Like før start for den første av de fire puljene. (Foto: Jonas Sjögren)

Kraftig vind, snøføyke og nær null sikt i høyden i morgentimene stoppet ikke Østby IL fra å arrangere et nytt strålende arrangement i Trysil lørdag. Selv om de 355 startende på helmaratondistansen ikke fikk anledning til å oppleve den flotteste delen av traséen, var det nok ingen av deltakerne som var i tvil om at arrangørene tok en helt korrekt beslutning om å kjøre to runder i lavereliggende strøk. Vinden var likevel merkbar på myrene midtveis på de to rundene, men sola strålte og sporene og stavfestet holdt seg meget godt helt til sistemann var i mål over fem timer senere.

Helt symptomatisk for alle løp i en rundløype som gås flere ganger, ble det noen flere DNF-er enn normalt. I alt 22 av de 355 på maraton stod av etter første halvdel. Av de 440 påmeldte kom 412 til start og 390 fullførte fordelt på 333 på hel, 40 på halv og 17 i trimklassen uten tidtaking. Tallene fra den 23. utgaven er ganske så identiske med fjorårets.

Sterke svensker

Totalvinner ble alvdølen Andreas Ruud-Tronsmoen som avgjorde i lettpartiet ned mot mål etter at Vinjar Skogsholm og fjorårets toer, Oscar Persson, var med i tetkampen. Det var Vinjar Skogsholm som tok spurtprisen ved runding halvveis rett foran svensken. Bak tettrioen fulgte det ytterligere tre svenske løpere.

Prisvinnerne i herreklassen (fra venstre): Vinjar Skogsholm, Andreas Ruud-Tronsmoen og Oscar Persson. (Foto: Rolf Bakken)

Vinnere av spurtprisene, Vinjar Skogsholm og Fanny Marie Møller Endresen. (Foto: Rolf Bakken)

Raskeste tid

Blant damene var vinneren av Budorrennet for seks uker siden, Fanny Marie Møller Endresen, Team Staye Flammekaster/Driv Trening, i en egen klasse med 19 minutters avstand ned til de nærmeste konkurrentene som var 59-åringen Ragnhild Bolstad fra Åslia Skilag og Marianne Byfugklien fra Mjøsski. Fannys tid på 2:07:52 var under 11 minutter bak totalvinneren og 4 minutter raskere enn gjeldende løyperekord selv om løypa ble marginalt lenger men med klart mindre høydemeter.

2/3 av seierspallen i kvinneklassen: Ragnhild Bolstad og Fanny Marie Møller Endresen. (Foto: Rolf Bakken)

19-åringene Magnus Borg Faldmo fra Trysil IL og Ingeborg Håkonsen fra Kjellmyra IL hadde dagens klart beste tider på en runde i den samme løypa og tok dermed hver sin 1. premie på halvmaraton.

De beste i Trysil Skimaraton 18.02.2023: Maraton kvinner (52 fullførende) Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Fanny Marie Møller Endresen Team Straye Flammekaster/Driv K Elite 02:07:52 +0:00 2 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag K56-60 02:26:57 +19:05 3 Marianne Byfuglien MjøsSki K26-30 02:27:35 +19:43 4 Lin Iren Sætre Nybergsund IL K46-50 02:31:52 +24:00 5 Ingerid Stenvold Lyn ski K46-50 02:39:14 +31:22 6 Ane Bakke Bærum Bedriftsidrettslag K36-40 02:42:32 +34:40 7 Irja Lie Haug Rustad IL K36-40 02:43:29 +35:37 8 Hege Weberg Tangen Jessheim K36-40 02:45:26 +37:34 9 Cathrine Andersen Team Driv Trening K31-35 02:51:23 +43:31 10 Trine Lise Strøm Hamar SK K31-35 02:51:42 +43:50 Maraton menn (281 fullførende) 1 Andreas Ruud-Tronsmoen Alvdal IL MElite 01:57:04 +0:00 2 Vinjar Skogsholm Moelven IL MElite 01:57:29 +0:25 3 Oscar Persson Träningskonsulten ski Team MElite 01:57:43 +0:39 4 Klas Söderqvist Älvdalens IF MElite 02:00:06 +3:02 5 Andreas Lundh Ski Team Lundh MElite 02:00:15 +3:11 6 Robert Brundin Karlslunds IF SF MElite 02:00:21 +3:17 7 Christoffer Hansen Galterud IF MElite 02:02:28 +5:24 8 Tony Bjørnbakken Obil M41-45 02:02:29 +5:25 9 Sune Elmose Danish Skimarathon Team MElite 02:02:43 +5:39 10 Rudi Kristiansen Oslo MElite 02:03:10 +6:06 11 Ulrik Auestad Tollefsen Åsen IL/Team AF Håndverk MElite 02:03:15 +6:11 12 Håvar Rimfeldt-Kvale Glipptak IL M36-40 02:03:21 +6:17 13 Alexander Jacobsen Fengsrud Åsen IL - Ski MElite 02:03:28 +6:24 13 Johan Andersson Älvdalen if Skidor MElite 02:03:28 +6:24 15 Klas Johansson Älvdalens IF SK MElite 02:03:29 +6:25 16 Henrik Oftedal Rælingen Skiklubb/Foss Sport M46-50 02:04:46 +7:42 17 Stefano Zanotto Rustad IL MElite 02:04:48 +7:44 18 He Qinghang Trysil MElite 02:05:26 +8:22 19 Henning Weaas Team Næringsbanken Stora Enso MElite 02:05:47 +8:43 20 Audun Marken PwC BIL M46-50 02:06:02 +8:58 Halvmaraton kvinner (19 fullførende): 1 Ingeborg Håkonsen Kjellmyra IL Kvinner 01:12:50 +0:00 2 Victoria Frysjøenden Granli IL Kvinner 01:22:55 +10:05 3 Hanne Westerheim Danielsen Vang Skiløperforening Kvinner 01:25:08 +12:18 4 Selma Resare Ulriksberg IK Kvinner 01:30:07 +17:17 5 Marianne Harviken Hernes IL Kvinner 01:32:55 +20:05 Halvmaraton menn (21 fullførende): 1 Magnus Borg Faldmo Trysil IL Menn 01:08:26 +0:00 2 Eivind Næve IL Leik Menn 01:14:59 +6:33 3 Øyvind Maroni Hakadal Menn 01:20:45 +12:19 4 Filip Weber Borås GIF Menn 01:25:53 +17:27 5 Thomas Brenni Nes Ski Menn 01:27:11 +18:45

