denne øvelsen.

(Bildet: Per Svela)