Kvinner

Det ble som vanlig ikke action i feltet før dagens spurtpoeng skulle deles ut etter 8,4km. Der viste Ida Dahl gammel takter og krysset streken foran Emilie Fleten og Magni Smedås. Etter sprinten holdt Ida Dahl farten oppe og fikk kun følge av Emilie Fleten. Magni Smedås slet med mageproblemer og måtte slippe og hadde nok med å holde tritt med forfølgergruppa

Dahl og Fleten økte stadig avstanden bakover, og ved klatrepunktet vel 8 før mål var avstanden på over to minutter med Ida Dahl stadig først. Rett etter klatringen så Dahl fortsatt sterk ut og fikk en luke på Fleten, som også kjente på mageproblemer. Avstanden vokste til 40 sekunder og Ida Dahl som kunne stake inn til en soloseier. Tove Ericsson, Team Engcon, tok den siste pallplassen pallen 2:51 bak vinneren i sin debut i Ski Classics.

20 beste kvinner:

1 IDA DAHL TEAM ENGCON 2:09:56.8 2 EMILIE FLETEN TEAM RAMUDDEN 2:10:37.7 3 TOVE ERICSSON TEAM ENGCON 2:12:48.2 4 KAROLINA HEDENSTRÖM LAGER 157 SKI TEAM 2:12:49.0 5 MAGNI SMEDÅS TEAM EKSJÖHUS 2:15:39.6 6 SILJE ØYRE SLIND TEAM AKER DÆHLIE 2:15:40.8 7 JENNY LARSSON TEAM RAGDE CHARGE 2:16:16.1 8 KATI ROIVAS TEAM NÆRINGSBANKEN ST. ENSO 2:16:31.5 9 HEDDA BÅNGMAN TEAM NORDIC EXPÉRIENCE 2:16:32.1 10 SANDRA SCHÜTZOVÁ VLTAVA FUND SKI TEAM 2:16:50.5 11 KATRI LYLYNPERA TEAM KASKIPUU 2:18:42.0 12 FRIDA ERKERS TEAM EKSJÖHUS 2:18:43.2 13 OONA KETTUNEN TEAM KASKIPUU 2:19:05.1 14 IDA PALMBERG TEAM RAMUDDEN 2:19:50.1 15 KAROLÍNA GROHOVÁ ED SYSTEM SILVINI TEAM 2:20:00.6 16 HANNA LODIN SKI TEAM GÖHLINS 2:20:02.9 17 ANIKKEN GJERDE ALNES TEAM RAGDE CHARGE 2:20:27.8 18 ANNA JÖNSSON HAAG TEAM KAFFEBRYGGERIET 2:20:31.1 19 SOFIA LINDBERG TEAM EDUX 2:21:57.6 20 MOA HANSSON SKI TEAM GÖHLINS 2:22:24.5

Seierspallen (fra venstre): Emilie Fleten, Team Ramudden (2), Ida Dahl, Team Engcon (1) og Tove Ericsson, Team Engcon (3). (Foto: Thibaut/Nordic Focus)

Menn:

Sprint-egsperten Alfred Buskqvist, Team Ramudden, var godt plassert også før dagens spurt og krysset linja først, etterfulgt av Vebjørn Moen, Team Aker Dæhlie, og Paul Combey, Team Nordic Experience.

Etter 20 km lyktes det Nils Dahlsten, Lager 157 Ski Team, å komme løs med Klas Nilsson, Team XPND Fuel nærmest. Dahlstens luke økte og 10 km senere var avstanden bakover på nesten minuttet.

På klatrepunktet eter 41,7 km viste Emil Persson, Lager 157 Ski Team, igjen fram sin styrke og krysset linjen først fulgt av Max Novak, Team Aker Dæhlie og Tord Asle Gjerdalen, Team XPND Fuel.

Under 5 km igjen var Magnus Vesterheim, Team Kaffebryggeriet og Max Novak, Team Aker Dæhlie, på offensiven, men klarte ikke å få luke, og dermed var det åpent for et spennende spurtoppgjør. Med 300 meter igjen tok Emil Persson, Lager 157 Ski Team, teten og vant for 8. gang for sesongen foran Team Aker Dæhlie-duoen Max Novak og Stian Hoelgaard.

Løpet blir nok også husket for Petter Northug definitive inntreden i den absolutte Ski Classics-eliten da han var med helt inn i den 18 mann store tetgruppa og ble 5. mann.

20 beste menn:

1 EMIL PERSSON LAGER 157 SKI TEAM 1:55:14.9 2 MAX NOVAK TEAM AKER DÆHLIE 1:55:15.3 3 STIAN HOELGAARD TEAM AKER DÆHLIE 1:55:16.1 4 THOMAS JOLY TEAM NORDIC EXPÉRIENCE 1:55:16.6 5 PETTER NORTHUG TEAM NORTHUG CRUCIBLE 1:55:17.5 6 EIRIK SVERDRUP AUGDAL TEAM EKSJÖHUS 1:55:17.7 7 TORD ASLE GJERDALEN TEAM XPND FUEL 1:55:17.8 8 PETTER STAKSTON TEAM AKER DÆHLIE 1:55:17.9 9 RUNAR SKAUG MATHISEN LAGER 157 SKI TEAM 1:55:18.0 10 THOMAS ØDEGAARDEN TEAM XPND FUEL 1:55:19.5 11 AMUND RIEGEY TEAM RAMUDDEN 1:55:19.6 12 MAGNUS VESTERHEIM TEAM KAFFEBRYGGERIET 1:55:19.7 13 EDDIE EDSTRÖM TEAM ENGCON 1:55:20.6 14 FREDRIK HELGESTAD TEAM KAFFEBRYGGERIET 1:55:21.2 15 PATRICK FOSSUM KRISTOFFERSEN TEAM ROBINSON TRENTINO 1:55:21.3 16 MARCUS JOHANSSON LAGER 157 SKI TEAM 1:55:21.4 17 JOHAN HOEL TEAM RAGDE CHARGE 1:55:21.6 18 JOHANNES EKLÖF TEAM RAMUDDEN 1:55:22.9 19 MORTEN EIDE PEDERSEN TEAM EKSJÖHUS 1:56:08.7 20 ALVAR MYHLBACK LAGER 157 SKI TEAM 1:56:08.9

Pallen (fra venstre): Max Novak, Team Aker Dæhlie (2), Emil Persson, Lager 157 Ski Team (1) og Stian Hoelgaard, Team Aker Dæhlie (3). (Foto: Thibaut/Nordic Focus)

Sammenlagt etter 9 renn:

Etter lørdagens løp leder Magni Smedås, Team Eksjöhus, og Emil Persson, Lager 157 Ski Team, Champion konkurransen om den gul trøya. Ida Dahl, Team Engcon, bærer nå den grønne trøya sammen med Alfred Buskqvist, Team Ramudden.

Ida Dahl, Team Engcon, og Emil Persson, Lager 157 Ski Team, er i føringen også i klatrekonkurransen. Den rosa trøya for den beste ungdomløper hviler på skuldrene til Karolina Hedenström, Lager 157 Ski Team, og Amund Riege, Team Ramudden.

Det tiende arrangementet for sesongen følger allerede i morgen, søndag 19. 02, da Grönklitt ITT over 12 km med intervallstart venter Ski Classics-løperne.

