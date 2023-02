Maria Sagnes Wågan var nr. 3 på den norske maratonstatistikken i fjor og nr. 2 året før da hun løp på sterke 2.35.34. Alexander Kirkeberg løp på 2.20.39 i Sevilla i fjor og ble med det nr. 6 på den norske statistikken for 2022.



I følge arrangøren skal Weldu løpe (bekreftet seinest i dag), men det gjør han neppe. Han deltok i Sevilla i fjor og passerte da halvveis på 1.04.37 og holdt fart til 2.09 i 35 km, men sprakk fullstendig på de siste to km og kom inn på 2.18.21. Les reportasjen fra Sevilla Marathon i fjor. Men 12. februar løp Weldu Dubai Marathon på 2.13.00 og ble nr. 11. Han er derfor helt sikkert ikke klar for en ny maraton bare ei uke seinere.



Det er varmt i Sevilla i dag med opp mot 23 grader på ettermiddagen, men løpet søndag starter kl. 08.30 og da er det langt kaldere, men likevel noe litt for varmt for maratonløping. Etter en periode med dårlig vær i syd-Spania har sydenvarmen dukket opp igjen og det er meldt fint vær også for løpsdagen i Sevilla, men noe mer skyet vær enn i dag. Her er YRs spådommer for maratonsøndagen:

tid sol/skyer grader vind . 08 12 ° 4 m/s fra nordøst 4 Lett bris fra nordøst 09 12 ° 5 m/s fra nordøst 5 Lett bris fra nordøst 10 14 ° 5 m/s fra nordøst 5 Lett bris fra nordøst 11 17 ° 5 m/s fra nordøst 5 Lett bris fra nordøst



I følge arrangøren er det 39 norske, 64 svenske og 19 finske løpere påmeldt og mange dansker. Totalt er det 11800 påmeldte løpere.



Hvor løpes det raskest

Størst bredde: I Valencia (bildet) og Sevilla Marathon er det flest som løper fort. (Foto: arrangøren)



I hvilken maraton ble det løpt fortest i 2022:

Det ble satt verdensrekord for menn i Berlin i fjor. Utover det ble beste kvinnetid i fjor oppnådd i Valencia og også nr. 2 og 3 både for menn og kvinner løp fortest i Valencia.



Når vi ser på beste topp-trio så er Valencia Marathon en klar ener både for menn og kvinner med Berlin Maraton som nr. 2, London Marathon har noe bedre dameresultater blant de tre beste enn Sevilla Marathon mens disse to løpene har ganske like tider for menn.



Ingen andre maratonløp er i nærheten av nivået til disse fire raske løpene når det gjelder tider. Når det gjelder antall deltakere, publikumsoppslutning og mediedekning så er selvsagt New York Marathon og Tokyo Marathon blant de virkelig store og Sevilla Marathon ligger langt etter.



. Plass SEVILLA LONDON BERLIN VALENCIA Kvinner nr. 1 1. plass 02:18:52 02:17:26 02:15:37 02:14:58 Menn nr. 1 1. plass 02:04:43 02:04:39 2:01:09 (WR) 02:01:53 Kvinner nr. 2 2. plass 02:20:50 02:18:07 02:18:00 02:16:49 Menn nr. 2 2.plass 02:05:12 02:05:12 02:05:58 02:03:00 Kvinner nr. 3 3. plass 02:21:17 02:18:32 02:18:03 02:17:29 Menn nr. 3 3. plass 02:05:34 02:05:19 02:06:28 02:03:29



Størst bredde av eliteløpere har Valencia og med Sevilla Marathon som nr. 2

Når et krav til EM eller VM så er de spanske løpene de viktigste. Hele 55 menn løp under 2.15 i Sevilla i fjor. Vår egen veteranmester, Ebrahim Abdullaziz ble nr. 56 på 2.15.02. I New York Marathon i november i fjor hadde det holdt til 9. plass av nesten 48.000 løpere. Løypa i New York er tyngre og værforholdene var ikke de beste, men det forteller likevel mye om bredden i Sevilla og Valencia.

Plass SEVILLA LONDON BERLIN VALENCIA Menn under 2.10 Sub 2h10 19 9 12 24 Menn under 2.15 Sub 2h15 55 12 29 47 Kvinner under 2.30 Sub 2h30 17 10 22 22 Kvinner under 2.35 Sub 2h35 26 10 23 34 Kvinne nr. 10 02:26:13 02:27:59 02:22:21 02:21:01 Mann nr. 10 02:08:13 02:12:10 02:08:01 02:06:09 Kvinne nr. 30 02:37:59 02:46:48 02:38:18 02:34:14 Mann nr. 50 02:13:51 02:26:48 02:20:08 02:16:09



