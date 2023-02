Bilde over: Johannes Teigland overrasket både seg selv og alle andre med å bli norgesmester på 1500 meter innendørs. (Alle foto: Samuel Hafsahl)

Arrangørene av NM i Friidrett hadde på forhånd rangert løperne i forhold til antatt nivå i A- B- og C-heat, der de beste ble satt opp i A- heatet. Og på 1500 meter for menn ble det her et lureløp av de antatt beste, med lav fart.

I A-heatet var det Narve Gilje Nordås som etter hvert satte farten i feltet, en fart som altså viste seg å være for lav i forhold til B-heatet som startet senere på kvelden. Også Andreas Halvorsen gjorde sin jobb i front, men det var først da det ringte for sisterunden at Narve Gilje Nordås med Ferdinand Kvan Edman i ryggen satte opp en fart som bare de beste behersker. Det ble inn mot mål en duell mellom disse to, en duell som Narve vant. Han løp da i mål i troen på at han var norgesmester.

Men slik gikk det altså ikke.

Da B-heatet kjørte i gang tjue minutter senere var nemlig alle der klar over at vinnertidene var innenfor rekkevidde. Og Mathias Flak satte opp et godt tempo. Etter passering 800 meter overtok Merih Solomon Hailemicheal, og dro farten enda et hakk opp. Og da klokken ringte satte Johannes Teigland inn en langspurt som han holdt inn til mål, så vidt foran Sondre Rishøi som stupte over målstreken.

Dermed var det en liten sensasjon i årets norgesmesterskap: Johannes Teigland fra Gular, med en pers på 1500 meter innendørs på 4:03, slo både Narve Gilje Nordås og Ferdinand Kvan Edman, som har perser på 3:41 og 3:37. Senest onsdag denne uken løp Ferdinand Kvan Edman på 3:39 innendørs i Lievin.

Det var en litt fortumlet Johannes Teigland som Kondis fikk snakke med etter at han nettopp var blitt norgesmester:

– Da jeg dro inn hit tidligere i dag så tenkte jeg at jeg kanskje kunne bli topp-ti, jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli norgesmester. Det føles helt surrealistisk, gliser Johannes Teigland,

Han forteller at alle i feltet var klar over hva som sto på spill da de stod på startstreken i NMs B-heat på 1500 meter:

– Vi snakket om det da vi så på A-heatet, og vi så jo at det gikk rolig. Og da ble det en stemning i feltet om at nå måtte vi bare løpe fort, for dette er den eneste sjansen, i hvert fall for min del, til å ta et NM-gull.

– Mathias Flak ofret seg og dro i god fart de første 800- 1000 meterne, det var til stor hjelp. Da kjente jeg at jeg hadde ganske mye å gi, og så sakket vi på farten. Da det var igjen to runder tenkte jeg at hvis vi skal få et gull så må vi jo bare gå. Så holdt det i 350 meter og så var jeg pinne stiv på slutten, men det holdt akkurat inn.

– Det er vel den eneste gangen jeg får denne muligheten. Det inspirerer i hvert fall, nå er det bare å trene, erklærer den nybakte norgesmesteren Johannes Teigland.



Slik ser premiepallen på 1500 meter i årets innendørsmesterskap ut: Sondre Rishøi, Johannes Teigland og Ånung Viken.

Sammenlagt resultatliste 1500 meter menn:

Plass Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Bestetid: Heat: 1 136 Johannes Teigland IL Gular 3:53,46 New PB B 2 290 Sondre Rishøi Selsbakk IF 3:53,47 B 3 419 Ånung Viken Vollan IK 3:53,90 New PB B 4 423 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 3:54,05 A 5 340 Ferdinand Kvan Edman Tjalve IK 3:54,16 A 6 131 Eldar Fagerbakke IL Gular 3:54,75 New PB B 7 16 Kristoffer Sagli Aure IL 3:55,11 A 8 404 Andreas Halvorsen Ullensaker/Kisa IL 3:55,21 A 9 292 Moa Bollerød Sem IF 3:55,80 A 10 221 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL Kil 3:56,04 A 11 411 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 3:56,16 New PB B 12 98 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett 3:56,17 B 13 294 Andreas Vangsnes SK Vidar 3:56,36 A 14 65 Even Dahl FIK Orion 3:56,45 A 15 414 Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL 3:56,65 New PB C 16 328 Mathias Flak Steinkjer FIK 3:57,15 B 17 409 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 3:57,16 New PB B 18 407 Henrik Ferdinand Hanssen Ullensaker/Kisa IL 3:57,32 New PB B 19 130 Eivind Trym Wikshåland IL Gular 3:57,46 A 20 301 Sander Dybwad Mathiesen SK Vidar 3:58,01 A 21 128 Bjørnar Lillefosse IL Gular 3:59,83 A 22 249 Didrik Jensen Nittedal IL 4:00,61 C 23 121 Tobias Allers-Hansen IL Gneist 4:03,58 New PB C 24 138 Lars-olav Apold IL Gular 4:04,23 New PB C 25 145 Adrian Stene Olsen IL I BUL 4:04,30 New PB C 26 379 Eirik Alvik Tyrving IL 4:04,98 New PB C 27 248 Sondre Martinsen Nesodden IF 4:11,38 New PB C 28 163 Lars Wold Møller IL I BUL 4:15,80 C 29 413 Ole-kristian Kværner Ullensaker/Kisa IL 4:31,06 C 30 417 Sigurd Egeland Valseth Verdal FIK



Det var først på sisterunden i A-heatet at Narve Gilje Nordås og Ferdinand Kvan Edman satte opp farten.



Narve Gilje Nordås jubler for seier i A-heatet og det han da tror er et NM-gull.



Kjæreste Ine Bakken og resten av Gular-benken gleder seg med Johannes Teigland og hans NM-gull.