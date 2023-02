Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mezngi er de eneste norske løperne som har løpt fortere enn det Senay Fissehatsion gjorde i Barcelona nå, men siden Senay ikke er norsk statsborger, kommer han ikke med på den norske alle-tiders-lista.

Ull/Kisa-løperen kan uansett glede seg over å ha levert et kanonløp og persa med nesten 3 minutter. Den gamle persen var på 1.04.54 og ble satt helt tilbake i 2015. Senay ser ut til å ha fått en ny vår som løper det året han fyller 28 år.

Like overraskende – med positivt fortegn – var løpet til Solveig Natvig Løvseth. Hun er en meget løpssterk triatlet, og i fjor lå hun på en tiendeplass på den norske årsstatistikken på 5 km med 16.50, men 1.13.43 på halvmaraton er likevel på et ganske mye høyere nivå. Bare 13 kvinner løp fortere enn Løvseth i Barcelona, men av en eller annen grunn er hun oppført i herreklassen. Vi har likevel fått bekrefta at tida hennes skal være riktig.

(Bildet: Solveig Natvig Løvseth, fra EM Triatlon 2022. Foto: Arne Dag Myking)



Vi ser Solveig Natvig Løvseth i friskt driv da hun ble norsk mester på normaldistansen i triathlon i 2018. (Foto: Jørn Dahl-Stamnes)



Det var gode løpsforhold i Barcelona, og løpet ble vunnet på nye løyperekorder i både kvinne- og herreklassen. Irine Jepchumba Kimais var best av damene med 1.04.37. Hele seks kvinner løp under 1.06, og den tidligere mellomdistansedronningen Genzebe Dibaba ble nummer fem med 1.05.46.

Også i herreklassen ble det kenyansk seier – til Charles Kipkkurui Langat som løp i mål på 58.53. Fire mann løp under timen, og vi merker oss ellers at europamesteren på maraton fra EM sist sommer, tyske Richard Ringer, ble nummer seks med 1.01.09. Nederlandske Abdi Nageeye med sølv på maraton fra Tokyo-OL kom på plassen bak med 1.01.10. Det var med andre ord ikke langt fram til to av Europas beste langdistanseløpere for Senay Fissehatsion.

Mange andre norske leverte også gode løp, og vi har funnet 20 norske menn med tider under 1.20 samt 6 norske kvinner med tider under 1.30. Resultatlista er im idlertid ikke søkbar på nasjon, og vi må ta forbehold om både feil og mangler i denne oversikten. Nest beste norske var en løper som også kommer fra triatlon, Sebastian Wernersen.

(Bildet: Sebastian Wernersen. Foto: Arne Dag Myking)

Menn Bruttotid 1 CHARLES KIPKKURUI LANGAT ADIDAS 00:58:53 2 BIRHANU LEGESE NN Running Team 00:58:59 3 SOLOMON KIRWA YEGO Li-Ning 00:59:29 4 JOSPHAT KIPTOO BOIT 00:59:51 5 GEBRIE ERKIHUN JENBERIE ASICS 01:00:41 6 RICHARD RINGER ASICS 01:01:09 7 ABDI NAGEEYE NN Running Team 01:01:10 8 SIMON BOCH ASICS 01:01:23 9 SAMUEL BARATA 01:01:40 10 SENAY FISSEHATSION Ull/Kisa 01:01:55 … 90 SEBASTIAN WERNERSEN 01:09:01 97 HENRIK MOBAKK NILSSON SK Vidar 01:09:16 159 STIAN EILERTSEN IK HIND 01:11:41 164 JAKOB MELØY TOSK 01:11:44 175 ANDRÉ LENNINGSVIK 01:12:00 179 VETLE BERGSVIK THORN 01:12:08 181 MIKAL IDEN AKJ 01:12:09 199 MATIAS BREKKÅ 01:12:29 209 SVERRE SOLLIGÅRD Svorkmo/NOI 01:12:39 264 ERIK WANG-BRUUN GONZALEZ 01:13:34 281 ANDREAS MARTINUSSEN 01:13:45 285 OLA RASMUSSEN VESTBO 01:13:51 359 MORTEN DALHAUG Sportsklubben Vidar 01:14:57 352 KRISTIAN ULRIKSEN Tromso Lopeklubb 01:15:07 428 JO EIRIK MØLLER Lovstafetten 01:16:32 450 LARS OLAV ULLEBERG Tromsø Løpeklubb 01:16:50 465 GREGER LYNGEDAL WIAN Tromsø Løpeklubb 01:17:01 474 VEBJØRN HEGDAL 01:17:06 531 MIKKEL TRØSTHEIM ANDREAS Flåværingen IL 01:17:54 553 JONAS LISTØL 01:18:11 584 FREDRIK KOLVERUD Sk Vidar 01:18:42 822 JANN POST 01:21:10 CHRISTIAN BOE HELLAND Varegg 01:30:36 Kvinner 1 IRINE JEPCHUMBA KIMAIS ADIDAS 01:04:37 2 JOYCILINE JEPKOSGEI ADIDAS 01:04:46 3 CATHERINE RELINE AMANANG'OLE NIKE 01:05:39 4 GLADYS CHEPKURUI ASICS 01:05:46 5 GENZEBE DIBABA NN Running Team 01:05:46 6 ABERASH MINSEWO BELAY NIKE 01:08:38 7 MATEA PARLOV KOSTRO ADIDAS 01:09:53 8 JACELYN GRUPPEN 01:11:01 9 AOIFE COOKE 01:11:08 10 SARA SCHOU KRISTENSEN Saucony / AGF atletik 01:12:07 ... 14 SOLVEIG NATVIG LØVSETH 01:13:43 42 REBEKKA HAUGLAND HAUGLAND 01:20:46 59 ANN KRISTIN MOSBRON 01:23:11 62 ANNE SKUGGEDAL HANSEN Gular 01:23:40 73 SOLVEIG KRISTINE MYRVANG Tromsø løpeklubb 01:24:54 131 STINE DYRSTAD HILDENES Varegg 01:29:08 133 CHARLOTTE KNUDSEN Independiente 01:29:10 158 INGRID LØKKEBORG ALNES Independiente 01:30:16 209 MICHELLE SIGVARDT STEEN LUND FIF 01:32:35 215 SILJE GUNDERSEN 01:32:46 296 RONJA AMALIE GABRIELSEN Independiente 01:35:13



