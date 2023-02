Narve Gilje Nordås, Per Svela og Ibrahim Buras skilte seg ut allerede på de første 1000 i det 14 mann store A-heatet på 3000 m. Bak prøvde både Kristoffer Sagli og Bjørnar Lillefosse forgjeves å komme seg opp. Buras ledet an etter 2000 m som ble passert på 5:23, men Nordås og Svela så ut til å følge greit bak den dravillige BUL-løperen.

Med 800 m igjen skrudde storfavoritten opp farten og fikk vist at det kan svare bra på den siste runden. De siste 400 meterne ble gjort unna på ca. 55 sekunder og Vebjørn Rodal lot seg imnponere av Narves steg. Denne gangen var det ingen tvil om at totalseieren skulle gå til Gjert Ingebrigtsens elev som klokket inn NM-gullet på sterke 7.57.19. Per Svela var en like klar sølvvinner på 8.00.60 på, og Ibrahim Buras holdt godt unna til pers på 8:04:40 selv om han var sjanseløs etter å ha dratt hele den midtre delen av løpet.

- Det var kjipt å juble uten at det ble gull i går, men i dag var det ikke noen tvil, konstaterte en innbitt Narve Gilje Nordås til NRK rett etter det som han ikke ville karakterisere som noe superløp.

- Jeg var takknemlig for at Buras sørget for at vi slapp noe lureløp i dag, repliserte Sandnes-løperen som kunne le sist - og best under NM-helga i Bærum.

MS 3000 m Heat: 1 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Tore Akerlie IL Gular 8,21,37 2 Nikolai Magnus Gundersen IL Skjalg 8,22,59 3 Rune Solli SK Vidar 8,26,39 4 Tord Ulset Selsbakk IF 8,28,66 5 Mikkel Thomassen Tjalve IK 8,29,72 6 Mikkel Bakken Tjalve IK 8,36,18 7 Lars-olav Apold IL Gular 8,36,56 8 Haakon Berg Bøler IF 8,46,72 9 Daniel Jacobsen IL Gular 8,48,06 10 Abdullahi Ali Tjalve IK 8,50,58 11 Jonas Riseth Tjalve IK 8,51,94 12 Sindre Swan Moland BUL Tromsø 8,59,73 13 Mathias Lillehagen Aure IL 9,05,72 14 Emil Martin Ahlbäck Tjalve IK 9,27,12 Eldar Fagerbakke IL Gular DNF Heat: 2 Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 7,58,19 2 Per Svela IL Norna Salhus 8,00,60 3 Ibrahim Buras IL I BUL 8,04,40 4 Kristoffer Sagli Aure IL 8,08,39 5 Bjørnar Lillefosse IL Gular 8,09,07 6 Eivind Trym Wikshåland IL Gular 8,10,11 7 Mathias Flak Steinkjer FIK 8,13,57 8 Trym Halvard Tønnesen Halden IL 8,17,09 9 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 8,21,21 10 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 8,26,78 11 Philip Anders Anthelme Massacand IL Gneist 8,33,37 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett DNF Jesper Andreas Lundin BUL Tromsø DNF Theodor Jacobsen SK Vidar DNF

Per Svela drar med hele feltet samlet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ibrahim Buras ville heller ikke ha noe lureløp i dag og bestemte farten i den midtre delen av løpet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Narve Gilje Norås har satt opp farten og Per Svela følger enn så lenge. (Foto: Samuel Hafsahl)

Medaljørene (fra venstre) Per Svela, Narve Gilje Norås og Ibramin Buras på podiet. (Foto: Samuel Hafsahl)