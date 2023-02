Klokken 8.30 og 8.35 lørdag morgen gikk startskuddet for henholdsvis eliteklassene for herrer og kvinner. I Nordmarka ventet en ganske så strøken løype, som til tross for mye skitrafikk i løpet av marsjen, holdt meget god stand også for de som startet sist. Over 1200 deltakere fikk seg nok en herlig tur på enten den fulle Holmenkollmarsjen á 36 kilometer, eller kortversjonen på 18 kilometer.



Et av heatene i gang på HalvMarsjen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Marit Bjørgen er fortsatt i vinnerform

- Jeg har nok kjent på råere form enn dette, sier Bjørgen og smiler når Kondis ymter frempå at formen fortsatt er intakt.

- Vi var tre jenter som gikk sammen hele veien, men opp Gratishaugen hadde jeg et ekstra gir. Jeg har litt hurtige egenskaper fortsatt, forteller hun og smiler.



Hun sier selv at formen i år var hakket dårligere enn i fjor, men det holdt i hvert fall til seier. Hun vant fulldistansen på 1.50.39. Det ble til slutt 13 sekunders avstand tilbake til svenske Anna-Karin Strömstedt fra Rottefella. Tuva Toftdal Staver fra Heming IL var den tredje kvinnen i trioen som gikk sammen, og hun ble nummer tre i mål på 1.51.33, 54 sekunder bak Bjørgen. Tidligere VM-løper Ella Gjømle Berg fra Idrettslaget Try tok fjerdeplassen med 7.12 opp til Bjørgen.



Anna-Karin Strömstedt på vei inn til andreplass. (Foto: Tom-Arild Hansen



F.v: Anna Karin Strömstedt, Marit Bjørgen og Tuva Toftdahl Staver utgjorde pallen i kvinneklassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Marsjen full distansen 36 km // 10 raskeste kvinner

Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid 1 155 BJØRGEN Marit NOR Rognes IL K40-44 1:50:39 2 153 STRÖMSTEDT Anna-Karin SWE Rottefella K40-44 1:50:52 3 156 STAVER Tuva Toftdahl NOR Heming Il/Straye Flammekaster K30-34 1:51:33 4 157 BERG Ella Gjoemle NOR Idrettslaget Try K40-44 1:57:51 5 151 NAKSTAD Maria Strøm NOR Ida Eides Minnefond K30-34 1:57:57 6 161 AMLIE Ragnhild NOR Idrettslaget Try / Try K50-54 2:00:09 7 154 SCHICHO Elisabeth GER Kjelsås IL K30-34 2:01:21 8 163 HØLZLE Svenja SUI Oslo K25-29 2:01:57 9 162 ØVSTHUS Kari NOR OPIL K55-59 2:04:25 10 158 HAAVERSEN Anne Christine Bull NOR Fossum K45-49 2:04:38

Henrik Haugland Syverinsen til topps i herreklassen

Det ble kamp helt inn for herrene, og til slutt var det Syverinsen fra Lyn Ski som hadde de ekstra kreftene som sikret seier. Han vant på 1.35.42. Henrik Vik Tolo fra Asker SK fikk samme tid, men var 2-3 meter bak over målstreken. Øyvind Moen Fjeld fra Kjelsås IL staket seg inn til tredjeplass 1.36.24, 42 sekunder bak duoen i front.

Henrik Haugland Syverinsen drar på Henrik Vik Tolo når kun Gratishaugen og skistadion gjenstår. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Marsjen full distansen 36 km // 10 raskeste herrer

Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid 1 12 SYVERINSEN Henrik Haugland NOR Lyn Ski / Lyn Ski Moseteråsen M25-29 1:35:42 2 13 TOLO Henrik Vik NOR Asker SK / Asker Skiklubb M20-24 1:35:42 3 10 FJELD Øyvind Moen NOR Kjelsås IL - Ski / Sportsidioten.No M35-39 1:36:24 4 16 GABRIELSEN Sjur Obrestad NOR Sandnes IL / Lyn Ski Mosteråsen M30-34 1:36:51 5 62 VOLD Eivind NOR Oslo Kajakklubb M30-34 1:36:52 6 1097 SELBERG Sondre NOR Gjelleråsen IF / Team Driv Trening M20-24 1:36:57 7 29 BADE Halvor NOR Skiplukkern / Øvrevoll Hosle IL M18-19 1:37:29 8 8 ANDERSEN Joakim NOR Arctic Securities M30-34 1:37:55 9 142 BÅNERUD Kjetil Stuge NOR Koll, IL / Team Maxim M25-29 1:37:59 10 17 KJØLHAMAR Vegard NOR Fossum IF M35-39 1:38:00



F.v: Henrik Vik Tolo, Henrik Haugland Syverinsen og Øyvind Moen Fjeld havnet på pallen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Se intervjuer med vinnerne på fulldistansen





Vemund Sande og Stine Haugen vant HalvMarsjen

237 spreke deltakere gikk fra start til mål på halvdistansen 18 kilometer, og raskest av herrene ble Vemund Sande fra Gjøvik SK. Han gikk på 55.37 og var med det 7 sekunder foran Oscar Pladsen Gussiås fra Røa Allianseidrettslag. Truls Hestengen fra Norconsult BIL ble nummer tre på 57.42.



HalvMarsjen 18 km // 10 raskeste herrer

Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid 1 5002 SANDE Vemund NOR Gjøvik SK / Team Blå Xtra Personell M25-29 55:37 2 5001 GUSSIÅS Oscar Pladsen NOR Røa Allianseidrettslag / Røa IL M20-24 55:44 3 5257 HESTENGEN Truls NOR Norconsult BIL M30-34 57:42 4 5182 HANSEN Trond Evald NOR Idrettslaget Try / Norsk Sportsbransjeforening M50-54 57:45 5 5186 HARDANG Knut André NOR Veidekke BIL M30-34 1:02:18 7 5022 FLEM David Tollnes NOR Rottefella M30-34 1:04:14 10 5003 HOLMSEN Geir NOR Stovnerkameratene M55-59 1:06:52 11 5116 BRENNA Martin Amlie NOR Idrettslaget Try M16-17 1:07:00 14 5024 DANIELSEN Jørn NOR Rottefella M50-54 1:14:21 15 5036 BREDESEN Kristian Skjerve NOR Veidekke M35-39 1:15:01

I kvinneklassen var Stine Haugen fra Rustad IL raskest. Hun gikk på 1.03.47 og var 1.43 foran Camilla Tybring-Gjedde fra Selvaag Bolig på andreplass. Tredje best ble Stina Strömstedt fra IFK Göteborg. Hun var 2.41 bak vinneren.



HalvMarsjen 18 km // 10 raskeste kvinner

Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid 6 5255 HAUGEN Stine NOR Rustad IL K35-39 1:03:47 8 5068 TYBRING-GJEDDE Camilla NOR Selvaag Bolig K30-34 1:05:30 9 5251 STRÖMSTEDT Stina SWE IFK Göteborg K45-49 1:06:28 12 5119 ØVREBUST Liv-Janne NOR Skiforeningen / Team Driv Trening K55-59 1:08:27 13 5224 LYSTAD Anniken NOR IL Jardar K18-19 1:13:26 19 5126 BØ Julie Vollum NOR Help K25-29 1:17:15 20 5221 MÜLLER Gloria SUI Unterägeri K20-24 1:17:30 23 5058 GÅSBAKK Inga NOR Veidekke K25-29 1:19:46 31 5234 KILDAL Lotte NOR Implenia Norge K25-29 1:23:53 34 5051 AANESEN Helle NOR Aktiv mot Kreft K55-59 1:25:55



Starten har gått for elitefeltet og Øystein Rodem (39) stilte i "skjorte og slips". (Foto: Tom-Arild Hansen)



Vær og forhold var upåklagelig i Holmenkollen og Nordmarka denne lørdagen. (Foto: Tom-Arild Hansen)





