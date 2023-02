Tittelforsvarer Malin Nyfors var storfavoritt til å NM-gullet etter tre løp på 2.05 denne innendørssesongen. Malin satte fart fra start og fikk følge av Josefin Heier og Line Al-saiddi. Med 61.8 på første 400 m gikk det ned mot persefart for Malin.

Derfra og inn ble det et sololøp for Tjalve-løpere som måtte gå litt opp i rundetid på den vanskelige tredjerunden. Josefin Victoria Heier, Ullensaker/Kisa IL (2:10:58) løp inn til et klart sølv og den uredde 16-åringen Line Al-saiddi fra Skjalg holdt unna og tok bronsen.

KS 800 m Heat: 1 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Charlotte Olszak Sørild FIK 2,19,19 2 Selma Alison Boesen Skisaker Larvik T&IF 2,20,37 3 Ida Forsmo IL Gular 2,20,97 4 Maria Straume Ørsta IL 2,21,15 Heat: 2 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Malin Ingeborg Nyfors Tjalve IK 2,06,80 2 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL 2,10,58 3 Line Al-saiddi IL Skjalg 2,11,88 4 Astrid Cecilie Berntsen IL Skjalg 2,12,69 5 Caroline Sophie Fleischer Trondheim Friidrett 2,12,85 6 Ingrid Nilssen Herøy IL 2,13,21 7 Erle Lyng IL Gular 2,14,15 8 Mari Skraastad Stadsbygd IL 2,15,17

Halve feltet i første sving (fra venstre): Ingrid Nilssen, Line Al-saiddi, Josefin Victoria Heier og Malin Ingeborg Nyfors. (Foto: Samuel Hafsahl)

Malin Ingeborg Nyfors med sikkert NM-gull i sikte. (Foto: Samuel Hafsahl)

Josefin Victoria Heier tar ut det siste og har god kontroll på sølvet. ​(Foto: Samuel Hafsahl)



Tre fornøyde NM-medaljører. (Foto: Samuel Hafsahl)