Hanne Mjøen Maridal og Ine Bakken vekslet på å holde farten opp gjennom gjennom hele løpet. (Foto: Samuel Hafsahl)

Hanne Mari Mjøen Maridal og Ine Bakken var de mest dravillige fra start med Malin Edland i posisjonen. Feltet strekte seg fort godt ut og delte seg på midten. Den første tusenmeteren gikk på 3.08 med de to nevnte, Maridal og Bakken, som vekslet på gjøre å holde farten opp. Sigrid Alvik, Kristine Dommesnes og Sara Svarstad falt som de siste av i tur og orden slik at det ble en trio som gjorde opp om medaljene.

Malin Edland sørget for å få en billig reise, og etter en uimotståelig spurt fra siste sving, ble gullet sikkert på overbevisende måte. Tida ble gode 9.27.18 vel sekundet foran Ine Bakken som fikk 9.28.4. Hanne Mjøen Maridal som så ut til måtte slippe fler gnager men kom heroisk tilbake til å sikre seg bronsemedaljen på 9.29.30.

- Dette var langt, var NM-vinnerens umiddlebare kommentar til NRK etter sin debut på 3000 m. Hun greide imidlertid å glemme alle rundene og etter eget utsagn ble det etter hvert behagelig å ligge bak. Dermed bestemte Tjalve-løperen seg for ikke å tape spurten som under gårsdagens 1500 m da Sigrid Alvik, som i dag ble nr. 4, ble for sterk.

KS 3000 m 3000 m Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Malin Edland Tjalve IK 9,27,18 2 Ine Bakken SK Vidar 9,28,41 3 Hanne Maridal Strindheim IL 9,29,30 4 Sigrid Alvik Tyrving IL 9,31,28 5 Kristine Dommersnes Haugesund IL 9,32,35 6 Sara Svarstad SK Vidar 9,32,42 7 Selma Engdahl Tjalve IK 9,33,03 8 Synne Marie Engebretsen Varegg Fleridrett 9,51,78 9 Sigrun Gjølberg Rygge IL 9,55,15 10 Synne Amundsgård IL Gular 10,09,16 11 Anzu Lovise Kvam IL Gular 10,39,39 Oda Gjerstad IL Skjalg DNF

En innbitt Malin Edland i spurten som hun hadde bestemt seg for å vinne. (Foto: Samuel Hafsahl)

Ine Bakken spurter inn til sølv, ..... (Foto: Samuel Hafsahl)

..og virket fornøyd med det. (Foto: Samuel Hafsahl)

Seiersermoni for 3000 meter med (fra venstre) Ine Bakken, Malin Edland og Hanne Mjøen Maridal i rampelyset. (Foto: Samuel Hafsahl)