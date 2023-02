Ole Jakob Solbu var dagens opplagte favoritt på 800 m i Sigurd Tveits skadeavbrekk, og satte også fart på feltet fra start. Ås-løperen hadde en klar luke etter en åpning på 57.2 på de første 400 meterne. Andreas Vangsnes greide å jobbe seg opp i ryggen på lederen, men Vidar-løperen måtte med se Solbu sikre seg sitt første NM-gull på 1.49.63. Andreas Vangsnes løp inn til sølv på 1:50:37, og Sander Dybwad Mathiesen knep bronsen og sørget for at det ble to Vidar-løpere på pallen med 1:52:67.

- Jeg hadde håpet å løpe litt fortere, men jeg var ikke god nok i hue på tredjrerunden, sa den ferske NM-vinneren til NRK og avslørte at planen var å løpe 26-26-27-27-runder, noe som holdt bare halvveis i dag.

MS 800 m Heat: 1 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Adrian Stene Olsen IL I BUL 2,00,89 2 Lars Wold Møller IL I BUL 2,03,33 3 Jonas Mæland Rosholt IL I BUL 2,05,53 4 Adrian Sevaldstad IL I BUL 2,05,95 5 Adrean Tristan Holmen Bakke Tjalve IK 2,07,75 6 Sebastian Selbekk Tyrving IL 2,09,03 Heat: 2 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Bakr Ettayebi SK Vidar 2,00,88 2 Andreas Kværner Ullensaker/Kisa IL 2,01,70 3 Christian Bredesen Steinkjer FIK 2,02,35 4 Ole-kristian Kværner Ullensaker/Kisa IL 2,03,03 5 Tesfay Brhane Moelven IL 2,03,55 Heat: 3 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Ole Sivert Røyrhus Ranheim IL 1,54,33 2 Markus Westhagen SK Vidar 1,54,95 3 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 1,55,08 4 Sondre Svarholt Stadsbygd IL 1,55,33 5 Tobias Allers-Hansen IL Gneist 1,58,25 6 Sindre Fredriksen Sarpsborg AIL 2,00,12 7 Tobias Johansen IK Hind 2,04,49 Heat: 4 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Ole Jakob Solbu Ås IL 1,49,63 2 Andreas Vangsnes SK Vidar 1,50,37 3 Sander Dybwad Mathiesen SK Vidar 1,52,67 4 Phillip Morken FIL AKS-77 1,52,76 5 Luca Thompson Viking T&IF 1,52,77 6 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL Kil 1,53,32 7 Sondre Rishøi Selsbakk IF 1,56,22 Kjetil Gagnås Børsa IL DNF

De fem i de ytre banene i første sving. (Foto: Samuel Hafsahl)

Det smakte med det første NM-gullet i seniorklassen for Ole Jakob Solbu. (Foto: Samuel Hafsahl)