Amalie Sæten stilte ikke til start på 1500 meter, og hun var en av de sterkeste favorittene. Heller ikke Sara Busic var i startfeltet, så dermed var det Malin Edland som var den største favoritten. Og hun tok da også initiativet fra start og dro feltet hele løpet i en frontgruppe på fem jenter. Da det ringte for sisterunden prøvde både Sigrid Alvik og Maiken Homlung Prøitz og komme seg opp og forbi Malin, men uten å lykkes. Bak disse holdt Kristine Dommersnes samme fart, mens Malin Søtorp Solberg etter hvert måtte slippe denne gruppen.

Det var inn de siste meterne mot mål at det hele ble avgjort, da satte Sigrid Alvik inn en spurt som Malin Edland ikke klarte å svare på, og tok seieren. Og bakfra kom også Maiken Homlung Prøitz og Kristine Dommersnes i stor fart og tok innpå Malin Edland, som fikk samme tid i mål som Maiken Homlung Prøitz, men Malin ble dømt foran i mål og tok andreplassen.

– Jeg er veldig fornøyd, et NM-gull betyr mye. Så selv om det er noen navn som mangler på lista så er det fortsatt kjempegøy, kunne Sigrid Alvik fortelle til NRK etter løpet sitt.

– Det kjennes veldig deilig å få et NM-gull, og å få noe igjen for all treningen som jeg har lagt ned, sier Sigrid Alvik. Hun legger til at det lover godt for sommersesongen, der har hun mål om å komme med i U-23 EM, mest sannsynlig på 3000 meter hinder.

Resultater kvinner 1500 meter:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 397 Sigrid Alvik Tyrving IL 4,28,87 4,21,16 4,30,35 2 349 Malin Edland Tjalve IK 4,25,28 4,17,77 4,30,78 3 284 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg AIL 4,30,91 4,30,91 4,30,78 New PB 4 93 Kristine Dommersnes Haugesund IL 4,28,31 4,30,89 5 285 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg AIL 4,41,64 4,39,81 4,41,78 6 184 Astrid Cecilie Berntsen IL Skjalg 4,41,79 4,41,79 4,47,57 7 388 Linnea Låhne Tyrving IL 4,43,23 4,43,23 4,48,27 8 134 Ida Forsmo IL Gular 4,44,85 4,44,85 4,49,77 9 112 Vilde-Sofie Torvund IL Fri 5,48,21 4,50,20 New PB 10 193 Oda Gjerstad IL Skjalg 4,48,30 4,42,40 4,51,34 11 305 Venus Abraham Teffera SK Vidar 4,55,19 4,55,19 4,55,30 12 325 Dordi Forseth Steinkjer FIK 5,01,86



Malin Edland dro feltet stort sett hele tiden.



Sigrid Alvik er nå norgesmester på1500 meter innendørs.